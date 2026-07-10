Макрон Франция ғалабасидан кейин ёзди: Марокашга ҳам алоҳида эътироф бор
Франция президенти Эммануэл Макрон ЖЧ-2026 чоракфиналида Марокаш устидан қозонилган ғалабадан сўнг миллий жамоани табриклади.
Франция яримфиналга йўл олди, аммо Макрон ўз муносабатида нафақат «кўклар»нинг муваффақиятини, балки Марокаш термасининг муносиб ўйинини ҳам алоҳида таъкидлади.
Франция яримфиналда
Франция миллий жамоаси Марокашни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 яримфиналига чиқди.
Бу натижадан кейин мамлакатда миллий жамоа атрофидаги ишонч янада кучайди. Французлар турнирнинг ҳал қилувчи босқичига етиб келди ва чемпионлик учун курашни давом эттирмоқда.
Макрон: «Кўкларимиздан фахрланаман»
Эммануэл Макрон ижтимоий тармоқ X да Франция термасини табриклади.
«Бизнинг “кўклар”имиздан фахрланаман», — деб ёзди Франция президенти.
Ушбу қисқа мурожаат жамоанинг яримфиналга чиқиши Францияда катта воқеа сифатида қабул қилинганини кўрсатади.
Марокашга ҳам олқиш айтилди
Макрон табригида Марокаш миллий жамоасини ҳам эътибордан четда қолдирмади.
«Марокашга ҳам алоҳида олқиш — бу кеча ҳам, тўрт йил аввал бўлгани каби, муносиб ва кучли рақиб бўлди», — деди у.
Бу сўзлар Франция ва Марокаш ўртасидаги ўйин фақат натижа эмас, спортдаги ҳурмат ва рақобат руҳи билан ҳам эсда қолганини англатади.
«Шараф ва биродарлик руҳида»
Франция президенти ўз мурожаатида яримфиналга чиқишни «шараф ва биродарлик руҳида» деб баҳолади.
«Франция яримфиналда — шараф ва биродарлик руҳида!» — деб ёзди Макрон.
Бу ибора ўйиндан кейинги сиёсий ва спорт рамзий маъносини янада кучайтирди.
Франциянинг кейинги рақиби ким бўлади?
Франция яримфиналда Испания ва Белгия терма жамоалари ўртасидаги жуфтлик ғолибига қарши майдонга тушади.
Ҳар икки эҳтимолий рақиб ҳам юқори даражадаги таркибга эга. Шу боис Францияни олдинда яна бир катта синов кутиб турибди.
Чемпионлик йўлида яна бир қадам
Марокаш устидан қозонилган ғалаба Франциянинг ЖЧ-2026даги мақсадлари жиддий эканини яна бир бор кўрсатди.
Энди «кўклар» учун асосий савол шундай: яримфиналда ҳам шу ишонч ва барқарорлик сақланадими?
…