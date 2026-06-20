Аббос Файзуллаев кутилмаган сирни очди (видео)
Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Аббос Файзуллаев интервюларидан бирида ўз ўйин услубига оид қизиқарли жиҳатни ошкор қилди. Унинг таъкидлашича, бўйининг нисбатан пастлиги айрим вазиятларда унга устунлик ҳам берар экан.
“Бўйим кичкина бўлгани учун ҳимоячилар ҳар доим ҳам 100 фоиз эътибор беришмайди. Улар мени тўпни буриб кетади деб ўйлашмайди. Бу эса баъзида менга фойда беради. Лекин энг муҳими — тўғри позицияни танлаш ва имкониятдан унумли фойдаланиб, гол уриш”, — дея фикр билдирди футболчи.
Файзуллаевнинг бу самимий изоҳи ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлди. Кўплаб мухлислар уни навбатдаги голи билан табриклаб, футболчининг майдондаги ҳаракатларини юқори баҳолашмоқда. Баъзилар эса ҳазил аралаш энди ҳимоячилар ҳам бу “сир”дан хабардор бўлиб, унга янада жиддийроқ эътибор беришларини ёзиб қолдиришмоқда.
Шубҳасиз, ёш футболчининг ўзига хос ўйин услуби ва майдондаги чаққонлиги уни мухлислар орасида тобора машҳур қилмоқда.
…