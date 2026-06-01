Ойбек ва Нигоранинг қизалоғи Алияхон 2 ёшда

·763·Маданият
Ойбек ва Нигоранинг қизалоғи Алияхон 2 ёшда

Фото: Instagram

Хонандалар Ойбек ва Нигора қизалоғи Алияхоннинг 2 ёшга тўлганини Instagram саҳифалари орқали маълум қилди. Нигора ўз саҳифасида Алияхоннинг 1 ёшида ўтказилган фотосессия лавҳаларидан тайёрланган видеони жойлаб, ушбу қувончли янгиликни кузатувчилари билан бўлишди.

У пост остида қуйидаги самимий сўзларни ёзиб қолдирди:

“Бугун кенжатойимиз Алияхоннинг таваллуд куни. Бу қизни Аллоҳдан биз эмас, айнан сиз — дуогўй бувижонларимиз ва онажонларимиз сўраб бергансиз. Шунинг учун ҳам 'дуолардан сўраб олинган қизим' деб бекорга айтмайман.

Уч нафар фарзанддан кейин анчагина толиққан она сифатида яна фарзанд ҳақида ўйламаётган бир пайтимизда, бувижонларимиз, онажонларимиз 'ҳар бир нарсанинг жуфти яхши — икки ўғил бор, энди яна бир қиз ҳам керак' деб қўлларини дуога очиб, биз учун дуо қилишган.

Иншааллоҳ, қизалоғим камида бизга ўхшаган бахт эгаси бўлсин, шундай дуолар олиб юрадиган, гўзал хулқли, иймонли ва инсофли қиз бўлиб вояга етсин. Барчага табриклар учун раҳмат!”

Изоҳларда эса кузатувчилар қизалоқни самимий табриклаб, унга кўплаб эзгу тилаклар билдиришмоқда.

Маълумот учун, хонандаларнинг ҳозирги кунда 4 нафар фарзанди бор. Икки ўғил ва икки қиз, Алияхон эса 4-кенжа фарзанд ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)