Самарқандда келинга шаҳвоний шилқимлик қилган маҳалла раиси жазоланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда 42 ёшли маҳалла раиси оилавий низоли ҳолатдаги келинга Telegram орқали шаҳвоний мазмундаги хабарлар ва номақбул видеолар юборгани учун жазоланди.
- Суд унга 5 сутка маъмурий қамоқ ҳамда 44 миллион сўм миқдорида жарима тайинлади.
- Ушбу ҳолатда маҳалла раисининг хатти-ҳаракатлари аёлнинг мурожаатидан сўнг ҳуқуқий жиҳатдан кўриб чиқилган.
Самарқандда маҳалла раиси оилавий низоли ҳолатдаги келинга Telegram орқали шаҳвоний мазмундаги хабарлар ёзиб, номақбул видеолар юборгани учун жазоланди. Суд унга 5 сутка маъмурий қамоқ ва 100 БҲМ — 44 миллион сўм миқдорида жарима тайинлади.
42 ёшли маҳалла раисининг хатти-ҳаракатлари аёлнинг мурожаатидан сўнг ҳуқуқий жиҳатдан кўриб чиқилган.
Telegram орқали юборилган хабарлар можарога сабаб бўлди
Маълум бўлишича, маҳалла раиси низоли оиладаги келинга Telegram мессенжери орқали шаҳвоний мазмундаги хабарларни йўллаган.
Бундан ташқари, у аёлга номақбул видеоматериаллар ҳам юборган.
Мазкур ҳаракатлар оддий мулоқот доирасидан чиқиб кетгани ва аёлнинг шаъни ҳамда дахлсизлигига дахл қилгани учун ҳолат юзасидан ҳуқуқий чора кўрилган.
Раисга бир вақтнинг ўзида икки жазо тайинланди
Кўриб чиқилган иш якунига кўра, 42 ёшли маҳалла раисига нисбатан 5 сутка маъмурий қамоқ жазоси қўлланилган.
Бундан ташқари, унга БҲМнинг 100 баравари миқдорида жарима тайинланган.
Амалдаги ҳисоб-китоб бўйича бу 44 миллион сўмни ташкил этади.
Шу тариқа маҳалла раиси ўз лавозими ва жамоатчилик олдидаги масъулиятига зид бўлган хатти-ҳаракатлари учун жиддий маъмурий жазога тортилган.
Лавозим эгаси учун масъулият янада юқори
Маҳалла раиси аҳоли билан доимий мулоқотда бўладиган, оилалар мурожаатлари ва низоли вазиятлар билан ишлайдиган шахс ҳисобланади.
Шу сабабли бундай лавозимдаги шахснинг фуқаролар билан мулоқот маданияти, хизмат одоби ва қонун талабларига риоя қилиши алоҳида аҳамият касб этади.
Telegram каби шахсий мулоқот воситалари орқали юборилган хабарлар ҳам қонун доирасидан ташқарида эмас. Электрон ёзишмаларда содир этилган ҳуқуқбузарликлар ҳам тегишли тартибда ҳуқуқий баҳоланиши мумкин.
Бу ишдан қандай хулоса чиқариш мумкин?
Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқ ва мессенжерлардаги мулоқот ҳам шахсий масъулиятдан холи эмаслигини яна бир бор кўрсатди.
Айниқса, давлат ва жамоатчилик билан ишлайдиган лавозим эгалари учун хизмат ваколатидан фойдаланиб ёки шахсий мулоқот жараёнида фуқароларнинг шаъни, қадр-қиммати ва дахлсизлигига тажовуз қилувчи хатти-ҳаракатларга йўл қўйиш жиддий ҳуқуқий оқибатларга олиб келиши мумкин.
Самарқанддаги мазкур ҳолатда эса суд қарори натижасида 42 ёшли маҳалла раиси 5 суткага қамалди ва 44 миллион сўм жаримага тортилди.
Изоҳлар 0
…