Ёрқинхўжа Умаров янги “Жани жани” қўшиғи билан яна мухлисларни ром этди (видео)
Санъат оламида яна бир янги ва эътиборга молик ижодий лойиҳа мухлислар эътиборига ҳавола қилинди. Ёрқинхўжа Умаров томонидан ижро этилган “Жани жани” номли янги тарона 19 июн куни кенг жамоатчиликка тақдим этилди.
Ушбу қўшиқ ўзининг замонавий оҳанги ва чуқур ҳиссиётларга бой ижроси билан ажралиб туради. Тарона санъаткорнинг ўзига хос услуби ва ижодий ёндашувини яна бир бор намоён этиб, самимиятга йўғрилган кайфияти билан тингловчилар қалбига йўл топмоқда.
Клип ҳам визуал жиҳатдан эътиборга лойиқ. Ундаги саҳналар, образлар ва умумий атмосфера қўшиқнинг таъсирчанлигини янада ошириб, томошабинни ўзига тортади.
Мухлислар янги таронани илиқ кутиб олиб, ижтимоий тармоқларда фаол тарзда ижобий фикрлар билдирмоқда. Кўпчилик қўшиқнинг оҳангдорлиги, замонавий услуби ва ҳиссий ифодаси юқори даражада эканини таъкидлаб, ижодкорга улкан муваффақиятлар тиламоқда. Айрим фойдаланувчилар эса қўшиқни қайта-қайта тинглаётганини мамнуният билан ёзиб қолдирмоқда.
…