Руди Гарсия Испанияга қарши режани айтди: Белгия қўрқувсиз чиқмоқчи
Бельгия терма жамоаси бош мураббийи Руди Гарсия ЖЧ-2026 чоракфиналида Испанияга қарши ўйин олдидан жамоасининг кайфияти ҳақида гапирди.
Мутахассис рақиб фаворит эканини тан олди, аммо Белгия бу баҳсга қўрқув ёки ортиқча босим билан чиқмаслигини таъкидлади.
«Ўз кучимизга ишонишимиз керак»
Руди Гарсиянинг айтишича, Испанияга қарши ўйинда Белгия учун энг муҳим жиҳат — ўз ўйинига ишониш.
«Испанияга қарши учрашувда ўзимизга хос энг яхши ўйинни намойиш этишни истаймиз. Энг аввало, ўз кучимизга ишонишимиз керак», — деди у.
Унинг фикрича, айнан шу ҳолат жамоанинг асосий вазифаси бўлиб турибди.
Испания фаворит, аммо Белгия чекинмоқчи эмас
Гарсия Испания терма жамоасининг кучини тан олди. У рақибнинг сўнгги Европа чемпионатида ғолиб бўлгани ва юқори даражадаги таркибга эга эканини эслатди.
«Албатта, Испания терма жамоаси фаворит ҳисобланади. Улар сўнгги Европа чемпионатида ғолиб чиқишди, жамоа даражаси жуда юқори», — дея таъкидлади мураббий.
Шунга қарамай, Белгия устози бу ўйинда жамоаси фақат ҳимояланиш ёки рақибдан қўрқиш учун майдонга тушмаслигини билдирди.
«Бизда қўрқув ёки руҳий босим йўқ»
Руди Гарсия Белгия термаси Испания кучини яхши билишини, аммо ўз имкониятларига ҳам ишонишини айтди.
«Бизда ҳеч қандай қўрқув ёки руҳий босим йўқ. Рақибнинг кучини яхши биламиз, бироқ ўзимизнинг ҳам кучли томонларимиз бор», — деди у.
Мураббийнинг сўзларига кўра, Белгия айнан шу кучли жиҳатларидан максимал фойдаланишни мақсад қилган.
Асосий мақсад — Испанияни тўхтатиш
Гарсия Испанияга муносиб қаршилик кўрсатиш ва имконият туғилса, рақибни мусобақадан чиқариб юборишни очиқ айтди.
«Испанияга муносиб қаршилик кўрсатишга, имкони борича уларни мусобақадан чиқариб юборишга бел боғлаганмиз», — деди Белгия устози.
Унинг таъкидлашича, жамоа ҳозирги юришини давом эттирмоқчи ва тўхтаб қолиш ниятида эмас.
Чоракфинал қачон бошланади?
Испания ва Белгия терма жамоалари ўртасидаги ЖЧ-2026 чоракфинал учрашуви Тошкент вақти билан 10 июль куни 23:59да старт олади.
Бу баҳс ғолиби яримфинал йўлланмасини қўлга киритади. Испания фаворит сифатида майдонга чиқади, аммо Гарсиянинг сўзларидан кейин Белгия бу ўйинни оддий синов эмас, катта имконият сифатида кўраётгани аниқ.
…