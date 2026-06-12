Туркияда шов-шув: «Муҳташам юз йил» юлдузи полицияга олиб кетилди

·0·Маданият
Туркияда шов-шув: «Муҳташам юз йил» юлдузи полицияга олиб кетилди

Туркиянинг Истанбул шаҳрида 11 июнь куни кино ва шоу-бизнес вакиллари орасида гиёҳванд моддаларни истеъмол қилиш, сақлаш ҳамда тарқатиш ҳолатлари юзасидан олиб борилаётган тергов доирасида йирик махсус операция ўтказилди. Бу ҳақда NTV телеканали хабар берди.

Маълум қилинишича, операция давомида жами 22 нафар шахс қўлга олинган. Улар орасида Туркиянинг машҳур поп хонандаларидан бири Кенан Доғулу ҳамда “Тақиқланган муҳаббат”, “Фотмагулнинг айби нима?”, “Муҳташам юз йил” ва “Кўсем салтанати” сериалларидаги роллари билан танилган актриса Берен Саат ҳам бор.

Шунингдек, “Ойна ортидаги қиз” ва “Қўриқчи фаришта” сериаллари орқали машҳурликка эришган актёр Енис Арикан, блогер ва диджей Керимжан Дурмаз ҳам полиция бўлимига олиб кетилган.

Қайд этилишича, Туркияда кейинги ойлар давомида гиёҳвандликка қарши кенг кўламли рейдлар мунтазам ташкил этилмоқда. Аввал ҳам ўнлаб шахслар, жумладан таниқли актёрлар, тележурналистлар ва блогерлар қўлга олингани хабар қилинган.

Шу билан бирга, 2026 йил февраль ойида Истанбул суди Босфор соҳилида жойлашган беш юлдузли “Бебек” меҳмонхонасини хатловга олган. Полиция маълумотларига кўра, мазкур меҳмонхонада маҳаллий элита вакиллари иштирокида гиёҳванд моддалар истеъмол қилинган базмлар ўтказиб келинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оғир дардни енгган Феруза Юсупова ҳаётида янги саҳифа очди (видео)Оғир дардни енгган Феруза Юсупова ҳаётида янги саҳифа очди (видео)Кеча, 17:33Муниса Ризаева Крейг Дэвид концертида мухлисларни ҳайратга солди (видео)Муниса Ризаева Крейг Дэвид концертида мухлисларни ҳайратга солди (видео)Кеча, 16:07Шаҳзод Султоновнинг бўлажак турмуш ўртоғининг юз кўриниши маълум бўлди (видео)Шаҳзод Султоновнинг бўлажак турмуш ўртоғининг юз кўриниши маълум бўлди (видео)Кеча, 11:32Актриса Азиза Ахралхўжаева "Оппоғой" образини тақдим этдиАктриса Азиза Ахралхўжаева "Оппоғой" образини тақдим этдиКеча, 11:31Соҳиб Ҳасанов: "Эркак киши 2 сабаб билан ажралиши мумкин"Соҳиб Ҳасанов: "Эркак киши 2 сабаб билан ажралиши мумкин"Кеча, 11:07Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаШаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 09:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди