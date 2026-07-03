Али Отажонов тўйдаги гонорари ва бойлик ҳақида гапирди (видео)

·0·Маданият
Али Отажонов тўйдаги гонорари ва бойлик ҳақида гапирди (видео)

Таниқли хонанда Али Отажонов "Наво меҳмонда" лойиҳасида меҳмон бўлиб, тўйлардаги гонорари, бойлик ва машҳурликка бўлган муносабати ҳақида самимий фикрларини билдирди.

Суҳбат давомида бошловчи хонандадан:

— "Самарқанддаги тўйга бирровлик хизмат ҳаққингиз қанча?" — дея сўради.

Бунга Али Отажонов:

— "Агар ўша ҳудуднинг ўзида бўлсак, 500 доллар. Агар Тошкентдан борадиган бўлсак, нарх бошқача бўлади," — дея жавоб берди.

Шундан сўнг хонанда бойлик ва машҳурлик ҳақида ўз ҳаётий қарашларини ҳам ўртоқлашди.

— "Мен бойликка ҳеч қачон қизиқмаганман. Ёшлигимдан ҳамма нарсам етарли бўлган, ҳеч нарсага муҳтож бўлиб улғаймаганман. Балки шунинг учундир, на машҳур юлдуз бўлишни, на миллионерга айланишни мақсад қилганман. Чунки пул баъзан инсонни ўзгартириб юборади. Менимча, ҳаётнинг энг гўзал томони — нимадир етишмай туришида. Айнан шу инсонни олдинга интилишга ундайди," — деди санъаткор.

Хонанданинг ушбу фикрлари ижтимоий тармоқларда ҳам қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар унинг ҳаётий қарашларини қўллаб-қувватлаган бўлса, бошқалар эса бойликнинг ўзи эмас, ундан қандай фойдаланиш муҳимлигини таъкидлаб, ўз фикрларини изоҳларда билдириб ўтишди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Имрон янги қўшиғи билан мухлислар қизиқишини оширди (видео)Имрон янги қўшиғи билан мухлислар қизиқишини оширди (видео)Бугун, 12:41Тўйидан олдин Тейлор Свифт хайрияга 26 миллион доллар ажратдиТўйидан олдин Тейлор Свифт хайрияга 26 миллион доллар ажратдиБугун, 02:19Муниса Ризаевани мухлисининг совғаси ҳайратда қолдирди (видео)Муниса Ризаевани мухлисининг совғаси ҳайратда қолдирди (видео)Кеча, 17:35“Қора денгиз кўзлари” сериали актрисаси 19 ёшли Гамзе Сакли оғир автаҳалокатга учраб ҳалок бўлди“Қора денгиз кўзлари” сериали актрисаси 19 ёшли Гамзе Сакли оғир автаҳалокатга учраб ҳалок бўлдиКеча, 17:33“Кечир” фильмида Райҳон Ғаниевани дўппослагани учун қаттиқ танқидга учраган актёр ким?“Кечир” фильмида Райҳон Ғаниевани дўппослагани учун қаттиқ танқидга учраган актёр ким?Кеча, 17:18Сабина Содиқова Барно Қодированинг қизими? Актриса бу саволга нуқта қўйди!Сабина Содиқова Барно Қодированинг қизими? Актриса бу саволга нуқта қўйди!Кеча, 17:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди