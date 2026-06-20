Қорасув-2 даҳасида 5 та кўп қаватли уй газсиз қолди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманидаги «Ш. Бурхонов» маҳалласи, Қорасув-2 даҳасида газ қувурига зарар етди.
Маълум қилинишича, ер устида жойлашган паст босимли газ қувури устига дарахт қулаб тушган.
Оқибатда газ қувури шикастланган ва хавфсизлик чоралари доирасида газ таъминоти вақтинча тўхтатилган.
Ҳодиса сабаб Қорасув-2 даҳасидаги 5 та кўп қаватли турар жой газ таъминотидан узилган.
Айни пайтда авария ҳолатини бартараф этиш ишлари олиб борилмоқда.
Мутасаддиларнинг билдиришича, таъмирлаш ишлари якунланганидан сўнг истеъмолчилар олдиндан огоҳлантирилган ҳолда газ таъминоти қайта тикланади.
«Ҳудудгаз Пойтахт» газ таъминоти филиали юзага келган ноқулайликлар учун аҳолидан узр сўради.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…