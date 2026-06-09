Шаҳзод Султонов расман никоҳдан ўтганини маълум қилди (видео)

·0·Маданият
Шаҳзод Султонов расман никоҳдан ўтганини маълум қилди (видео)

Шаҳзод Султонов ўзининг Instagram саҳифаси орқали мухлисларига қувончли янгиликни улашди. Актёр тўй олдидан ўтказиладиган муҳим маросим — никоҳ (ЗАГС) расман ўтказилганини маълум қилди.

Видеода ёшлар ФҲДЁ бўлимида расмий ҳужжатларга имзо қўйиб, бир-бирларига никоҳ узукларини тақишгани акс этган. Лавҳанинг якунида эса ушбу жуфтлик “Султоновлар оиласи” дея аталди. Бу уларнинг янги ҳаёт босқичи бошланганини ифодалайди.

Кадрлардан икки ёшнинг юзидаги самимий қувонч ва бахтни яққол кўриш мумкин. Улар учун бу кун унутилмас лаҳзаларга бой бўлди.

Актёр видеога қуйидаги таъсирли изоҳни қолдирган:

“06.06.2026 ЗАГС — шунчаки имзо эмас, бу бир умрга берилган ваъда. Энди 'мен' эмас, 'биз' деб бошланадиган энг гўзал ҳикоя бошланди. Севги, ишонч ва бахт билан қурилган бу оила доимо кулгу ва меҳрга тўлсин”.

1Изоҳларда мухлислар ва яқинлари ёш оилани табриклаб, уларга бахт, тотувлик ва узоқ умр тилаб илиқ фикрлар билдиришмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Амир Хон 61 ёшида учинчи бор уйланмоқдаАмир Хон 61 ёшида учинчи бор уйланмоқдаБугун, 11:47Раъно Зокирова: Ҳаётда шукр қилишнинг аҳамияти ҳақида фикр билдирдиРаъно Зокирова: Ҳаётда шукр қилишнинг аҳамияти ҳақида фикр билдирдиБугун, 09:02Дунё юлдузи Жон Леженд илк бор Самарқанд саҳнасида концерт бердиДунё юлдузи Жон Леженд илк бор Самарқанд саҳнасида концерт бердиБугун, 08:53Ҳосила Раҳимова концертида кутилмаган эътирофга сазовор бўлди!Ҳосила Раҳимова концертида кутилмаган эътирофга сазовор бўлди!Бугун, 07:34"Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман..."- Диёра Келдиёрова"Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман..."- Диёра КелдиёроваКеча, 17:19Жавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлдиЖавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлдиКеча, 13:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди