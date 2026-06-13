Юлдуз Усмонованинг соғлом ҳаёт тарзи мухлисларда қизиқиш уйғотди

·0·Маданият
Юлдуз Усмонованинг соғлом ҳаёт тарзи мухлисларда қизиқиш уйғотди

Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова соғлом турмуш тарзига бўлган эътиборини яна бир бор намойиш этди. Хонанда ижтимоий тармоқларда турмуш ўртоғи билан биргаликда спорт билан шуғулланаётган лавҳаларни улашди.

Санъаткорнинг таъкидлашича, соғлом ҳаёт кечириш ва жисмоний фаолликни сақлаб туриш инсон саломатлиги учун ниҳоятда муҳим. Юлдуз Усмонова ҳатто ёзнинг иссиқ кунларида ҳам машғулотларни канда қилмаслигини айтиб ўтди.

Хонанда мунтазам спорт билан шуғулланиш инсон организмига ижобий таъсир кўрсатишини, бунинг учун имкон қадар бир неча мураббий ёки спорт мутахассислари тавсияларидан фойдаланиш фойдали эканини таъкидлади.

“Ҳафтасига камида уч-тўрт кун спорт билан шуғулланиш соғлиқ учун жуда фойдали”, — дея қайд этди санъаткор.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юлдуз Усмонова неварасининг Навоийдаги бизнеси ҳақида гапирдиЮлдуз Усмонова неварасининг Навоийдаги бизнеси ҳақида гапирдиБугун, 20:10Кўсем роли билан танилган актриса наркорейдда ушландиКўсем роли билан танилган актриса наркорейдда ушландиБугун, 20:03Ҳосила Раҳимова аёлларга муҳим маслаҳат бердиҲосила Раҳимова аёлларга муҳим маслаҳат бердиБугун, 19:24“Онам хоҳлаганидек шифокор қизга уйланяпман” — Шаҳзод Султонов“Онам хоҳлаганидек шифокор қизга уйланяпман” — Шаҳзод СултоновКеча, 16:15Миржалол Нематовдан “Анор” — янги тарона тақдим этилди (видео)Миржалол Нематовдан “Анор” — янги тарона тақдим этилди (видео)Кеча, 16:07Голливудда “Оскар”га муносиб ҳайвон юлдузлари кимлар?Голливудда “Оскар”га муносиб ҳайвон юлдузлари кимлар?Кеча, 16:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди