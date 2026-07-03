iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларни қайта тиклаш йўлини топди
Max мессенжерининг App Store дўконидан олиб ташланиши ортидан юзага келган ноқулайликлар ўз ечимини топмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, 5 миллиондан ортиқ iOS қурилмалари эгалари мобил веб-версия орқали йўқолган билдиришномаларни (пуш-нотификатионс) муваффақиятли қайта тиклашга муваффақ бўлишди. Бу усул сервисдан узилиб қолган фойдаланувчилар учун асосий мулоқот воситасига айланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, июль ойи бошига келиб 5,3 миллиондан ортиқ фойдаланувчи ушбу муқобил ечимдан фойдаланишни бошлаган. Эслатиб ўтамиз, июн ойи бошида Max иловаси ҳеч қандай расмий изоҳларсиз Apple компаниясининг иловалар дўконидан ўчириб ташланган эди. Бу ҳолат мессенжернинг янги фойдаланувчилар томонидан юклаб олинишини ва мавжуд фойдаланувчилар учун билдиришномалар тизими ишлашини қийинлаштириб қўйди.
Bildиришномаларни фаоллаштириш тартибиiPhone эгалари учун билдиришномаларни қайтаришнинг ягона йўли ҳозирча мессенжернинг веб-версиясини асосий экранга қўшиш бўлиб қолмоқда. Бунинг учун фойдаланувчилар Сафари браузерида Max расмий сайтини очишлари, сўнгра "Улашиш" (Шаре) менюси орқали сервисни "Уй экрани"га (Адд то Ҳоме Скреэн) жойлаштиришлари лозим.
Ёрлиқ ўрнатилгандан сўнг, аккаунтга қайта кириш ва тизим томонидан сўралган билдиришномаларни юбориш рухсатини тасдиқлаш талаб этилади. Ушбу технология Apple томонидан iOS тизимига киритилган Прогрессиве Веб Аппс (ПВА) имкониятлари туфайли амалга ошмоқда. Бу эса ҳатто App Store дўконида мавжуд бўлмаган сервислар учун ҳам фойдаланувчи билан алоқани сақлаб қолиш имконини беради.
Қизиғи шундаки, билдиришнома устига босилганда тизим автоматик равишда қурилмада ўрнатилган Max иловасини ишга туширади. Агар илова қурилмадан ўчириб юборилган бўлса, тизим автоматик тарзда сервиснинг мобил веб-версиясини очади. Бу фойдаланувчи тажрибасини иложи борича оригинал иловага яқинлаштиришга хизмат қилади.
Мутахассислар тавсиясиДастурчилар iPhone фойдаланувчиларига мавжуд Max иловасини ўчириб юбормасликни қатъий тавсия қилмоқдалар. Шунингдек, iOS созламаларида кам фойдаланиладиган дастурларни автоматик ўчириш функциясини (Оффлоад Унусед Аппс) ўчириб қўйиш ҳам мақсадга мувофиқдир. Акс ҳолда, тизим жой бўшатиш мақсадида мессенжерни ўчириши ва уни қайта юклаш имконсиз бўлиб қолиши мумкин.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу ечим долзарб ҳисобланади, чунки глобал платформалардаги чекловлар кўпинча минтақавий фойдаланувчиларнинг кундалик мулоқотига таъсир ўтказмай қолмайди. Ҳозирда веб-версия орқали билдиришномаларни созлаш энг хавфсиз ва ишончли усул бўлиб турибди.
…