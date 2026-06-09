Фаҳрие Эвжен 40 ёшда : муҳожир қизидан юлдузгача

·0·Маданият
Фаҳрие Эвжен 40 ёшда : муҳожир қизидан юлдузгача

Турк кинематографиясининг энг машҳур ва энг юқори ҳақ олувчи актрисаларидан бири саналган Фаҳрие Эвжен 40 ёшни қарши олди. Кўпчилик уни машҳур актёр Бурак Ўзчивитнинг рафиқаси сифатида танийди. Бироқ Фаҳриенинг ҳаёт йўли ва эришган ютуқлари уни мустақил равишда ҳам алоҳида эътироф этишга арзийдиган шахсга айлантирган.

Актриса Германиянинг Золлинген шаҳрида турк муҳожирлари оиласида дунёга келган. Оиладаги тўрт қиздан энг кенжаси бўлган Фаҳрие меҳнатсеварлиги ва интизоми билан ёшлигидан ажралиб турган. Опаларининг меҳри ва қўллаб-қувватлаши унинг шаклланишида муҳим ўрин тутган.

Fahriye Evcenning bolalikdagi va hozirgi paytdagi suratlari yonma-yon qo'yilgan.

Болалик йиллари ҳамиша ҳам осон кечмаган. Германияда муҳожирларга қарши кайфият кучайган даврларда унинг оиласи хавфсизлик мақсадида бир неча бор яшириниб яшашга мажбур бўлган. Бу воқеалар кейинчалик актрисанинг ҳаётида унутилмас из қолдирган.

Boshiga qizil roʻmol oʻragan ayol qumli sahroda turibdi.

Фаҳрие таълимга алоҳида аҳамият берган. У немис, инглиз ва испан тилларини мукаммал ўзлаштирган, турк тилини ҳам чуқур ўрганган. Дастлаб социология соҳасида таҳсил олган бўлса-да, тақдир уни санъат оламига бошлаб кирди.

Gullar tushirilgan oq ko'ylak kiygan ayol ko'l bo'yidagi tosh devorda o'tiribdi.

Ҳаммаси Истанбулдаги таътил пайтида бошланган. Ёқимтой ташқи кўриниши ва табиий истеъдоди билан продюсерлар эътиборини тортган Фаҳрие илк бор сериалларда кўриниш бера бошлади. Кўп ўтмай унга янги таклифлар ёғилди ва актрисалик фаолияти тез суръатларда ривожланди.

Kelin-kuyov dengiz bo'yidagi gulli arka ostida rasmga tushmoqda.

Унинг ҳаётидаги энг муҳим бурилишлардан бири Бурак Ўзчивит билан танишув бўлди. Икки юлдузнинг ҳамкорлиги аввал экранда бошланган бўлса, кейинчалик ҳақиқий муҳаббатга айланди. Жуфтлик 2017 йилда турмуш қурди ва ҳозирда икки нафар ўғли — Каран ва Керемни тарбиялаб келмоқда.

Sharli bayramda ota-ona va ikki farzand tort yonida birga suratga tushmoqda.

Бугунги кунда Фаҳрие Эвжен нафақат муваффақиятли актриса, балки намунавий она ва рафиқа сифатида ҳам мухлислар меҳрини қозонган. Унинг муҳожир оиласидаги оддий қизалоқдан Туркиянинг энг талабгир юлдузларидан бирига айлангани кўпчилик учун ҳақиқий илҳом манбаи бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гулбаҳор Дадамирзаева қизини узатдиГулбаҳор Дадамирзаева қизини узатдиБугун, 15:25Каниза янги “тансоқчиси”ни таништирдиКаниза янги “тансоқчиси”ни таништирдиБугун, 14:25Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошландиМуниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошландиБугун, 14:03Шаҳзод Султонов расман никоҳдан ўтганини маълум қилди (видео)Шаҳзод Султонов расман никоҳдан ўтганини маълум қилди (видео)Бугун, 11:55Амир Хон 61 ёшида учинчи бор уйланмоқдаАмир Хон 61 ёшида учинчи бор уйланмоқдаБугун, 11:47Раъно Зокирова: Ҳаётда шукр қилишнинг аҳамияти ҳақида фикр билдирдиРаъно Зокирова: Ҳаётда шукр қилишнинг аҳамияти ҳақида фикр билдирдиБугун, 09:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди