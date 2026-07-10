Квант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олди
Квант ҳисоблаш технологиялари соҳасида фаолият юритувчи Oraтомик стартапи ўзининг илк йирик инвестиция раундида 300 миллион доллар маблағ жалб этишга муваффақ бўлди. Мазкур маблағлар ўн йилликнинг охирига қадар амалий аҳамиятга эга бўлган илк квант компьютерини яратишга йўналтирилади. Ушбу воқеа технология оламида катта шов-шувга сабаб бўлди, чунки компания таклиф қилаётган ёндашув мавжуд муаммоларни анча кам ресурс билан ҳал қилишни вада қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Инвестиция раундига АРЧ Вентуре Партнерс, Spark Капитал ва Хосла Вентурес каби нуфузли жамғармалар бошчилик қилди. Шунингдек, лойиҳада Jeff Bezosнинг Безос Эхпедитионс, Индех Вентурес ва Генерал Каталйст каби йирик инвесторлар ҳам иштирок этган. TechCrunch нашри маълумотига кўра, Калтеч (Калтех) физиклари томонидан асос солинган Oraтомик компанияси квант битларини (кубитларни) бошқаришда лазерли "оптик пинцетлар" технологиясидан фойдаланади.
Хатоларни тузатишда инқилобий ёндашувКвант компьютерларининг асосий муаммоси уларнинг ташқи шовқинларга ўта таъсирчанлигидир. Бу эса ҳисоблашларда хатоликлар юзага келишига сабаб бўлади. Oraтомик тадқиқотчилари хатоларни тузатишнинг янги усулини кашф этишди, бу эса аввал ўйланганидан анча кам миқдордаги кубитлар билан ҳам барқарор тизим қуриш имконини беради.
Компания бош директори Долев Блувстеиннинг таъкидлашича, ушбу илмий кашфиётга қадар жамоа квант компьютерлари тижорий жиҳатдан узоқ келажакнинг иши деб ҳисоблаган. Фақатгина хатоларни камроқ кубитлар билан тузатиш имконияти пайдо бўлгач, лойиҳани тижорийлаштиришга қарор қилинган. Бу кашфиёт квант технологияларини лаборатория деворларидан амалиётга кўчиришни тезлаштиради.
Камроқ кубит, кўпроқ самарадорликБугунги кунда кўплаб компаниялар миллионлаб кубитли тизимлар устида ишлаётган бир пайтда, Oraтомик атиги 10 000 дан 20 000 гача бўлган кубитлар ёрдамида тўлиқ қувватли компьютер яратишни мақсад қилган. Блувстеиннинг сўзларига кўра, улар аллақачон барча асосий компонентларни кичик миқёсда синовдан ўтказиб бўлишган. Бу эса лойиҳанинг нафақат арзонроқ, балки амалга ошириш нуқтаи назаридан соддароқ эканини кўрсатади.
Oraтомик ўз рақобатчиларидан фарқли ўлароқ, оралиқ босқичдаги (НИСҚ — шовқинли квант тизимлари) прототипларни сотишни режалаштирмаяпти. Компания тўғридан-тўғри якуний ва мукаммал маҳсулотга эътибор қаратмоқда. Бундай ёндашув уни 7 миллиард долларга баҳоланган PsiQuantum каби гигантлар билан бир қаторга қўяди, бироқ Oraтомик технологияси анча тежамкорлиги билан ажралиб туради.
Тўлиқ қувватли квант компьютерларининг ишга туширилиши қуйидаги соҳаларда туб бурилиш ясаши кутилмоқда:
- Биотехнология ва янги дори воситаларини яратиш;
- Мураккаб кимёвий жараёнларни моделлаштириш;
- Логистика ва транспорт тизимларини оптималлаштириш;
- Сунъий интеллект (AI) алгоритмларини тезлаштириш;
- Криптография ва маълумотлар хавфсизлиги.
…