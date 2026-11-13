Ўқув марказига босқин режалаштирган собиқ қўриқчи ва унинг шериклари қандай қўлга тушди?

1 дақиқа ўқиш45
Ўқув марказига босқин режалаштирган собиқ қўриқчи ва унинг шериклари қандай қўлга тушди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрида ўқув марказига босқинчилик уюштирмоқчи бўлган уч нафар шахс ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан қўлга олинди.
  • Жиноят режасини ўқув марказининг собиқ қўриқчиси ишлаб чиққан бўлиб, у шериклари билан электр таъминотини ўчириб, пулларни ўғирлашни ва Фарғона вилояти орқали хорижга қочиб кетишни мақсад қилган.
  • Гумонланувчилардан бири ўз шахсини яшириш учун ниқоб сифатида аёллар кўйлагидан фойдаланган.

Тошкент шаҳрида ўқув марказларидан бирига босқинчилик ҳужуми уюштирилишининг олди олинди. Тошкент шаҳар ИИББ ва Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ходимлари ҳамкорликда ўтказган тезкор тадбир натижасида жиноятни олдиндан режалаштирган уч нафар гумонланувчи қўлга олиниб, қамоққа олинди.

Ўғрилик режаси ва ўзига хос «ниқоб»

Тергов маълумотларига кўра, жиноят режаси айнан ўша ўқув марказининг собиқ қўриқчиси томонидан ишлаб чиқилган. У икки нафар шериги билан биргаликда бинодаги электр таъминотини ўчириб, пулларни ўғирлаш ва ижарага олинган автомобилда воқеа жойидан яширинишни мақсад қилган.

Энг эътиборли жиҳатлардан бири — гумонланувчилардан бири ўз шахсини яшириш мақсадида эгнига ниқоб сифатида аёллар кўйлагини кийиб олган.

Жиноят тафсилотлари

Маълумотлар ва режалар

Жиноят ташкилотчиси

Ўқув марказининг собиқ қўриқчиси

Режалаштирилган жиноят

Ўқув марказига босқинчилик ва пул ўғирлаш

Ўзига хос ҳолат

Жиноятчилардан бири ниқоб сифатида аёллар кўйлагини кийган

Қочиш режаси

Фарғона вилояти орқали чет элга қочиб кетиш

Якуний натижа

Тошкент шаҳар ИИББ ва ДХХ томонидан учала гумонланувчи ҳам қўлга олинган

Фарғона орқали чет элга қочиш режаси барбод бўлди

Жиноятчилар ўғрилик содир этилгач, изини совитиш учун Фарғона вилояти орқали хорижий давлатлардан бирига қочиб кетишни режалаштиришган. Бироқ ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг тезкор саъй-ҳаракатлари туфайли уларнинг бу режаси амалга ошмади. Учала гумонланувчи ҳам ўз вақтида қўлга олиниб, уларга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилди.

Сизнингча, бу каби ўзига хос усуллар билан жиноят содир этмоқчи бўлган шахсларнинг режалари нима сабабдан қисқа фурсатда фош этилмоқда? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари