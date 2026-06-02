Лола тармоқларда яна кўриниш берди: Лолани соғинганлар учун махсус
Бир муддатдан буён ижодий фаолияти ҳақида деярли маълумот бермаётган хонанда Лола интернет тармоқларида яна кўриниш берди. Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган видеолар мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
“Лолани соғинганлар учун” деган изоҳлар билан улашилаётган видеоларда хонанда тадбирларда иштирок этаётган лавҳалар акс этган. Кўплаб мухлислар ушбу видеоларни илиқ кутиб олиб, севимли санъаткорини яна саҳнада кўришни исташларини ёзмоқда.
Актриса Асал Шодиева ҳам ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида Лола иштирокидаги видеоларни улашган. Унда у хонанданинг кўриниши ва кайфиятини илиқ сўзлар билан баҳолаган.
Мухлисларнинг фикрича, Лола ҳар доимгидек ўзининг нафислиги, хушчақчақлиги ва гўзал қиёфасини сақлаб қолган. Бироқ хонанданинг ижодий фаолиятга қайтиши ёки янги лойиҳалари ҳақида ҳозирча расмий маълумот берилмаган.
…