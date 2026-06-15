“Аёл эмас, она бўлдим” - Машҳур режиссор Зебо Наврўзова ўғил тарбиясидаги энг муҳим сирни айтди
Кинорежиссор Зебо Наврўзова интервьюларидан бирида фарзанд тарбияси, оналик масъулияти ва ҳаётидаги қийин даврлар ҳақида самимий фикрларини билдирди.
Унинг айтишича, уч нафар ўғлини вояга етказиш учун бир вақтнинг ўзида бир неча жойда ишлашига тўғри келган. Айниқса, санъат соҳасида фаолият бошлаган йилларда имкониятлар чеклангани сабаб оилани таъминлаш осон кечмаган.
“Тўғрисини айтсам, ўша пайтлари икки-учта ишда ишлаганман. Учта ўғил болани катта қилиш керак эди. Санъат йўлига кирганингиздан кейин ҳамма эшиклар бирданига очилиб кетмайди”, — дейди режиссор.
Зебо Наврўзованинг таъкидлашича, фарзандлари тарбиясида у кўпроқ қатъият ва интизомга таянишга ҳаракат қилган.
“Мен уларга нисбатан кўпроқ қаттиққўл бўлганман. Аёлликдан кўра оналикни танладим. Фарзандларим учун мураббий ҳам, йўл кўрсатувчи ҳам бўлишга ҳаракат қилганман”, — дея қўшимча қилади у.
“Ҳар бир она фарзандини отга миндиради, ўзи эса яёв юради”, — деган фикри кўплаб тингловчилар қалбидан жой олди.
…