Саба Лазишвили Абу-Дабида Урижа Фейберни сўнгги сонияларда қандай таслим этди? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абу-Дабида ўтган Реал Американ Фреестйле турнирида 21 ёшли грузиялик Саба Лазишвили ММА афсонаси Урижа Фейбер устидан иродали ғалабани қўлга киритди.
- Лазишвили жангдан бир кун олдин сафдан чиққан Умар Нурмагомедовнинг ўрнини эгаллаб, қисқа фурсатда тайёргарлик кўришга мажбур бўлди.
- Учрашув давомида ортда бораётган ёш спортчи сўнгги сонияларда ҳал қилувчи очколарни ишлаб, шов-шувли натижани қайд этди.
Абу-Дабида бўлиб ўтган нуфузли Real American Freestyle (RAF) турнири мухлисларга ҳақиқий сенсацияларни тақдим этмоқда. Мусобақа доирасида 21 ёшли грузиялик курашчи Саба Лазишвили ММА афсонаси, тажрибали WEC собиқ чемпиони Урижа Фейберга қарши гиламга чиқиб, кутилмаган ва иродали камбэк ғалабани қўлга киритди.
Шошилинч алмаштириш ва сўнгги сониялардаги бурилиш
Мазкур жаҳон миқёсидаги беллашув ортида қизғин воқеалар муҳити бор эди. Ушбу жангга атиги бир кун қолганида, турнирдан сафдан чиққан Умар Нурмагомедовнинг ўрнини айнан Саба Лазишвили эгаллади. Қисқа фурсат ичида тайёргарлик кўришга мажбур бўлган ёш спортчи учун бу жиддий синов эди.
Тажрибали Урижа Фейберга қарши кечган муросасиз баҳсда Лазишвили учрашув давомида ортда бораётган эди. Бироқ у ўзида куч топиб, сўнгги дақиқада ҳал қилувчи очколарни ишлади ва ҳисобни ўз фойдасига ўзгартириб, шов-шувли ғалабага эришди.
Жанг тафсилотлари
Кўрсаткичлар ва маълумотлар
Мусобақа номи
Real American Freestyle (RAF Abu Dhabi)
Ғолиб спортчи
Саба Лазишвили (21 ёшли грузиялик курашчи)
Рақиб
Урижа Фейбер (ММА афсонаси, WEC собиқ чемпиони)
Ғалаба усули
Сўнгги сониялардаги иродали камбэк
Ҳибсдан сўнг октагонга қайтиш
Бу ғалаба нафақат спорт натижаси, балки психологик жиҳатдан ҳам катта ютуқ бўлди. Мазкур муваффақият Лазишвилининг Мераб Двалишвили ва Усман Нурмагомедов жамоаси ўртасидаги Абу-Дабидаги можародан сўнг 48 соатлик ҳибсдан чиқиши ортидан амалга ошди.
Ҳуқуқий ва ҳиссий қийинчиликларга қарамай, ёш курашчи рингга чиқиб, ўзининг юксак салоҳияти ва кучли иродасини бутун дунёга яна бир бор исботлади.
Сизнингча, бир кунлик тайёргарлик ва оғир синовлардан сўнг ММА афсонасини мағлуб этган Саба Лазишвилининг келажаги қандай бўлади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…