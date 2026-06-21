Наманган гуллар байрамида Шаҳзода Муҳаммедова мода оламини ларзага солди (видео)
Машҳур дизайнер Шаҳзода Муҳаммедова яна бир бор ўзининг ноодатий ижоди билан жамоатчилик эътиборини қозонди. Аввал Милан шаҳрида намойиш этилган коллекцияси билан халқаро майдонда эътироф этилган ижодкор бу сафар ҳам ўша ишлари билан Наманганда бўлиб ўтган гуллар фестивали доирасида чиқиш қилди.
Фестивал дастурига илк бор мода йўналиши ҳам киритилиб, айнан шу саҳнада Шаҳзода Муҳаммедова ўзининг эксклюзив коллекциясини тақдим этди. Дизайнер ҳар бир либос орқали ўзига хос ғоя, нафис дид ва замонавий услубни уйғунлаштира олди.
Маълумки, Намангандаги гуллар фестивали сўнгги йилларда нафақат флористик байрам, балки турли ижодий йўналишларни бирлаштирувчи йирик маданий тадбирга айланиб бормоқда. Бу йилги янгилик — мода блокининг қўшилиши эса фестивалга янада ранг-баранглик бахш этди.
Шаҳзода Муҳаммедованинг коллекцияси томошабинлар томонидан катта қизиқиш билан кутиб олинди. Унинг саҳнадаги чиқиши фестивалга ўзгача руҳ бағишлаб, мода ихлосмандлари учун унутилмас лаҳзаларни тақдим этди.
…