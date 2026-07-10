Netflix анъанавий телевидение форматига қайтмоқда: Платформада жонли каналлар пайдо бўлади

·29·Техно
Netflix анъанавий телевидение форматига қайтмоқда: Платформада жонли каналлар пайдо бўлади

Дунёнинг энг йирик стриминг платформаси ҳисобланган Netflix фойдаланувчилар эътиборини ушлаб қолишнинг янги ва кутилмаган усулини синовдан ўтказмоқда. Компания анъанавий телевидение каби 24/7 режимида тўхтовсиз ишлайдиган жонли эфир каналларини ишга туширишни режалаштирмоқда. Бу қадам платформадаги томоша вақтини кўпайтириш ва фойдаланувчиларга контент танлашда қулайлик яратишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, ушбу янги функция орқали обуначилар муайян сериал ёки фильмни қидириб ўтирмасдан, шунчаки мавжуд каналлардан бирини ёқиб қўйишлари мумкин бўлади. Масалан, фойдаланувчи "Аватар: Те Ласт Аирбендер" каби машҳур лойиҳаларни ёки триллер жанридаги фильмларни махсус каналлар орқали кетма-кет томоша қилиш имкониятига эга бўлади. Бу усул айниқса уй ишларини бажараётганда ёки шунчаки фонда нимадир ишлаб туришини хоҳловчи аудитория учун мўлжалланган.

Рақобат ва реклама даромадлари

Ушбу стратегия Netflix компаниясини Плуто ТВ ва Туби каби бепул, реклама асосида ишловчи стриминг хизматлари билан тўғридан-тўғри рақобатга киришишига сабаб бўлади. Мутахассисларнинг фикрича, жонли эфир формати компаниянинг реклама бизнесини сезиларли даражада ривожлантириши мумкин. Гап шундаки, жонли эфирда фойдаланувчилар одатда рекламани ўтказиб юбора олмайдилар, бу эса брендлар учун жозибадор платформа яратади.

Шунингдек, Netflix бошқа стриминг хизматлари билан ҳамкорликда пакетли обуналарни (бундле) тақдим этишни ҳам кўриб чиқмоқда. Маълумотларга кўра, Apple ва Amazon тажрибасидан келиб чиқиб, Netflix ўз платформасида Пеакокк каби хизматлар контентини ҳам жойлаштириши мумкин. Бу фойдаланувчиларга бир нечта сервис учун алоҳида ҳақ тўламасдан, ягона интерфейс орқали кўпроқ контентга эга бўлиш имконини беради.

Томошабинлар камайиши ва янги стратегиялар

Netflix бундай кескин чоралар кўришига сабаб — сўнгги вақтларда томошабинлар фаоллигининг пасайиши билан боғлиқ. Ниелсен таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, апрель ойида Netflix'нинг умумий телевидение кўришларидаги улуши 7,8 фоизгача тушган. Bloomberg нашри эса компания раҳбарияти оригинал сериалларнинг биринчи ва иккинчи фасллари ўртасида аудиториянинг сезиларли даражада камайиб кетаётганидан хавотирда эканлигини ёзмоқда.

Вазиятни ўнглаш учун платформа бир қатор янги йўналишларни ўзлаштирмоқда:

  • Қисқа метражли видеолар ва видео-подкастлар формати;
  • Болалар учун мўлжалланган янги ўйин иловалари;
  • Кино ихлосмандлари учун машҳур Леттербохд ижтимоий тармоғини сотиб олиш бўйича музокаралар.

Ҳозирча Netflix расмийлари ушбу янгиликлар бўйича расмий изоҳ беришдан бош тортишган. Бироқ, экспертларнинг таъкидлашича, стриминг гиганти ўзининг классик "талаб бўйича видео" (ВОД) моделидан узоқлашиб, гибрид медиа платформага айланиш сари қадам ташламоқда. Бу эса Ўзбекистон каби тез ривожланаётган бозорларда ҳам рақамли телевидение ва стриминг ўртасидаги чегара янада йўқолишидан далолат беради.

NetflixСтримингТехнологияТелевидениеМедиа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқдаАвиация инқилоби: Аирбус ва МТУ водородли электр двигател устида иш бошламоқдаБугун, 20:27Квант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олдиКвант компьютерлари пойгасида янги етакчи: Oraтомик 300 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 20:21АҚШда кибержиноятчилар билан тил бириктирган хавфсизлик мутахассиси қамалдиАҚШда кибержиноятчилар билан тил бириктирган хавфсизлик мутахассиси қамалдиБугун, 19:23Европа Иттифоқи Meta компаниясини Facebook ва Instagram сабабли жаримага тортмоқчиЕвропа Иттифоқи Meta компаниясини Facebook ва Instagram сабабли жаримага тортмоқчиБугун, 19:21Замонамизнинг «кабутар почтаси»: Роост мессенжери нима учун оммалашиб кетди?Замонамизнинг «кабутар почтаси»: Роост мессенжери нима учун оммалашиб кетди?Бугун, 19:20Samsung харажатларни камайтириш йўлида: Galaxy S27 смартфонлари ўзга чипларга ўтиши мумкинSamsung харажатларни камайтириш йўлида: Galaxy S27 смартфонлари ўзга чипларга ўтиши мумкинБугун, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги