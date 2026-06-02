Лола тармоқларда яна кўриниш берди: Лолани соғинганлар учун махсус

·4.5K·Маданият
Лола тармоқларда яна кўриниш берди: Лолани соғинганлар учун махсус

Бир муддатдан буён ижодий фаолияти ҳақида деярли маълумот бермаётган хонанда Лола интернет тармоқларида яна кўриниш берди. Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган видеолар мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.

“Лолани соғинганлар учун” деган изоҳлар билан улашилаётган видеоларда хонанда тадбирларда иштирок этаётган лавҳалар акс этган. Кўплаб мухлислар ушбу видеоларни илиқ кутиб олиб, севимли санъаткорини яна саҳнада кўришни исташларини ёзмоқда.

Актриса Асал Шодиева ҳам ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида Лола иштирокидаги видеоларни улашган. Унда у хонанданинг кўриниши ва кайфиятини илиқ сўзлар билан баҳолаган.

Лола тармоқларда яна кўриниш берди: Лолани соғинганлар учун махсус

Мухлисларнинг фикрича, Лола ҳар доимгидек ўзининг нафислиги, хушчақчақлиги ва гўзал қиёфасини сақлаб қолган. Бироқ хонанданинг ижодий фаолиятга қайтиши ёки янги лойиҳалари ҳақида ҳозирча расмий маълумот берилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)