Тошкентда пандусни туширишдан бош тортган ҳайдовчиларга чора кўрилади

·18·Жамият
Тошкентда пандусни туширишдан бош тортган ҳайдовчиларга чора кўрилади

Тошкентда автобус ҳайдовчиларига ногиронлиги бўлган йўловчилар ва болалар аравачасидаги фуқаролар учун пандусларни тушириш мажбурияти юкланади. Ушбу талабни бажаришдан бош тортган ҳайдовчиларга нисбатан интизомий жазо чоралари қўлланилади.

Халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгаши қарорига кўра, 1 декабрга қадар барча автобуслар ва метро бекатларидаги пандуслар ҳамда бошқа мосламаларнинг техник ҳолати қайта текширилади. Аниқланган носозлик ва камчиликларни бартараф этиш чоралари кўрилади.

Шунингдек, автобусларнинг бекатларда тўхташ тартиби ҳам қатъий назоратга олинади. Ҳайдовчилар транспорт воситасини бекат майдончасидаги бордюрга имкон қадар яқин қилиб тўхтатиши шарт. Ушбу қоидага амал қилмаганларга нисбатан интизомий ва молиявий чоралар белгиланган. Талаблар бажарилиши видеокузатув камералари орқали назорат қилинади.

Қарорда қайд этилишича, ногиронлиги бўлган шахслар ва болалар аравачасидан фойдаланувчилар жамоат транспортида ҳаракатланишда қатор қийинчиликларга дуч келмоқда. Бунга автобусларнинг гавжумлиги, ҳайдовчиларнинг пандусларни туширишдан бош тортиши ҳамда транспорт воситаларининг бордюрдан узоқроқда тўхташи асосий муаммолар сифатида кўрсатилган.

Тошкент шаҳар Кенгашижамоат транспортиавтобус ҳайдовчиларипандуслар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент метросида беш вагонли поездлар қачондан қатнай бошлайди?Тошкент метросида беш вагонли поездлар қачондан қатнай бошлайди?Кеча 14:13Тошкент метроси учун 70 та янги вагон харид қилиниши мумкинТошкент метроси учун 70 та янги вагон харид қилиниши мумкин11 октябр 19:14Тошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошадиТошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошади30 сентябр 08:57“А” йўлаклари тозаланмоқда: Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати текширувга чиқди“А” йўлаклари тозаланмоқда: Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати текширувга чиқди23 октябр 12:09Тошкентда йирик фильм суратга олинмоқда: Бугун иккита марказий кўча ёпилдиТошкентда йирик фильм суратга олинмоқда: Бугун иккита марказий кўча ёпилди16 сентябр 09:00Ўзбекистонда 12 балл тўплаган ҳайдовчиларга қандай чора кўрилади?Ўзбекистонда 12 балл тўплаган ҳайдовчиларга қандай чора кўрилади?8 май 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди