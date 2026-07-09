Гарри Стайлз «Уэмбли»даги 12 та концерт билан рекорд ўрнатди
Британиялик хонанда Гарри Стайлз афсонавий «Уэмбли» стадионида кетма-кет 12 та яккахон концерт бериб, Гиннеснинг рекордлар китобидан жой олди.
Шу тариқа у битта концерт тури доирасида мазкур стадионда энг кўп чиқиш қилган илк ижрочи сифатида тарихга кирди. Бу натижа билан Гарри ўтган йили «Уэмбли»да 10 та концерт берган Coldplay гуруҳининг рекордини янгилади. Яккахон ижрочилар орасидаги аввалги рекорд эса Тейлор Свифтга тегишли бўлиб, у 2024 йилда ушбу стадионда 8 та концерт ўтказган эди.
12-концерт Гарри Стайлз учун алоҳида аҳамиятга эга бўлди. Қувончли лаҳзаларга бой кечада хонанда ҳис-туйғуларини яшира олмади ва саҳнада кўз ёш тўкди.
У чиқиши давомида мусиқадаги илк қадамларини One Direction гуруҳи билан бошлаганини эслаб, бугунги муваффақият йўлида уни қўллаб-қувватлаган барча мухлисларига самимий миннатдорлик билдирди.
…