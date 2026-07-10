Руди Гарсия Испанияга қарши режани айтди: Белгия қўрқувсиз чиқмоқчи

·68·Спорт
Руди Гарсия Испанияга қарши режани айтди: Белгия қўрқувсиз чиқмоқчи

Бельгия терма жамоаси бош мураббийи Руди Гарсия ЖЧ-2026 чоракфиналида Испанияга қарши ўйин олдидан жамоасининг кайфияти ҳақида гапирди.

Мутахассис рақиб фаворит эканини тан олди, аммо Белгия бу баҳсга қўрқув ёки ортиқча босим билан чиқмаслигини таъкидлади.

«Ўз кучимизга ишонишимиз керак»

Руди Гарсиянинг айтишича, Испанияга қарши ўйинда Белгия учун энг муҳим жиҳат — ўз ўйинига ишониш.

«Испанияга қарши учрашувда ўзимизга хос энг яхши ўйинни намойиш этишни истаймиз. Энг аввало, ўз кучимизга ишонишимиз керак», — деди у.

Унинг фикрича, айнан шу ҳолат жамоанинг асосий вазифаси бўлиб турибди.

Испания фаворит, аммо Белгия чекинмоқчи эмас

Гарсия Испания терма жамоасининг кучини тан олди. У рақибнинг сўнгги Европа чемпионатида ғолиб бўлгани ва юқори даражадаги таркибга эга эканини эслатди.

«Албатта, Испания терма жамоаси фаворит ҳисобланади. Улар сўнгги Европа чемпионатида ғолиб чиқишди, жамоа даражаси жуда юқори», — дея таъкидлади мураббий.

Шунга қарамай, Белгия устози бу ўйинда жамоаси фақат ҳимояланиш ёки рақибдан қўрқиш учун майдонга тушмаслигини билдирди.

«Бизда қўрқув ёки руҳий босим йўқ»

Руди Гарсия Белгия термаси Испания кучини яхши билишини, аммо ўз имкониятларига ҳам ишонишини айтди.

«Бизда ҳеч қандай қўрқув ёки руҳий босим йўқ. Рақибнинг кучини яхши биламиз, бироқ ўзимизнинг ҳам кучли томонларимиз бор», — деди у.

Мураббийнинг сўзларига кўра, Белгия айнан шу кучли жиҳатларидан максимал фойдаланишни мақсад қилган.

Асосий мақсад — Испанияни тўхтатиш

Гарсия Испанияга муносиб қаршилик кўрсатиш ва имконият туғилса, рақибни мусобақадан чиқариб юборишни очиқ айтди.

«Испанияга муносиб қаршилик кўрсатишга, имкони борича уларни мусобақадан чиқариб юборишга бел боғлаганмиз», — деди Белгия устози.

Унинг таъкидлашича, жамоа ҳозирги юришини давом эттирмоқчи ва тўхтаб қолиш ниятида эмас.

Чоракфинал қачон бошланади?

Испания ва Белгия терма жамоалари ўртасидаги ЖЧ-2026 чоракфинал учрашуви Тошкент вақти билан 10 июль куни 23:59да старт олади.

Бу баҳс ғолиби яримфинал йўлланмасини қўлга киритади. Испания фаворит сифатида майдонга чиқади, аммо Гарсиянинг сўзларидан кейин Белгия бу ўйинни оддий синов эмас, катта имконият сифатида кўраётгани аниқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина Миср устидан иродали ғалабага эришди: Жанжал ва чемпионларга хос характерАргентина Миср устидан иродали ғалабага эришди: Жанжал ва чемпионларга хос характерБугун, 20:16Макрон Франция ғалабасидан кейин ёзди: Марокашга ҳам алоҳида эътироф борМакрон Франция ғалабасидан кейин ёзди: Марокашга ҳам алоҳида эътироф борБугун, 20:03Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида иш бошлади: Янги давр ва катта вадаларХаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида иш бошлади: Янги давр ва катта вадаларБугун, 18:54Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхшими? Стан Коллйморе "замонавий биас" ҳақида гапирдиГарри Кейн Англия тарихидаги энг яхшими? Стан Коллйморе "замонавий биас" ҳақида гапирдиБугун, 18:13Белгия терма жамоаси устози Ламине Ямални тўхтатиш бўйича махсус режаси йўқлигини айтдиБелгия терма жамоаси устози Ламине Ямални тўхтатиш бўйича махсус режаси йўқлигини айтдиБугун, 17:56Моуринью «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...Моуринью «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...Бугун, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди