Умидахон янги “Ҳамма жим бўлсин” мусиқий клипини оммага ҳавола қилди
Хонанда Умидахон 1 июн куни ўз мухлислари учун навбатдаги янги мусиқий лойиҳасини тақдим этди. Санъаткор “Ҳамма жим бўлсин” деб номланган янги тарона ҳамда унга ишланган видеоклип премерасини расмий равишда эълон қилди.
Ушбу қўшиқ инсонни кундалик шовқин-сурондан бир лаҳза узоқлашишга, ички хотиржамлик ва сукунатни ҳис қилишга чорлайди. Унда баъзан ҳамма овозлар ортда қолиб, фақат юрак садосини эшитиш истаги тасвирланган. Асар ёлғизликда ўзини англашга ундайдиган, руҳий сокинлик бағишлайдиган мусиқий ижод сифатида тингловчиларга тақдим этилган.
Қўшиқ матни ва мусиқаси ижодкор Иброҳим Нурматов томонидан яратилган бўлиб, у асарга чуқур мазмун ва ҳиссий оҳанг бағишлаган.
Умидахон ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида клип YouTube платформасида томоша қилиш учун жойланганини маълум қилди. Премера қисқа вақт ичида катта қизиқиш уйғотиб, кўплаб томошаларни йиғишга улгурди.
Ижтимоий тармоқларда тингловчилар янги тарона ва клип ҳақида илиқ фикрлар билдирмоқда. Кўпчилик ижронинг самимийлиги, қўшиқнинг оҳангдорлиги ҳамда видеоклипнинг юқори сифатини алоҳида эътироф этиб, ижодий жамоани ижобий баҳоламоқда.
…