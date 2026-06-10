Юлдуз Усмонова хонадонида кун қандай ўтмоқда (видео)

·0·Маданият
Юлдуз Усмонова хонадонида кун қандай ўтмоқда (видео)

Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова ўз уйида кунининг қандай ўтаётгани ҳақида қисқача лавҳалар орқали мухлислари билан мунтазам равишда бўлишиб бормоқда. Санъаткор ўзининг ижтимоий тармоқ саҳифаларида оилавий муҳит, кундалик машғулотлар ҳамда самимий лаҳзаларни акс эттирувчи кичик видеоларни жойлаб, мухлисларига янада яқин бўлишга ҳаракат қилмоқда.


Ушбу видеода Юлдуз Усмонованинг оддий, табиий ва сокин уй шароитидаги ҳаёти, шунингдек, ижод ва дам олиш ўртасидаги мувозанатни қандай сақлаётгани ҳам намоён бўлади. Мухлислар эса санъаткорнинг бундай самимий улашувларини илиқ кутиб олиб, изоҳларда ўз ҳурмат ва меҳрларини билдиришмоқда. Шу тариқа, халқ артисти ўз ижоди билан бирга кундалик ҳаётидан ҳам кичик бўлакларни баҳам кўриб, мухлислари билан янада яқин алоқа ўрнатишда давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарзанд баракаси: Темур ва Фарида янги уйга кўчдиФарзанд баракаси: Темур ва Фарида янги уйга кўчдиБугун, 06:10«Олти ойлигимда 20 кило бўлганман» — Элбек Иброҳимов операциясиз 100 кило вазн ташлаб ҳаммани ҳайратда қолдирди«Олти ойлигимда 20 кило бўлганман» — Элбек Иброҳимов операциясиз 100 кило вазн ташлаб ҳаммани ҳайратда қолдирдиКеча, 17:01Жаҳон юлдузи Жон Леженд Регистонда концерт бердиЖаҳон юлдузи Жон Леженд Регистонда концерт бердиКеча, 16:16Фаҳрие Эвжен 40 ёшда : муҳожир қизидан юлдузгачаФаҳрие Эвжен 40 ёшда : муҳожир қизидан юлдузгачаКеча, 15:31Гулбаҳор Дадамирзаева қизини узатдиГулбаҳор Дадамирзаева қизини узатдиКеча, 15:25Каниза янги “тансоқчиси”ни таништирдиКаниза янги “тансоқчиси”ни таништирдиКеча, 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди