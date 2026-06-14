Умида Мирҳамидова Америкада туғилиб ўсган келинига ҳаётда ҳам қаттиқўл қайнонами?

·16·Маданият
Умида Мирҳамидова Америкада туғилиб ўсган келинига ҳаётда ҳам қаттиқўл қайнонами?

Актриса Умида Мирҳамидова интервьюларидан бирида Америкада туғилиб ўсган келини ҳақида самимий фикр билдирди.

Унинг айтишича, келини чет элда туғилиб, ўша ерда улғайган бўлса-да, тарбияси ва одоби билан ҳақиқий ўзбек қизига хос фазилатларга эга.

“Келиним чет элда туғилгани билан ҳақиқий ўзбек, ҳақиқий тошкентлик дейсиз. Улар фақат тақдир тақозоси билан океан ортида туғилган”, — деди у.

Умида Мирҳамидова келинининг ота-онасига ҳам миннатдорлик билдириб, бундай тарбия берганлари учун раҳмат айтишини таъкидлади.

Шунингдек, актриса қайноналар келиндан дарҳол мукаммаллик кутиши нотўғри эканини айтди. Унинг фикрича, келин хонадонга келган янги инсон эмас, балки оиланинг яқини ва қадрдони сифатида қабул қилиниши керак.

Умида МирҳамидоваАмерикаТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Instagram’ига қараб билганман». Шаҳзод Султонов нега 18 ёшли қизни танлади?«Instagram’ига қараб билганман». Шаҳзод Султонов нега 18 ёшли қизни танлади?Бугун, 10:54Шаҳзода Муҳаммедова: “Бугун дизайнер шогирдимизни узатяпмиз” (видео)Шаҳзода Муҳаммедова: “Бугун дизайнер шогирдимизни узатяпмиз” (видео)Бугун, 10:30“Королева Жана” Янги Ўзбекистон боғида янгради (видео)“Королева Жана” Янги Ўзбекистон боғида янгради (видео)Бугун, 10:15Пул сизни изласин: Жаҳонгир Отажоновдан кутилмаган маслаҳатПул сизни изласин: Жаҳонгир Отажоновдан кутилмаган маслаҳатБугун, 09:10Феруза Норматова ҳақида фитна тарқатган фейк аккаунт эгаси топилдиФеруза Норматова ҳақида фитна тарқатган фейк аккаунт эгаси топилдиБугун, 09:01Нилуфар Усмонова тан олди: ҳеч қачон бозорлик қилмаганманНилуфар Усмонова тан олди: ҳеч қачон бозорлик қилмаганманБугун, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди