iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларни қайта тиклаш йўлини топди

·0·Техно
iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларни қайта тиклаш йўлини топди

Max мессенжерининг App Store дўконидан олиб ташланиши ортидан юзага келган ноқулайликлар ўз ечимини топмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, 5 миллиондан ортиқ iOS қурилмалари эгалари мобил веб-версия орқали йўқолган билдиришномаларни (пуш-нотификатионс) муваффақиятли қайта тиклашга муваффақ бўлишди. Бу усул сервисдан узилиб қолган фойдаланувчилар учун асосий мулоқот воситасига айланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, июль ойи бошига келиб 5,3 миллиондан ортиқ фойдаланувчи ушбу муқобил ечимдан фойдаланишни бошлаган. Эслатиб ўтамиз, июн ойи бошида Max иловаси ҳеч қандай расмий изоҳларсиз Apple компаниясининг иловалар дўконидан ўчириб ташланган эди. Бу ҳолат мессенжернинг янги фойдаланувчилар томонидан юклаб олинишини ва мавжуд фойдаланувчилар учун билдиришномалар тизими ишлашини қийинлаштириб қўйди.

Bildиришномаларни фаоллаштириш тартиби

iPhone эгалари учун билдиришномаларни қайтаришнинг ягона йўли ҳозирча мессенжернинг веб-версиясини асосий экранга қўшиш бўлиб қолмоқда. Бунинг учун фойдаланувчилар Сафари браузерида Max расмий сайтини очишлари, сўнгра "Улашиш" (Шаре) менюси орқали сервисни "Уй экрани"га (Адд то Ҳоме Скреэн) жойлаштиришлари лозим.

Ёрлиқ ўрнатилгандан сўнг, аккаунтга қайта кириш ва тизим томонидан сўралган билдиришномаларни юбориш рухсатини тасдиқлаш талаб этилади. Ушбу технология Apple томонидан iOS тизимига киритилган Прогрессиве Веб Аппс (ПВА) имкониятлари туфайли амалга ошмоқда. Бу эса ҳатто App Store дўконида мавжуд бўлмаган сервислар учун ҳам фойдаланувчи билан алоқани сақлаб қолиш имконини беради.

Қизиғи шундаки, билдиришнома устига босилганда тизим автоматик равишда қурилмада ўрнатилган Max иловасини ишга туширади. Агар илова қурилмадан ўчириб юборилган бўлса, тизим автоматик тарзда сервиснинг мобил веб-версиясини очади. Бу фойдаланувчи тажрибасини иложи борича оригинал иловага яқинлаштиришга хизмат қилади.

Мутахассислар тавсияси

Дастурчилар iPhone фойдаланувчиларига мавжуд Max иловасини ўчириб юбормасликни қатъий тавсия қилмоқдалар. Шунингдек, iOS созламаларида кам фойдаланиладиган дастурларни автоматик ўчириш функциясини (Оффлоад Унусед Аппс) ўчириб қўйиш ҳам мақсадга мувофиқдир. Акс ҳолда, тизим жой бўшатиш мақсадида мессенжерни ўчириши ва уни қайта юклаш имконсиз бўлиб қолиши мумкин.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу ечим долзарб ҳисобланади, чунки глобал платформалардаги чекловлар кўпинча минтақавий фойдаланувчиларнинг кундалик мулоқотига таъсир ўтказмай қолмайди. Ҳозирда веб-версия орқали билдиришномаларни созлаш энг хавфсиз ва ишончли усул бўлиб турибди.

MaxiPhoneAppleApp StoreТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиStarlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиБугун, 13:50iPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлдиiPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлдиБугун, 13:38iPhone 18 Pro Max аккумулятори рекорд ўрнатади: СИМ-карта уясидан воз кечиш самарасиiPhone 18 Pro Max аккумулятори рекорд ўрнатади: СИМ-карта уясидан воз кечиш самарасиБугун, 13:21Хитой таълим тизимида инқилоб: Сунъий интеллект барча босқичларда мажбурий этиб белгиландиХитой таълим тизимида инқилоб: Сунъий интеллект барча босқичларда мажбурий этиб белгиландиБугун, 12:55SpaceX Флорида штатида улкан Гигабай заводи қурилишини якунламоқдаSpaceX Флорида штатида улкан Гигабай заводи қурилишини якунламоқдаБугун, 12:22Россиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекландиРоссиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекландиБугун, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди