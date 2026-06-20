Қорасув-2 даҳасида 5 та кўп қаватли уй газсиз қолди

·0·Жамият
Қорасув-2 даҳасида 5 та кўп қаватли уй газсиз қолди

Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманидаги «Ш. Бурхонов» маҳалласи, Қорасув-2 даҳасида газ қувурига зарар етди.

Маълум қилинишича, ер устида жойлашган паст босимли газ қувури устига дарахт қулаб тушган.

Оқибатда газ қувури шикастланган ва хавфсизлик чоралари доирасида газ таъминоти вақтинча тўхтатилган.

Ҳодиса сабаб Қорасув-2 даҳасидаги 5 та кўп қаватли турар жой газ таъминотидан узилган.

Айни пайтда авария ҳолатини бартараф этиш ишлари олиб борилмоқда.

Мутасаддиларнинг билдиришича, таъмирлаш ишлари якунланганидан сўнг истеъмолчилар олдиндан огоҳлантирилган ҳолда газ таъминоти қайта тикланади.

«Ҳудудгаз Пойтахт» газ таъминоти филиали юзага келган ноқулайликлар учун аҳолидан узр сўради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилдиНаманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилдиБугун, 15:40Кредит эвазига «улуш» сўраган банк маркази бошлиқлари қўлга олиндиКредит эвазига «улуш» сўраган банк маркази бошлиқлари қўлга олиндиБугун, 14:18Муҳаммадали Наврўзов оиласида яна бир қувончли воқеа (видео)Муҳаммадали Наврўзов оиласида яна бир қувончли воқеа (видео)Бугун, 11:54Бўзсув каналида оқиб кетаётган эркакнинг ҳаёти сақлаб қолиндиБўзсув каналида оқиб кетаётган эркакнинг ҳаёти сақлаб қолиндиБугун, 11:29Самарқандда қидирувдаги Hyundai Elantra ҳаракат вақтида қўлга олиндиСамарқандда қидирувдаги Hyundai Elantra ҳаракат вақтида қўлга олиндиКеча, 23:2774 ёшли онахон парапланда уча туриб қўшиқ куйлади ва интернет юлдузига айланди74 ёшли онахон парапланда уча туриб қўшиқ куйлади ва интернет юлдузига айландиКеча, 23:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда