Ёрқинхўжа Умаров янги “Жани жани” қўшиғи билан яна мухлисларни ром этди (видео)

·25·Маданият
Ёрқинхўжа Умаров янги “Жани жани” қўшиғи билан яна мухлисларни ром этди (видео)

Санъат оламида яна бир янги ва эътиборга молик ижодий лойиҳа мухлислар эътиборига ҳавола қилинди. Ёрқинхўжа Умаров томонидан ижро этилган “Жани жани” номли янги тарона 19 июн куни кенг жамоатчиликка тақдим этилди.

Ушбу қўшиқ ўзининг замонавий оҳанги ва чуқур ҳиссиётларга бой ижроси билан ажралиб туради. Тарона санъаткорнинг ўзига хос услуби ва ижодий ёндашувини яна бир бор намоён этиб, самимиятга йўғрилган кайфияти билан тингловчилар қалбига йўл топмоқда.

Клип ҳам визуал жиҳатдан эътиборга лойиқ. Ундаги саҳналар, образлар ва умумий атмосфера қўшиқнинг таъсирчанлигини янада ошириб, томошабинни ўзига тортади.

Мухлислар янги таронани илиқ кутиб олиб, ижтимоий тармоқларда фаол тарзда ижобий фикрлар билдирмоқда. Кўпчилик қўшиқнинг оҳангдорлиги, замонавий услуби ва ҳиссий ифодаси юқори даражада эканини таъкидлаб, ижодкорга улкан муваффақиятлар тиламоқда. Айрим фойдаланувчилар эса қўшиқни қайта-қайта тинглаётганини мамнуният билан ёзиб қолдирмоқда.

Йоркинкходжа УмаровДжани джани
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳабиб Нурмагомедов жаҳон чемпионатида қайси терма жамоага мухлислик қилишини очиқ айтдиҲабиб Нурмагомедов жаҳон чемпионатида қайси терма жамоага мухлислик қилишини очиқ айтдиБугун, 18:26Дурдона Қурбонова терма жамоага қўллов видеоси билан чиқди (видео)Дурдона Қурбонова терма жамоага қўллов видеоси билан чиқди (видео)Бугун, 18:24“Аладдин” таронаси премьераси: ВИА Мароканд мухлисларни сеҳрли оламга чорлайди (видео)“Аладдин” таронаси премьераси: ВИА Мароканд мухлисларни сеҳрли оламга чорлайди (видео)Бугун, 17:31Машҳур британиялик актёр Энтони Хэд вафот этдиМашҳур британиялик актёр Энтони Хэд вафот этдиБугун, 17:14Америкалик машҳур актриса Энн Хетеуэй 3 фарзандига ҳомиладорлигини тармоқларда эълон қилди!Америкалик машҳур актриса Энн Хетеуэй 3 фарзандига ҳомиладорлигини тармоқларда эълон қилди!Кеча, 23:082004 йилда Отабек Мадраҳимовга 24 километрлик мактуб ёзилган экан2004 йилда Отабек Мадраҳимовга 24 километрлик мактуб ёзилган эканКеча, 16:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...