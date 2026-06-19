Америкалик машҳур актриса Энн Хетеуэй 3 фарзандига ҳомиладорлигини тармоқларда эълон қилди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда америкалик машҳур актриса Энн Хетеуэй ҳақида тарқалган хабарлар мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.
Тарқалаётган маълумотларга кўра, актриса учинчи марта фарзанд кутаётгани ҳақида эълон қилган. Ушбу хабар қисқа вақт ичида кўплаб саҳифаларда муҳокама қилиниб, мухлисларнинг эътиборини тортди.
Изоҳларда фойдаланувчилар Энн Хетеуэй ва унинг турмуш ўртоғи Адам Шулманга самимий табриклар йўлламоқда. Кўпчилик бўлажак ота-онага бахт, саломатлик ва оилавий қувончлар тилаган.
Энн Хетеуэй дунё киносидаги муваффақиятли роллари билан миллионлаб мухлислар меҳрини қозонган актрисалардан бири ҳисобланади. Шу сабаб унинг шахсий ҳаётига оид ҳар қандай янгилик ҳам жамоатчилик томонидан катта қизиқиш билан кузатилади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…