Starlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайди
Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси ўзининг Starlink сунъий йўлдош интернети орқали дунёнинг чекка ҳудудларини рақамли дунё билан боғлашда давом этмоқда. Навбатдаги йирик лойиҳа доирасида Парагвай ҳукумати билан ҳамкорлик ўрнатилиб, мамлакатнинг энг олис ҳудудларидаги 1600 дан ортиқ мактаб юқори тезликдаги ва паст кечикишли интернет тармоғига уланадиган бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу ташаббус Парагвай Миллий ахборот технологиялари ва алоқа вазирлиги (МИТИК) ҳамда КОПАКО давлат телекоммуникация компанияси кўмагида амалга оширилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳанинг асосий мақсади мамлакат бўйлаб рақамли тенгсизликни бартараф этиш ва таълим сифатини янги босқичга олиб чиқишдан иборат.
Мазкур лойиҳа натижасида 50 000 дан ортиқ ўқувчи ва ўқитувчилар замонавий таълим ресурсларидан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Бунга онлайн дарслар, рақамли кутубхоналар ва халқаро ҳамкорлик платформалари киради. Илгари интернет етиб бориши қийин бўлган ҳудудларда эндиликда таълим жараёни тўлиқ рақамлаштирилади.
Глобал миқёсдаги кенгайишSpaceX фақат Парагвай билан чекланиб қолмаяпти. Компания сўнгги ойларда Африка ва Жанубий Американинг бошқа давлатларида ҳам фаоллигини оширди. Хусусан, Кения ва Боливиядаги ўнлаб чекка мактаблар аллақачон Starlink тизимига муваффақиятли уланган ва бу ҳудудларда таълим самарадорлиги сезиларли даражада ошган.
Шунингдек, SpaceX компанияси Ғарбий Африкадаги Кот-дъИвуар давлатида ҳам Starlink хизматларини ишга тушириш учун расмий рухсатнома олди. Бу эса сунъий йўлдош интернети глобал қамровни кенгайтириш орқали анъанавий кабел инфратузилмаси етиб боролмайдиган нуқталарда ягона ечимга айланаётганини кўрсатади.
Ўзбекистон шароитида ҳам бу каби технологияларнинг аҳамияти юқори. Мамлакатимизнинг тоғли ва олис қишлоқларида оптик толали алоқа линияларини ётқизиш катта харажат талаб қилишини инобатга олса, Starlink каби ечимлар келажакда маҳаллий таълим ва тиббиёт муассасалари учун самарали муқобил бўлиши мумкин.
Ҳозирда Парагвайда нафақат мактаблар, балки қишлоқ жойлардаги тиббиёт марказларини ҳам босқичма-босқич тармоққа улаш ишлари бошлаб юборилган. Бу эса масофавий тиббий маслаҳатлар ва тезкор маълумот алмашинуви орқали инсонлар ҳаётини сақлаб қолишда муҳим рол ўйнайди.
…