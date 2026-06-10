Фарзанд баракаси: Темур ва Фарида янги уйга кўчди

·0·Маданият
Фарзанд баракаси: Темур ва Фарида янги уйга кўчди

Машҳур блогерлар Темур ва Фарида мухлисларини қувончли янгилик билан хурсанд қилди. Ёш оила янги уй харид қилганини маълум қилиб, бу ютуқ ортида катта сабр, меҳнат ва ишонч ётганини таъкидлади.

Темурнинг айтишича, ҳаёлига ҳам келмаган улкан брендлар билан ҳамкорлик қилишни бошлашан ва апрель ойида улар уйни ҳатто 100 фоиз нақд пулга сотиб олиш имкониятига эга бўлишаган.

Блогер ўз кузатувчилари билан самимий фикрларини бўлишар экан, турмуш қуриш ёки фарзандли бўлишдан чўчимаслик кераклигини таъкидлади.

“Уйимизга кириб келган ҳар бир меҳмон ўз ризқи ва баракаси билан келади. Аллоҳнинг режалари биз ўйлагандан ҳам гўзал бўлар экан”, дея фикр билдирди у.

Темур ва Фариданинг янги уй хариди ижтимоий тармоқларда илиқ кутиб олинди. Мухлислар ёш оилани навбатдаги катта қадами билан табриклаб, уларга бахт, файз ва қут-барака тиламоқда.

Кўпчилик ушбу воқеани оиладаги меҳр, ишонч ва меҳнатнинг ёрқин натижаси сифатида баҳоламоқда. Блогерлар эса янги хонадонда янада кўпроқ эзгу мақсадларни амалга ошириш ниятида эканликларини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Олти ойлигимда 20 кило бўлганман» — Элбек Иброҳимов операциясиз 100 кило вазн ташлаб ҳаммани ҳайратда қолдирди«Олти ойлигимда 20 кило бўлганман» — Элбек Иброҳимов операциясиз 100 кило вазн ташлаб ҳаммани ҳайратда қолдирдиКеча, 17:01Жаҳон юлдузи Жон Леженд Регистонда концерт бердиЖаҳон юлдузи Жон Леженд Регистонда концерт бердиКеча, 16:16Фаҳрие Эвжен 40 ёшда : муҳожир қизидан юлдузгачаФаҳрие Эвжен 40 ёшда : муҳожир қизидан юлдузгачаКеча, 15:31Гулбаҳор Дадамирзаева қизини узатдиГулбаҳор Дадамирзаева қизини узатдиКеча, 15:25Каниза янги “тансоқчиси”ни таништирдиКаниза янги “тансоқчиси”ни таништирдиКеча, 14:25Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошландиМуниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошландиКеча, 14:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди