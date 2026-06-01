Юлдуз Усмонова энг кўп қайси санъаткорнинг ютуғидан хурсанд бўлди?

·1.8K·Маданият
Юлдуз Усмонова энг кўп қайси санъаткорнинг ютуғидан хурсанд бўлди?

Халқаро конгресс марказида Президент Шавкат Мирзиёев иштирокида маданият ва санъат соҳаси вакилларига давлат мукофотларини топшириш маросими бўлиб ўтмоқда.

Тадбир давомида Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова “Даракчи” нашрига берган интервюсида ўз фикрларини билдириб, мукофот олган ижодкорларни самимий табриклади.

“Бугун мукофот олган барча ҳамкасбларимни чин дилдан табриклайман. Уларнинг барчаси бу мукофотга муносиб. Фақат шуни ҳам айтиш керакки, мукофот олиб кейин йўқолиб кетадиганлар ҳам йўқ эмас”, деди хонанда.

Журналистнинг “Мукофот олганлар орасида энг кўп кимдан хурсанд бўлдингиз?” деган саволига Усмонова алоҳида тўхталиб ўтди.

“Эркин Комиловдан жуда хурсанд бўлдим. Гапларини эшитиб, ҳатто йиғлаб юбордим, ростини айтсам. Иложи бўлса, шу одамни видеосини топиб, жойлаб қўйинглар — бу менинг илтимосим. У санъатни чинакам юрагида олиб юрадиган инсон. 'Санъат санъаткорнинг баданида бўлиши керак' деган гап бор-ку. У кимнидир мақташ учун эмас, балки ҳаёт ва ўтмишни жуда чиройли солиштириб, чуқур маъно билан гапирди”, — дея таъкидлади хонанда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
“Ишдаги ишқ” қайтди: Шаҳзода Муҳаммедова образ билан барчани ҳайратлантирди (видео)