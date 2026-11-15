«Натижа учун курашамиз»: Роберто Манчини Белгияга қарши ўйин олдидан фикр билдирди

1 дақиқа ўқиш0
«Натижа учун курашамиз»: Роберто Манчини Белгияга қарши ўйин олдидан фикр билдирди

УЕФА Миллатлар лигасининг ҳал қилувчи босқичлари арафасида Италия миллий жамоаси бош мураббийи Роберто Манчини Белгия терма жамоасига қарши кечадиган муҳим баҳс ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Мураббийнинг сўзларига кўра, итальянлар ўз олдига фақат юқори мақсадларни қўйган ва ҳар қандай рақибга қарши ўз ўйинини кўрсатишга тайёр.

Белгиянинг кучи ва франциялик рақиблар билан ўхшашлик

Football Italia нашри келтирган маълумотларга кўра, Роберто Манчини рақибнинг салоҳиятини юқори баҳолаб, бироқ Италия ўз мақсади йўлидан қайтмаслигини алоҳида таъкидлади.

«Миллатлар лигаси чоракфиналига чиқиш учун курашаётганимиз ва бу босқичда эканлигимизнинг ўзи фахрланишга арзийди. Биз бу ердамиз ва натижа учун курашамиз. Ғалаба қозонишимиз мумкин, гарчи бу осон бўлмаслигини яхши англасак-да. Чунки Белгия жуда яхши жамоа. Уларнинг таркибида техник маҳорати юқори ва тезкор футболчилар бор», — деди Манчини.

Шунингдек, бош мураббий бўлажак учрашувнинг тактик жиҳатларига тўхталиб, у аввалги шиддатли баҳсларни эслатиб юборишини қайд этди:

«Биз ўз ўйинимизни намойиш этамиз. Ўйлашимча, бу учрашув кўп жиҳатдан Францияга қарши баҳсимизга ўхшаш бўлади».

Жамоалар ва гуруҳдаги ҳолат

Кўрсаткичлар ва маълумотлар

Италиянинг турнирдаги ўрни

10 очко билан гуруҳда 1-пешқадам

Франциянинг кўрсаткичи

10 очко билан 2-поғонада

Баҳо берган шахс

Роберто Манчини (Италия миллий жамоаси бош мураббийи)

Бўлажак рақиб

Белгия терма жамоаси

Гуруҳдаги кескин кураш

Маълум қилинишича, Италия ўз гуруҳида 10 очко тўплаган ҳолда ҳозирча пешқадамлик қилмоқда. Бироқ Франция терма жамоаси ҳам худди шунча очко билан 2-поғонада бормоқда. Шу боис, Белгияга қарши кечадиган ҳар бир очко ва ҳар бир ўйин итальянлар учун жуда катта аҳамият касб этади.

Мухлислар ва мутахассислар Роберто Манчини шогирдларидан навбатдаги ёрқин ва ишончли ўйинни кутиб қолмоқда.

Сизнингча, Роберто Манчини бошчилигидаги Италия терма жамоаси Белгия тўсиғидан муваффақиятли ўтиб, Миллатлар лигасида бош соврин учун курашни давом эттира оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари