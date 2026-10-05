Самарқандда келинга шаҳвоний шилқимлик қилган маҳалла раиси жазоланди

·9·Жамият
Самарқандда келинга шаҳвоний шилқимлик қилган маҳалла раиси жазоланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда 42 ёшли маҳалла раиси оилавий низоли ҳолатдаги келинга Telegram орқали шаҳвоний мазмундаги хабарлар ва номақбул видеолар юборгани учун жазоланди.
  • Суд унга 5 сутка маъмурий қамоқ ҳамда 44 миллион сўм миқдорида жарима тайинлади.
  • Ушбу ҳолатда маҳалла раисининг хатти-ҳаракатлари аёлнинг мурожаатидан сўнг ҳуқуқий жиҳатдан кўриб чиқилган.

Самарқандда маҳалла раиси оилавий низоли ҳолатдаги келинга Telegram орқали шаҳвоний мазмундаги хабарлар ёзиб, номақбул видеолар юборгани учун жазоланди. Суд унга 5 сутка маъмурий қамоқ ва 100 БҲМ — 44 миллион сўм миқдорида жарима тайинлади.

42 ёшли маҳалла раисининг хатти-ҳаракатлари аёлнинг мурожаатидан сўнг ҳуқуқий жиҳатдан кўриб чиқилган.

Telegram орқали юборилган хабарлар можарога сабаб бўлди

Маълум бўлишича, маҳалла раиси низоли оиладаги келинга Telegram мессенжери орқали шаҳвоний мазмундаги хабарларни йўллаган.

Бундан ташқари, у аёлга номақбул видеоматериаллар ҳам юборган.

Мазкур ҳаракатлар оддий мулоқот доирасидан чиқиб кетгани ва аёлнинг шаъни ҳамда дахлсизлигига дахл қилгани учун ҳолат юзасидан ҳуқуқий чора кўрилган.

Раисга бир вақтнинг ўзида икки жазо тайинланди

Кўриб чиқилган иш якунига кўра, 42 ёшли маҳалла раисига нисбатан 5 сутка маъмурий қамоқ жазоси қўлланилган.

Бундан ташқари, унга БҲМнинг 100 баравари миқдорида жарима тайинланган.

Амалдаги ҳисоб-китоб бўйича бу 44 миллион сўмни ташкил этади.

Шу тариқа маҳалла раиси ўз лавозими ва жамоатчилик олдидаги масъулиятига зид бўлган хатти-ҳаракатлари учун жиддий маъмурий жазога тортилган.

Лавозим эгаси учун масъулият янада юқори

Маҳалла раиси аҳоли билан доимий мулоқотда бўладиган, оилалар мурожаатлари ва низоли вазиятлар билан ишлайдиган шахс ҳисобланади.

Шу сабабли бундай лавозимдаги шахснинг фуқаролар билан мулоқот маданияти, хизмат одоби ва қонун талабларига риоя қилиши алоҳида аҳамият касб этади.

Telegram каби шахсий мулоқот воситалари орқали юборилган хабарлар ҳам қонун доирасидан ташқарида эмас. Электрон ёзишмаларда содир этилган ҳуқуқбузарликлар ҳам тегишли тартибда ҳуқуқий баҳоланиши мумкин.

Бу ишдан қандай хулоса чиқариш мумкин?

Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқ ва мессенжерлардаги мулоқот ҳам шахсий масъулиятдан холи эмаслигини яна бир бор кўрсатди.

Айниқса, давлат ва жамоатчилик билан ишлайдиган лавозим эгалари учун хизмат ваколатидан фойдаланиб ёки шахсий мулоқот жараёнида фуқароларнинг шаъни, қадр-қиммати ва дахлсизлигига тажовуз қилувчи хатти-ҳаракатларга йўл қўйиш жиддий ҳуқуқий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Самарқанддаги мазкур ҳолатда эса суд қарори натижасида 42 ёшли маҳалла раиси 5 суткага қамалди ва 44 миллион сўм жаримага тортилди.

Самарқандмаҳалла raisiТелеграмжарима
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда куёвдан катта келинлар сони 11 мингдан ошди: Ҳудудлар рейтингиЎзбекистонда куёвдан катта келинлар сони 11 мингдан ошди: Ҳудудлар рейтинги7 август 12:28Ишхонада «шилқимлик»ка энди йўл йўқ: Сенат янги нормани маъқулладиИшхонада «шилқимлик»ка энди йўл йўқ: Сенат янги нормани маъқуллади2 октябр 17:21Шилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилиндиШилқимликдан ҳимояланган қизга солинган жарима бекор қилинди3 август 23:20Тошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқдаТошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқда24 сентябр 15:46Бухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалдиБухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалди5 сентябр 06:47Тошкентда собиқ севгилисини шантаж қилган товламачи қўлга олинди (видео)Тошкентда собиқ севгилисини шантаж қилган товламачи қўлга олинди (видео)Бугун 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди