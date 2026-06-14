Умида Мирҳамидова Америкада туғилиб ўсган келинига ҳаётда ҳам қаттиқўл қайнонами?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Актриса Умида Мирҳамидова интервьюларидан бирида Америкада туғилиб ўсган келини ҳақида самимий фикр билдирди.
Унинг айтишича, келини чет элда туғилиб, ўша ерда улғайган бўлса-да, тарбияси ва одоби билан ҳақиқий ўзбек қизига хос фазилатларга эга.
“Келиним чет элда туғилгани билан ҳақиқий ўзбек, ҳақиқий тошкентлик дейсиз. Улар фақат тақдир тақозоси билан океан ортида туғилган”, — деди у.
Умида Мирҳамидова келинининг ота-онасига ҳам миннатдорлик билдириб, бундай тарбия берганлари учун раҳмат айтишини таъкидлади.
Шунингдек, актриса қайноналар келиндан дарҳол мукаммаллик кутиши нотўғри эканини айтди. Унинг фикрича, келин хонадонга келган янги инсон эмас, балки оиланинг яқини ва қадрдони сифатида қабул қилиниши керак.
…