Netflix анъанавий телевидение форматига қайтмоқда: Платформада жонли каналлар пайдо бўлади
Дунёнинг энг йирик стриминг платформаси ҳисобланган Netflix фойдаланувчилар эътиборини ушлаб қолишнинг янги ва кутилмаган усулини синовдан ўтказмоқда. Компания анъанавий телевидение каби 24/7 режимида тўхтовсиз ишлайдиган жонли эфир каналларини ишга туширишни режалаштирмоқда. Бу қадам платформадаги томоша вақтини кўпайтириш ва фойдаланувчиларга контент танлашда қулайлик яратишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, ушбу янги функция орқали обуначилар муайян сериал ёки фильмни қидириб ўтирмасдан, шунчаки мавжуд каналлардан бирини ёқиб қўйишлари мумкин бўлади. Масалан, фойдаланувчи "Аватар: Те Ласт Аирбендер" каби машҳур лойиҳаларни ёки триллер жанридаги фильмларни махсус каналлар орқали кетма-кет томоша қилиш имкониятига эга бўлади. Бу усул айниқса уй ишларини бажараётганда ёки шунчаки фонда нимадир ишлаб туришини хоҳловчи аудитория учун мўлжалланган.
Рақобат ва реклама даромадлариУшбу стратегия Netflix компаниясини Плуто ТВ ва Туби каби бепул, реклама асосида ишловчи стриминг хизматлари билан тўғридан-тўғри рақобатга киришишига сабаб бўлади. Мутахассисларнинг фикрича, жонли эфир формати компаниянинг реклама бизнесини сезиларли даражада ривожлантириши мумкин. Гап шундаки, жонли эфирда фойдаланувчилар одатда рекламани ўтказиб юбора олмайдилар, бу эса брендлар учун жозибадор платформа яратади.
Шунингдек, Netflix бошқа стриминг хизматлари билан ҳамкорликда пакетли обуналарни (бундле) тақдим этишни ҳам кўриб чиқмоқда. Маълумотларга кўра, Apple ва Amazon тажрибасидан келиб чиқиб, Netflix ўз платформасида Пеакокк каби хизматлар контентини ҳам жойлаштириши мумкин. Бу фойдаланувчиларга бир нечта сервис учун алоҳида ҳақ тўламасдан, ягона интерфейс орқали кўпроқ контентга эга бўлиш имконини беради.
Томошабинлар камайиши ва янги стратегияларNetflix бундай кескин чоралар кўришига сабаб — сўнгги вақтларда томошабинлар фаоллигининг пасайиши билан боғлиқ. Ниелсен таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, апрель ойида Netflix'нинг умумий телевидение кўришларидаги улуши 7,8 фоизгача тушган. Bloomberg нашри эса компания раҳбарияти оригинал сериалларнинг биринчи ва иккинчи фасллари ўртасида аудиториянинг сезиларли даражада камайиб кетаётганидан хавотирда эканлигини ёзмоқда.
Вазиятни ўнглаш учун платформа бир қатор янги йўналишларни ўзлаштирмоқда:
- Қисқа метражли видеолар ва видео-подкастлар формати;
- Болалар учун мўлжалланган янги ўйин иловалари;
- Кино ихлосмандлари учун машҳур Леттербохд ижтимоий тармоғини сотиб олиш бўйича музокаралар.
Ҳозирча Netflix расмийлари ушбу янгиликлар бўйича расмий изоҳ беришдан бош тортишган. Бироқ, экспертларнинг таъкидлашича, стриминг гиганти ўзининг классик "талаб бўйича видео" (ВОД) моделидан узоқлашиб, гибрид медиа платформага айланиш сари қадам ташламоқда. Бу эса Ўзбекистон каби тез ривожланаётган бозорларда ҳам рақамли телевидение ва стриминг ўртасидаги чегара янада йўқолишидан далолат беради.
…