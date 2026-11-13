Ўқув марказига босқин режалаштирган собиқ қўриқчи ва унинг шериклари қандай қўлга тушди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида ўқув марказига босқинчилик уюштирмоқчи бўлган уч нафар шахс ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан қўлга олинди.
- Жиноят режасини ўқув марказининг собиқ қўриқчиси ишлаб чиққан бўлиб, у шериклари билан электр таъминотини ўчириб, пулларни ўғирлашни ва Фарғона вилояти орқали хорижга қочиб кетишни мақсад қилган.
- Гумонланувчилардан бири ўз шахсини яшириш учун ниқоб сифатида аёллар кўйлагидан фойдаланган.
Тошкент шаҳрида ўқув марказларидан бирига босқинчилик ҳужуми уюштирилишининг олди олинди. Тошкент шаҳар ИИББ ва Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ходимлари ҳамкорликда ўтказган тезкор тадбир натижасида жиноятни олдиндан режалаштирган уч нафар гумонланувчи қўлга олиниб, қамоққа олинди.
Ўғрилик режаси ва ўзига хос «ниқоб»
Тергов маълумотларига кўра, жиноят режаси айнан ўша ўқув марказининг собиқ қўриқчиси томонидан ишлаб чиқилган. У икки нафар шериги билан биргаликда бинодаги электр таъминотини ўчириб, пулларни ўғирлаш ва ижарага олинган автомобилда воқеа жойидан яширинишни мақсад қилган.
Энг эътиборли жиҳатлардан бири — гумонланувчилардан бири ўз шахсини яшириш мақсадида эгнига ниқоб сифатида аёллар кўйлагини кийиб олган.
Жиноят тафсилотлари
Маълумотлар ва режалар
Жиноят ташкилотчиси
Ўқув марказининг собиқ қўриқчиси
Режалаштирилган жиноят
Ўқув марказига босқинчилик ва пул ўғирлаш
Ўзига хос ҳолат
Жиноятчилардан бири ниқоб сифатида аёллар кўйлагини кийган
Қочиш режаси
Фарғона вилояти орқали чет элга қочиб кетиш
Якуний натижа
Тошкент шаҳар ИИББ ва ДХХ томонидан учала гумонланувчи ҳам қўлга олинган
Фарғона орқали чет элга қочиш режаси барбод бўлди
Жиноятчилар ўғрилик содир этилгач, изини совитиш учун Фарғона вилояти орқали хорижий давлатлардан бирига қочиб кетишни режалаштиришган. Бироқ ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг тезкор саъй-ҳаракатлари туфайли уларнинг бу режаси амалга ошмади. Учала гумонланувчи ҳам ўз вақтида қўлга олиниб, уларга нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилди.
Сизнингча, бу каби ўзига хос усуллар билан жиноят содир этмоқчи бўлган шахсларнинг режалари нима сабабдан қисқа фурсатда фош этилмоқда? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…