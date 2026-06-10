Юлдуз Усмонова хонадонида кун қандай ўтмоқда (видео)
Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова ўз уйида кунининг қандай ўтаётгани ҳақида қисқача лавҳалар орқали мухлислари билан мунтазам равишда бўлишиб бормоқда. Санъаткор ўзининг ижтимоий тармоқ саҳифаларида оилавий муҳит, кундалик машғулотлар ҳамда самимий лаҳзаларни акс эттирувчи кичик видеоларни жойлаб, мухлисларига янада яқин бўлишга ҳаракат қилмоқда.
Ушбу видеода Юлдуз Усмонованинг оддий, табиий ва сокин уй шароитидаги ҳаёти, шунингдек, ижод ва дам олиш ўртасидаги мувозанатни қандай сақлаётгани ҳам намоён бўлади. Мухлислар эса санъаткорнинг бундай самимий улашувларини илиқ кутиб олиб, изоҳларда ўз ҳурмат ва меҳрларини билдиришмоқда. Шу тариқа, халқ артисти ўз ижоди билан бирга кундалик ҳаётидан ҳам кичик бўлакларни баҳам кўриб, мухлислари билан янада яқин алоқа ўрнатишда давом этмоқда.
…