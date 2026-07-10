Квант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олди

·26·Техно
Квант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олди

Квант ҳисоблаш технологиялари соҳасида фаолият юритувчи Oraтомик стартапи ўзининг илк йирик инвестиция раундида 300 миллион доллар маблағ жалб этишга муваффақ бўлди. Мазкур маблағлар ўн йилликнинг охирига қадар амалий аҳамиятга эга бўлган илк квант компьютерини яратишга йўналтирилади. Ушбу воқеа технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлди, чунки компания таклиф қилаётган ёндашув мавжуд муаммоларни анча кам ресурс билан ҳал қилишни вада қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Инвестиция раундига АРЧ Вентуре Партнерс, Spark Капитал ва Хосла Вентурес каби нуфузли жамғармалар бошчилик қилди. Шунингдек, лойиҳада Jeff Bezosнинг Безос Эхпедитионс, Индех Вентурес ва Генерал Каталйст каби йирик инвесторлар ҳам иштирок этган. TechCrunch нашри маълумотига кўра, Калтеч (Калтех) физиклари томонидан асос солинган Oraтомик компанияси квант битларини (кубитларни) бошқаришда лазерли "оптик пинцетлар" технологиясидан фойдаланади.

Хатоларни тузатишда инқилобий ёндашув

Квант компьютерларининг асосий муаммоси уларнинг ташқи шовқинларга ўта таъсирчанлигидир. Бу эса ҳисоблашларда хатоликлар юзага келишига сабаб бўлади. Oraтомик тадқиқотчилари хатоларни тузатишнинг янги усулини кашф этишди, бу эса аввал ўйланганидан анча кам миқдордаги кубитлар билан ҳам барқарор тизим қуриш имконини беради.

Компания бош директори Долев Блувстеиннинг таъкидлашича, ушбу илмий кашфиётга қадар жамоа квант компьютерлари тижорий жиҳатдан узоқ келажакнинг иши деб ҳисоблаган. Фақатгина хатоларни камроқ кубитлар билан тузатиш имконияти пайдо бўлгач, лойиҳани тижорийлаштиришга қарор қилинган. Бу кашфиёт квант технологияларини лаборатория деворларидан амалиётга кўчиришни тезлаштиради.

Камроқ кубит, кўпроқ самарадорлик

Бугунги кунда кўплаб компаниялар миллионлаб кубитли тизимлар устида ишлаётган бир пайтда, Oraтомик атиги 10 000 дан 20 000 гача бўлган кубитлар ёрдамида тўлиқ қувватли компьютер яратишни мақсад қилган. Блувстеиннинг сўзларига кўра, улар аллақачон барча асосий компонентларни кичик миқёсда синовдан ўтказиб бўлишган. Бу эса лойиҳанинг нафақат арзонроқ, балки амалга ошириш нуқтаи назаридан соддароқ эканини кўрсатади.

Oraтомик ўз рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, оралиқ босқичдаги (НИСҚ — шовқинли квант тизимлари) прототипларни сотишни режалаштирмаяпти. Компания тўғридан-тўғри якуний ва мукаммал маҳсулотга эътибор қаратмоқда. Бундай ёндашув уни 7 миллиард долларга баҳоланган PsiQuantum каби гигантлар билан бир қаторга қўяди, бироқ Oraтомик технологияси анча тежамкорлиги билан ажралиб туради.

Тўлиқ қувватли квант компьютерларининг ишга туширилиши қуйидаги соҳаларда туб бурилиш ясаши кутилмоқда:

  • Биотехнология ва янги дори воситаларини яратиш;
  • Мураккаб кимёвий жараёнларни моделлаштириш;
  • Логистика ва транспорт тизимларини оптималлаштириш;
  • Сунъий интеллект (AI) алгоритмларини тезлаштириш;
  • Криптография ва маълумотлар хавфсизлиги.
Ҳозирда квант технологиялари бўзорида инвесторлар фаоллиги кузатилмоқда. Инфлеқтион ва Қуантаниум каби стартаплар биржага чиққан бўлса, Rigetti ва IonQ каби компанияларнинг акциялари сўнгги 18 ой ичида сезиларли даражада қимматлашди. Oraтомик олган 300 миллион долларлик сармоя эса ушбу соҳага бўлган ишонч нақадар юқори эканлигининг яна бир исботидир.

ТехнологияКвант КомпьютериOraтомикИнвестицияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқдаАвиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқдаБугун, 20:27Netflix анъанавий телевидение форматига қайтмоқда: Платформада жонли каналлар пайдо бўладиNetflix анъанавий телевидение форматига қайтмоқда: Платформада жонли каналлар пайдо бўладиБугун, 20:00АҚШда кибержиноятчилар билан тил бириктирган хавфсизлик мутахассиси қамалдиАҚШда кибержиноятчилар билан тил бириктирган хавфсизлик мутахассиси қамалдиБугун, 19:23Европа Иттифоқи Meta компаниясини Facebook ва Instagram сабабли жаримага тортмоқчиЕвропа Иттифоқи Meta компаниясини Facebook ва Instagram сабабли жаримага тортмоқчиБугун, 19:21Замонамизнинг «кабутар почтаси»: Роост мессенжери нима учун оммалашиб кетди?Замонамизнинг «кабутар почтаси»: Роост мессенжери нима учун оммалашиб кетди?Бугун, 19:20Samsung харажатларни камайтириш йўлида: Galaxy S27 смартфонлари ўзга чипларга ўтиши мумкинSamsung харажатларни камайтириш йўлида: Galaxy S27 смартфонлари ўзга чипларга ўтиши мумкинБугун, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги