“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилди

·162·Маданият
“Зумрад ва Қиммат” саҳна талқинида намойиш этилди

“Зумрад ва Қиммат” эртаги яна бир бор саҳнада жонланди. “Паризод” рақс мактаби томонидан Касаба уюшмалари саройида 2 июн куни намойиш этилган саҳна асари томошабинларга унутилмас таассурот улашди.

Мазкур концертда миллий рақслар, театр элементлари ҳамда замонавий саҳна ечимлари уйғунлашиб, ўзига хос бадиий муҳит яратилди. Иқтидорли раққосалар томонидан ижро этилган чиқишлар, ранг-баранг саҳна безаклари ва образлар уйғунлиги меҳмонлар томонидан катта олқишлар билан кутиб олинди.

Саҳна асарида бош ролларни маҳоратли ижодкорлар гавдалантирди. Хусусан, Қимматнинг онаси образини Хосият Хусанова, Зумраднинг отаси ролини Баҳодир Нишонов ижро этди. Шунингдек, Қиммат образини Саъдия Сафарова, Зумрад ролини эса Эъзоза Сафарова маҳорат билан саҳнага олиб чиқди.

Айниқса, эртак қаҳрамонларининг саҳнадаги талқини, мусиқа ва рақс орқали етказилган ҳиссиётлар томошабинларни бефарқ қолдирмади. Концертнинг биринчи куни якунланган бўлса-да, ижтимоий тармоқларда томошабинлар ўз таассуротларини фаол тарзда улашиб, илиқ фикр ва эътирофлар билдирмоқда.

Эслатиб ўтамиз, ушбу саҳна дастури 2 кун давом этади — 2 ва 3 июн кунлари томошабинлар учун намойиш этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зуҳра Солиева: Севимли санъаткоримдан ўзим чипта сўрайманБугун, 05:33Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлдиБугун, 21:32Зарина Йўлдошева ва Дурдона Қурбонова: саҳна ортидаги ҳақиқий муносабатБугун, 21:12Актриса Зарина Йўлдошева туғилган кунида бетакрор кўриниши билан эътибор марказида бўлди!Бугун, 20:17Шаҳзод Султонов романтик тарздаги “Marry Ме”си билан мухлисларини ҳайрон қолдирди!Бугун, 20:08Маданият, санъат соҳасини ривожлантиришга оид тарихий фармон имзоландиКеча, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
“Ишдаги ишқ” қайтди: Шаҳзода Муҳаммедова образ билан барчани ҳайратлантирди (видео)