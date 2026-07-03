75 ёшида ҳайдовчилик гувоҳномасини олиб барчани ҳайратга солди

·0·Жамият
75 ёшида ҳайдовчилик гувоҳномасини олиб барчани ҳайратга солди

Кўпчилик 75 ёшга етганда тинч ва осойишта ҳаёт кечиришни афзал кўрса, наманганлик Зоҳида Каримова бу ёшда ўз олдига янги мақсад қўйиб, уни муваффақиятли амалга оширди.

Тўрақўрғон туманида истиқомат қилувчи 75 ёшли онахон ҳайдовчилик гувоҳномасини олиш учун назарий ва амалий имтиҳонларда иштирок этди. Энг эътиборлиси, у иккала синовдан ҳам биринчи уринишдаёқ муваффақиятли ўтиб, ҳайдовчилик гувоҳномасини қўлга киритди.

Зоҳида опанинг айтишича, бундай қарорга келишига ўтган йили Тошкентда учратган 86 ёшли аёл таксичи сабаб бўлган. Ёши улуғ бўлишига қарамай, автомобил бошқариб, фаол меҳнат қилаётган аёлни кўрган онахон бундан катта илҳом олган.

— "Ўшанда ўзимга: 'Нега мен ҳам машина ҳайдамайман?' дедим. Шундан кейин бу орзумни амалга оширишга қатъий бел боғладим," — дейди Зоҳида Каримова.

Онахоннинг қатъияти ва интилиши қисқа фурсатда ўз самарасини берди. У ҳайдовчилик курсларида таҳсил олиб, барча имтиҳонларни муваффақиятли топширди.

Зоҳида опанинг бу ҳикояси ижтимоий тармоқларда ҳам илиқ кутиб олинмоқда. Кўплаб фойдаланувчилар унинг матонати ва ҳаётга бўлган иштиёқини эътироф этиб, "Орзуларнинг ёши бўлмайди", "75 ёшда ҳам янги марраларни забт этиш мумкин экан" дея илиқ фикрларини билдиришмоқда.

Ro'mollik keksa ayol eski avtomobil rulida o'tiribdi.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда дарёга тушган ўзбекистонлик йигитнинг жасади топилдиТуркияда дарёга тушган ўзбекистонлик йигитнинг жасади топилдиБугун, 13:23Давлат хизматчилари колонияда коррупция оқибатини кўрдиДавлат хизматчилари колонияда коррупция оқибатини кўрдиБугун, 13:18«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирди«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирдиБугун, 12:322 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилди2 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилдиБугун, 11:432 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилди2 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилдиБугун, 09:41600 долларлик хизмат учун 13 минг доллар талаб қилганлар жазоланди600 долларлик хизмат учун 13 минг доллар талаб қилганлар жазоландиКеча, 23:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди