Дуа Липа ва Каллум Тёрнер расман никоҳдан ўтди

·864·Маданият
Дуа Липа ва Каллум Тёрнер расман никоҳдан ўтди

Шоу-бизнес оламининг энг замонавий жуфтликларидан бири — поп-қиролича Дуа Липа ва британиялик актёр Каллум Тёрнер 31 май куни Лондонда яширинча никоҳдан ўтишди. Жуфтлик дабдабадан қочиб, фақатгина энг яқин дўстлар ва оила аъзолари даврасида никоҳдан ўтишни афзал кўрди.

Дуа Липа анъанавий тўй кўйлагидан воз кечди. У мода танқидчиларини лол қолдириб, Schiaparelli Haute Couture брендининг Daniel Roseberry томонидан махсус тикилган юбкали костюмида намоён бўлди. Образни Stephen Jones дизайнидаги кенг ҳошияли шляпа, оқ қўлқоплар ва Stephen Jones туфлиси тўлдирди.

Гувоҳларнинг хабар беришича, бу шунчаки расмий қисм эди. Жуфтлик июн ойининг биринчи ҳафтасида Италиянинг Палермо шаҳрида, нуфузли Villa Igiea мажмуасида 3 кунлик дабдабали тўй тантанасини ўтказади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)