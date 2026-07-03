Starlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайди

·0·Техно
Starlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайди

Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси ўзининг Starlink сунъий йўлдош интернети орқали дунёнинг чекка ҳудудларини рақамли дунё билан боғлашда давом этмоқда. Навбатдаги йирик лойиҳа доирасида Парагвай ҳукумати билан ҳамкорлик ўрнатилиб, мамлакатнинг энг олис ҳудудларидаги 1600 дан ортиқ мактаб юқори тезликдаги ва паст кечикишли интернет тармоғига уланадиган бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу ташаббус Парагвай Миллий ахборот технологиялари ва алоқа вазирлиги (МИТИК) ҳамда КОПАКО давлат телекоммуникация компанияси кўмагида амалга оширилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳанинг асосий мақсади мамлакат бўйлаб рақамли тенгсизликни бартараф этиш ва таълим сифатини янги босқичга олиб чиқишдан иборат.

Мазкур лойиҳа натижасида 50 000 дан ортиқ ўқувчи ва ўқитувчилар замонавий таълим ресурсларидан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Бунга онлайн дарслар, рақамли кутубхоналар ва халқаро ҳамкорлик платформалари киради. Илгари интернет етиб бориши қийин бўлган ҳудудларда эндиликда таълим жараёни тўлиқ рақамлаштирилади.

Глобал миқёсдаги кенгайиш

SpaceX фақат Парагвай билан чекланиб қолмаяпти. Компания сўнгги ойларда Африка ва Жанубий Американинг бошқа давлатларида ҳам фаоллигини оширди. Хусусан, Кения ва Боливиядаги ўнлаб чекка мактаблар аллақачон Starlink тизимига муваффақиятли уланган ва бу ҳудудларда таълим самарадорлиги сезиларли даражада ошган.

Шунингдек, SpaceX компанияси Ғарбий Африкадаги Кот-дъИвуар давлатида ҳам Starlink хизматларини ишга тушириш учун расмий рухсатнома олди. Бу эса сунъий йўлдош интернети глобал қамровни кенгайтириш орқали анъанавий кабел инфратузилмаси етиб боролмайдиган нуқталарда ягона ечимга айланаётганини кўрсатади.

Ўзбекистон шароитида ҳам бу каби технологияларнинг аҳамияти юқори. Мамлакатимизнинг тоғли ва олис қишлоқларида оптик толали алоқа линияларини ётқизиш катта харажат талаб қилишини инобатга олса, Starlink каби ечимлар келажакда маҳаллий таълим ва тиббиёт муассасалари учун самарали муқобил бўлиши мумкин.

Ҳозирда Парагвайда нафақат мактаблар, балки қишлоқ жойлардаги тиббиёт марказларини ҳам босқичма-босқич тармоққа улаш ишлари бошлаб юборилган. Бу эса масофавий тиббий маслаҳатлар ва тезкор маълумот алмашинуви орқали инсонлар ҳаётини сақлаб қолишда муҳим рол ўйнайди.

StarlinkSpaceXПарагвайТехнологияТаълим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлдиiPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлдиБугун, 13:38iPhone 18 Pro Max аккумулятори рекорд ўрнатади: СИМ-карта уясидан воз кечиш самарасиiPhone 18 Pro Max аккумулятори рекорд ўрнатади: СИМ-карта уясидан воз кечиш самарасиБугун, 13:21Хитой таълим тизимида инқилоб: Сунъий интеллект барча босқичларда мажбурий этиб белгиландиХитой таълим тизимида инқилоб: Сунъий интеллект барча босқичларда мажбурий этиб белгиландиБугун, 12:55SpaceX Флорида штатида улкан Гигабай заводи қурилишини якунламоқдаSpaceX Флорида штатида улкан Гигабай заводи қурилишини якунламоқдаБугун, 12:22Россиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекландиРоссиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекландиБугун, 10:51Пегасус можароси: Жосуслик дастурини текшираётган сиёсатчининг ўзи киберҳужумга учрадиПегасус можароси: Жосуслик дастурини текшираётган сиёсатчининг ўзи киберҳужумга учрадиБугун, 10:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди