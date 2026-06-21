Кино олами яна бир истеъдодли актрисасидан айрилди
Кино олами яна бир истеъдодли актрисасидан айрилди. Кўпчиликка “Қўнғироқ” фильмидаги сирли ва қўрқинчли қиз образи орқали танилган актриса 35 ёшида ҳаётдан кўз юмди.
Дастлабки маълумотларга кўра, оғир инфекция ва унинг асоратлари актрисанинг соғлиғини кескин ёмонлаштирган. Шифокорлар томонидан кўрсатилган муолажаларга қарамай, унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.
Актриса ижодий фаолиятини жуда ёшлигидан бошлаган бўлиб, қисқа вақт ичида кино саноатида ўзига хос ўрин эгаллашга муваффақ бўлган. У турли жанрдаги фильмлар ва сериалларда иштирок этиб, томошабинлар эътиборини қозонган. Айниқса, унинг “Қўнғироқ” фильмидаги образи кино тарихида унутилмас қаҳрамонлардан бирига айланган.
Бундан ташқари, у машҳур “Лило ва Стич” анимацион фильмида Лило қаҳрамонига овоз бергани билан ҳам кенг танилган. Унинг овози ва ижроси орқали ушбу қаҳрамон кўплаб томошабинларнинг қалбидан жой олган.
Актрисанинг бевақт вафоти нафақат мухлисларини, балки унинг ҳамкасбларини ҳам чуқур қайғуга солди. Ижтимоий тармоқларда унинг ижоди, истеъдоди ва инсоний фазилатлари ёдга олиниб, кўплаб таъсирли хотиралар улашилмоқда.
Шубҳасиз, у яратган образлар ва санъатга қўшган ҳиссаси кино ихлосмандлари қалбида узоқ йиллар давомида яшаб қолади.
…