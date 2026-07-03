Президент ёш ихтирочи қизларни электромобил билан тақдирлади (видео)

·0·Ўзбекистон
Президент ёш ихтирочи қизларни электромобил билан тақдирлади (видео)

Ўзбекистонда инновацион технологиялар соҳасида юксак натижага эришган бир гуруҳ иқтидорли қизлар Президент совғаси билан тақдирланди. Янги авлод автомобили лойиҳасини яратган жамоага Volkswagen русумидаги замонавий электромобил топширилди.

Мазкур жамоа жорий йилнинг апрель ойида Ёшлар инновация офиси кўмагида ташкил этилган "Келажак муҳандислари" халқаро фестивалида иштирок этиб, ўзининг инновацион ишланмаси билан ғолибликни қўлга киритган эди. Уларнинг лойиҳаси ҳакамлар ҳайъати томонидан юқори баҳоланиб, техник ечимлари ва замонавий ёндашуви алоҳида эътироф этилди.

Ёш муҳандисаларнинг ушбу муваффақияти муносиб рағбатлантирилди. Давлат раҳбари номидан уларга Volkswagen электромобили тантанали равишда топширилди. Мазкур мукофот ёшларнинг илм-фан, муҳандислик ва инновациялар соҳасидаги изланишларини қўллаб-қувватлаш ҳамда уларни янги марралар сари руҳлантиришга қаратилгани таъкидланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: қаерларда ёмғир ёғади?Дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: қаерларда ёмғир ёғади?Бугун, 13:30Хориждаги талабаларга Ўзбекистон бренди учун грант бериладиХориждаги талабаларга Ўзбекистон бренди учун грант бериладиБугун, 11:05Ўзбекистонда кимлар кўпроқ умр кўраётгани маълум бўлдиЎзбекистонда кимлар кўпроқ умр кўраётгани маълум бўлдиБугун, 09:50Жаҳон чемпионати Ўзбекистонни дунёга янада танитдиЖаҳон чемпионати Ўзбекистонни дунёга янада танитдиКеча, 22:36Бугун тунда кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда Бугун тунда кучли магнит бўрони бошланиши кутилмоқда Кеча, 22:01Шавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топдиШавкат Мирзиёевнинг Гуржистонга ташрифи: 23 йиллик танаффус барҳам топдиКеча, 21:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди