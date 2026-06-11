Райҳон Ғаниева агар кинога қайтса ким билан партнёр бўлишни хоҳлайди?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистоннинг таниқли хонандаси ва актрисаси Райҳон Ғаниева интервьюларидан бирида қизиқарли саволга самимий жавоб берди. Ундан агар яна кино оламига қайтса, қайси актёр билан бирга роль ижро этишни хоҳлаши сўралган.
Райҳон бу саволга ҳазил ва самимият билан жавоб бериб, дунёга машҳур Голливуд юлдузларини тилга олди.
“Брад Питт, нимага йўқ? Уни яхши кўраман. Ёки Том Круиз”, — деди санъаткор.
Хонанданинг бу жавоби мухлислар орасида илиқ муносабат уйғотди. Кўпчилик Райҳоннинг актёрлик фаолиятини ҳам яхши эслаб, уни яна катта экранларда кўришни исташини билдирмоқда.
…