«Ўғирланмаган келин»даги сир очилди: мухлислар пайқамаган машҳур кадр
Ҳинд киносининг афсонавий асарларидан бири саналган «Ўғирланмаган келин» фильми орқали йиллар ўтса-да, мухлисларни ҳайратга соладиган янги тафсилотлар пайдо бўлиб турибди.
Ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинаётган кадрлардан бирида томошабинлар қизиқарли ҳолатни пайқаб қолди. Маълум бўлишича, поезддаги машҳур саҳналардан бирида Кажолнинг орқа томонида Шоҳруҳ Хон ва Жуҳи Чавла ҳам ўтирган экан.
Кўпчилик мухлислар фильмни бир неча бор томоша қилган бўлса-да, ушбу нозик деталга эътибор қаратмаган. Айнан шу жиҳат эса фильмга бўлган қизиқишни янада оширди.
Бу каби яширин деталлар фильм ижодкорларининг майда жиҳатларга ҳам катта аҳамият берганини кўрсатади. Шу сабабли орадан йиллар ўтган бўлса ҳам, «Ўғирланмаган келин» томошабинлар қалбида алоҳида ўрин эгаллашда давом этмоқда.
Шоҳруҳ Хон, Кажол ва Жуҳи Чавла иштирок этган фильмлар ҳали ҳам ҳинд киноси мухлислари томонидан катта қизиқиш билан томоша қилинади. Эски фильмлардаги бундай кутилмаган тафсилотларнинг қайта кашф этилиши эса мухлисларга яна бир бор ёқимли таассурот бағишламоқда.
…