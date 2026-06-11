Муниса Ризаева Крейг Дэвид концертида мухлисларни ҳайратга солди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбек шоу-бизнесининг таниқли вакили Муниса Ризаева яна мухлислари диққат марказида бўлди. Хонанда бу сафар жаҳон эстрадасининг машҳур вакили Крейг Дэвид иштирокидаги концертда қатнашиб, ёрқин лавҳалари билан ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.
Маълум бўлишича, Муниса Ризаева машҳур британиялик хонанда Крейг Дэвиднинг жонли чиқишини томоша қилган. Концертдан олинган кадрлар ва видеолар мухлислар томонидан илиқ қарши олиниб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Хонанданинг замонавий образи ва кўтаринки кайфияти ҳам эътибордан четда қолмади. Мухлислар унинг халқаро мусиқа муҳитидаги иштироки ўзбек шоу-бизнеси учун ҳам қизиқарли воқеа эканини таъкидламоқда.
…