“Аёл эмас, она бўлдим” - Машҳур режиссор Зебо Наврўзова ўғил тарбиясидаги энг муҳим сирни айтди

·21·Маданият
“Аёл эмас, она бўлдим” - Машҳур режиссор Зебо Наврўзова ўғил тарбиясидаги энг муҳим сирни айтди

Кинорежиссор Зебо Наврўзова интервьюларидан бирида фарзанд тарбияси, оналик масъулияти ва ҳаётидаги қийин даврлар ҳақида самимий фикрларини билдирди.

Унинг айтишича, уч нафар ўғлини вояга етказиш учун бир вақтнинг ўзида бир неча жойда ишлашига тўғри келган. Айниқса, санъат соҳасида фаолият бошлаган йилларда имкониятлар чеклангани сабаб оилани таъминлаш осон кечмаган.

“Тўғрисини айтсам, ўша пайтлари икки-учта ишда ишлаганман. Учта ўғил болани катта қилиш керак эди. Санъат йўлига кирганингиздан кейин ҳамма эшиклар бирданига очилиб кетмайди”, — дейди режиссор.

Зебо Наврўзованинг таъкидлашича, фарзандлари тарбиясида у кўпроқ қатъият ва интизомга таянишга ҳаракат қилган.

“Мен уларга нисбатан кўпроқ қаттиққўл бўлганман. Аёлликдан кўра оналикни танладим. Фарзандларим учун мураббий ҳам, йўл кўрсатувчи ҳам бўлишга ҳаракат қилганман”, — дея қўшимча қилади у.

“Ҳар бир она фарзандини отга миндиради, ўзи эса яёв юради”, — деган фикри кўплаб тингловчилар қалбидан жой олди.

Зебо Наврўзова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дурдона Қурбонованинг аввалги гаплари ва янги кадри бир бирига тўғри келмаяптими? (видео)Дурдона Қурбонованинг аввалги гаплари ва янги кадри бир бирига тўғри келмаяптими? (видео)Бугун, 04:14Райҳон Ғаниева “Бобур” аренасини ёндирди: унутилмас шоуРайҳон Ғаниева “Бобур” аренасини ёндирди: унутилмас шоуКеча, 13:41Феруза Норматова ҳақида фитна тарқатган фейк аккаунт эгаси топилдиФеруза Норматова ҳақида фитна тарқатган фейк аккаунт эгаси топилдиКеча, 13:15 Умидахон: “Хўжайним Нилуфар Усмонованинг продюсери” — кутилмаган факт Умидахон: “Хўжайним Нилуфар Усмонованинг продюсери” — кутилмаган фактКеча, 12:46Саҳнада мушук “Ромео ва Жулетта” трагедиясини комедияга айлантирди (видео)Саҳнада мушук “Ромео ва Жулетта” трагедиясини комедияга айлантирди (видео)Кеча, 11:48Мухлис берган гул сабаб саҳнада кутилмаган қизиқ ҳолат юз бердиМухлис берган гул сабаб саҳнада кутилмаган қизиқ ҳолат юз бердиКеча, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди