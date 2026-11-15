«Натижа учун курашамиз»: Роберто Манчини Белгияга қарши ўйин олдидан фикр билдирди
УЕФА Миллатлар лигасининг ҳал қилувчи босқичлари арафасида Италия миллий жамоаси бош мураббийи Роберто Манчини Белгия терма жамоасига қарши кечадиган муҳим баҳс ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Мураббийнинг сўзларига кўра, итальянлар ўз олдига фақат юқори мақсадларни қўйган ва ҳар қандай рақибга қарши ўз ўйинини кўрсатишга тайёр.
Белгиянинг кучи ва франциялик рақиблар билан ўхшашлик
Football Italia нашри келтирган маълумотларга кўра, Роберто Манчини рақибнинг салоҳиятини юқори баҳолаб, бироқ Италия ўз мақсади йўлидан қайтмаслигини алоҳида таъкидлади.
«Миллатлар лигаси чоракфиналига чиқиш учун курашаётганимиз ва бу босқичда эканлигимизнинг ўзи фахрланишга арзийди. Биз бу ердамиз ва натижа учун курашамиз. Ғалаба қозонишимиз мумкин, гарчи бу осон бўлмаслигини яхши англасак-да. Чунки Белгия жуда яхши жамоа. Уларнинг таркибида техник маҳорати юқори ва тезкор футболчилар бор», — деди Манчини.
Шунингдек, бош мураббий бўлажак учрашувнинг тактик жиҳатларига тўхталиб, у аввалги шиддатли баҳсларни эслатиб юборишини қайд этди:
«Биз ўз ўйинимизни намойиш этамиз. Ўйлашимча, бу учрашув кўп жиҳатдан Францияга қарши баҳсимизга ўхшаш бўлади».
Жамоалар ва гуруҳдаги ҳолат
Кўрсаткичлар ва маълумотлар
Италиянинг турнирдаги ўрни
10 очко билан гуруҳда 1-пешқадам
Франциянинг кўрсаткичи
10 очко билан 2-поғонада
Баҳо берган шахс
Роберто Манчини (Италия миллий жамоаси бош мураббийи)
Бўлажак рақиб
Белгия терма жамоаси
Гуруҳдаги кескин кураш
Маълум қилинишича, Италия ўз гуруҳида 10 очко тўплаган ҳолда ҳозирча пешқадамлик қилмоқда. Бироқ Франция терма жамоаси ҳам худди шунча очко билан 2-поғонада бормоқда. Шу боис, Белгияга қарши кечадиган ҳар бир очко ва ҳар бир ўйин итальянлар учун жуда катта аҳамият касб этади.
Мухлислар ва мутахассислар Роберто Манчини шогирдларидан навбатдаги ёрқин ва ишончли ўйинни кутиб қолмоқда.
Сизнингча, Роберто Манчини бошчилигидаги Италия терма жамоаси Белгия тўсиғидан муваффақиятли ўтиб, Миллатлар лигасида бош соврин учун курашни давом эттира оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…