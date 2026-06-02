Умидахон янги “Ҳамма жим бўлсин” мусиқий клипини оммага ҳавола қилди

·269·Маданият
Умидахон янги “Ҳамма жим бўлсин” мусиқий клипини оммага ҳавола қилди

Хонанда Умидахон 1 июн куни ўз мухлислари учун навбатдаги янги мусиқий лойиҳасини тақдим этди. Санъаткор “Ҳамма жим бўлсин” деб номланган янги тарона ҳамда унга ишланган видеоклип премерасини расмий равишда эълон қилди.

Ушбу қўшиқ инсонни кундалик шовқин-сурондан бир лаҳза узоқлашишга, ички хотиржамлик ва сукунатни ҳис қилишга чорлайди. Унда баъзан ҳамма овозлар ортда қолиб, фақат юрак садосини эшитиш истаги тасвирланган. Асар ёлғизликда ўзини англашга ундайдиган, руҳий сокинлик бағишлайдиган мусиқий ижод сифатида тингловчиларга тақдим этилган.

Қўшиқ матни ва мусиқаси ижодкор Иброҳим Нурматов томонидан яратилган бўлиб, у асарга чуқур мазмун ва ҳиссий оҳанг бағишлаган.

Умидахон ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида клип YouTube платформасида томоша қилиш учун жойланганини маълум қилди. Премера қисқа вақт ичида катта қизиқиш уйғотиб, кўплаб томошаларни йиғишга улгурди.

Ижтимоий тармоқларда тингловчилар янги тарона ва клип ҳақида илиқ фикрлар билдирмоқда. Кўпчилик ижронинг самимийлиги, қўшиқнинг оҳангдорлиги ҳамда видеоклипнинг юқори сифатини алоҳида эътироф этиб, ижодий жамоани ижобий баҳоламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилдиБугун, 22:03Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)