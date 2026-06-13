Юлдуз Усмонованинг соғлом ҳаёт тарзи мухлисларда қизиқиш уйғотди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова соғлом турмуш тарзига бўлган эътиборини яна бир бор намойиш этди. Хонанда ижтимоий тармоқларда турмуш ўртоғи билан биргаликда спорт билан шуғулланаётган лавҳаларни улашди.
Санъаткорнинг таъкидлашича, соғлом ҳаёт кечириш ва жисмоний фаолликни сақлаб туриш инсон саломатлиги учун ниҳоятда муҳим. Юлдуз Усмонова ҳатто ёзнинг иссиқ кунларида ҳам машғулотларни канда қилмаслигини айтиб ўтди.
Хонанда мунтазам спорт билан шуғулланиш инсон организмига ижобий таъсир кўрсатишини, бунинг учун имкон қадар бир неча мураббий ёки спорт мутахассислари тавсияларидан фойдаланиш фойдали эканини таъкидлади.
“Ҳафтасига камида уч-тўрт кун спорт билан шуғулланиш соғлиқ учун жуда фойдали”, — дея қайд этди санъаткор.
…