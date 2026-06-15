Жамшид Бобожонов туғилган кунини яқинлари даврасида нишонлади (видео)
Актёр Жамшид Бобожонов ўзининг туғилган кунини самимий ва илиқ муҳитда нишонлади. Ушбу қувончли лаҳзалар акс этган видеолар унинг Instagram саҳифасида улашилди.
Видеоларда актёрнинг яқин дўстлари ва яқинлари уни табриклаш учун йиғилгани, торт устига қўйилган “39” рақамли шамларни Бобожоновнинг ўзи ўчирганини кўриш мумкин. Пост остига эса у “Туғилган кун бошланди” дея изоҳ қолдирган.
Яна бир видеода эса актёр меҳмонлари учун ўз уйи ҳовлисида чиройли дастурхон ёзгани ва барча яқинлари бир даврага жам бўлгани тасвирланган. Уларнинг орасида хонанда Нилуфар Усмонова ҳам борлиги мухлислар эътиборидан четда қолмади.
Мазкур видеолар ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан илиқ кутиб олиниб, изоҳларда актёрга самимий тилаклар ва табриклар ёғилмоқда.
…