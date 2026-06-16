Юлдуз Усмонова санъаткорлар учун яратилган имтиёзлар ҳақида очиқ гапирди

·0·Маданият
Юлдуз Усмонова санъаткорлар учун яратилган имтиёзлар ҳақида очиқ гапирди

Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмонова “Бугун” дастуридаги суҳбатида санъаткорлар ва маданият ходимлари учун яратилаётган имкониятлар ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтди.

Хонанданинг таъкидлашича, санъаткор деганда фақат машҳур қўшиқчиларни эмас, балки мусиқачилар, шоирлар, рассомлар ва режиссёрларни ҳам тушуниш керак.

“Санъаткор деганда фақат Юлдуз Усмонова, Насиба Абдуллаева ёки Муниса Ризаевани эмас, балки бошқа ижодкорларни ҳам кўриш лозим. Давлатимиз санъаткорларга катта имкониятлар яратиб бермоқда”, — деди у.

Шунингдек, у халқ артистлари учун яратилган қулайликларга ҳам тўхталиб ўтди. Хонандага кўра, улар учун махсус ВИП зоналар ташкил этилгани ҳам катта эътибор ифодасидир.

“Буни Аллоҳ муборак қилсин. Президентимиздан Аллоҳ рози бўлсин. Гапларимиз ерда қолмаяпти. Аммо фақат қуруқ миннатдорчилик билан иш битмайди”, — дея қўшимча қилди санъаткор.

Юлдуз Усмонова айрим ижодкорларнинг турмуш шароитига ҳам эътибор қаратди. Унинг айтишича, ҳали ҳам уй-жой муаммоси билан яшаётган, оиласи билан ижарада кун кечираётган санъаткорлар бор.

“Шундай ижодкорлар учун ҳам имкониятлар яратилмоқда. Агар улар ипотека асосида уй олса, харажатнинг 50 фоизини давлат қоплаб бериши режалаштирилган. Бу жуда катта ёрдам”, — деди у.

Хонанданинг ушбу фикрлари ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳаётда қайнона бўлмай қайнона ролини ўйнаган актриса кутилмаган ҳақиқатни айтдиҲаётда қайнона бўлмай қайнона ролини ўйнаган актриса кутилмаган ҳақиқатни айтдиБугун, 09:51Турк сериаллари юлдузи ҳаётдан кўз юмдиТурк сериаллари юлдузи ҳаётдан кўз юмдиКеча, 16:33Муҳаммадисо Абдулхаировнинг IELTS ҳақидаги ҳазили оммалашди (видео)Муҳаммадисо Абдулхаировнинг IELTS ҳақидаги ҳазили оммалашди (видео)Кеча, 15:47 Юлдуз Турдиева: қошиқлар қўлимга ёпишиб қоларди (видео) Юлдуз Турдиева: қошиқлар қўлимга ёпишиб қоларди (видео)Кеча, 15:18Аҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташладиАҳад Қаюм кино ва даромад сирларини очиб ташладиКеча, 15:09 Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео) Шаҳзод Султонов никоҳ олдидан яқинларига тўй оши берди (видео)Кеча, 10:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди