Саба Лазишвили Абу-Дабида Урижа Фейберни сўнгги сонияларда қандай таслим этди? (видео)

1 дақиқа ўқиш8
Саба Лазишвили Абу-Дабида Урижа Фейберни сўнгги сонияларда қандай таслим этди? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Абу-Дабида ўтган Реал Американ Фреестйле турнирида 21 ёшли грузиялик Саба Лазишвили ММА афсонаси Урижа Фейбер устидан иродали ғалабани қўлга киритди.
  • Лазишвили жангдан бир кун олдин сафдан чиққан Умар Нурмагомедовнинг ўрнини эгаллаб, қисқа фурсатда тайёргарлик кўришга мажбур бўлди.
  • Учрашув давомида ортда бораётган ёш спортчи сўнгги сонияларда ҳал қилувчи очколарни ишлаб, шов-шувли натижани қайд этди.

Абу-Дабида бўлиб ўтган нуфузли Real American Freestyle (RAF) турнири мухлисларга ҳақиқий сенсацияларни тақдим этмоқда. Мусобақа доирасида 21 ёшли грузиялик курашчи Саба Лазишвили ММА афсонаси, тажрибали WEC собиқ чемпиони Урижа Фейберга қарши гиламга чиқиб, кутилмаган ва иродали камбэк ғалабани қўлга киритди.

Шошилинч алмаштириш ва сўнгги сониялардаги бурилиш

Мазкур жаҳон миқёсидаги беллашув ортида қизғин воқеалар муҳити бор эди. Ушбу жангга атиги бир кун қолганида, турнирдан сафдан чиққан Умар Нурмагомедовнинг ўрнини айнан Саба Лазишвили эгаллади. Қисқа фурсат ичида тайёргарлик кўришга мажбур бўлган ёш спортчи учун бу жиддий синов эди.

Тажрибали Урижа Фейберга қарши кечган муросасиз баҳсда Лазишвили учрашув давомида ортда бораётган эди. Бироқ у ўзида куч топиб, сўнгги дақиқада ҳал қилувчи очколарни ишлади ва ҳисобни ўз фойдасига ўзгартириб, шов-шувли ғалабага эришди.

Жанг тафсилотлари

Кўрсаткичлар ва маълумотлар

Мусобақа номи

Real American Freestyle (RAF Abu Dhabi)

Ғолиб спортчи

Саба Лазишвили (21 ёшли грузиялик курашчи)

Рақиб

Урижа Фейбер (ММА афсонаси, WEC собиқ чемпиони)

Ғалаба усули

Сўнгги сониялардаги иродали камбэк

Ҳибсдан сўнг октагонга қайтиш

Бу ғалаба нафақат спорт натижаси, балки психологик жиҳатдан ҳам катта ютуқ бўлди. Мазкур муваффақият Лазишвилининг Мераб Двалишвили ва Усман Нурмагомедов жамоаси ўртасидаги Абу-Дабидаги можародан сўнг 48 соатлик ҳибсдан чиқиши ортидан амалга ошди.

Ҳуқуқий ва ҳиссий қийинчиликларга қарамай, ёш курашчи рингга чиқиб, ўзининг юксак салоҳияти ва кучли иродасини бутун дунёга яна бир бор исботлади.

Сизнингча, бир кунлик тайёргарлик ва оғир синовлардан сўнг ММА афсонасини мағлуб этган Саба Лазишвилининг келажаги қандай бўлади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари