Макрон Франция ғалабасидан кейин ёзди: Марокашга ҳам алоҳида эътироф бор

·0·Спорт
Макрон Франция ғалабасидан кейин ёзди: Марокашга ҳам алоҳида эътироф бор

Франция президенти Эммануэл Макрон ЖЧ-2026 чоракфиналида Марокаш устидан қозонилган ғалабадан сўнг миллий жамоани табриклади.

Франция яримфиналга йўл олди, аммо Макрон ўз муносабатида нафақат «кўклар»нинг муваффақиятини, балки Марокаш термасининг муносиб ўйинини ҳам алоҳида таъкидлади.

Франция яримфиналда

Франция миллий жамоаси Марокашни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 яримфиналига чиқди.

Бу натижадан кейин мамлакатда миллий жамоа атрофидаги ишонч янада кучайди. Французлар турнирнинг ҳал қилувчи босқичига етиб келди ва чемпионлик учун курашни давом эттирмоқда.

Макрон: «Кўкларимиздан фахрланаман»

Эммануэл Макрон ижтимоий тармоқ X да Франция термасини табриклади.

«Бизнинг “кўклар”имиздан фахрланаман», — деб ёзди Франция президенти.

Ушбу қисқа мурожаат жамоанинг яримфиналга чиқиши Францияда катта воқеа сифатида қабул қилинганини кўрсатади.

Марокашга ҳам олқиш айтилди

Макрон табригида Марокаш миллий жамоасини ҳам эътибордан четда қолдирмади.

«Марокашга ҳам алоҳида олқиш — бу кеча ҳам, тўрт йил аввал бўлгани каби, муносиб ва кучли рақиб бўлди», — деди у.

Бу сўзлар Франция ва Марокаш ўртасидаги ўйин фақат натижа эмас, спортдаги ҳурмат ва рақобат руҳи билан ҳам эсда қолганини англатади.

«Шараф ва биродарлик руҳида»

Франция президенти ўз мурожаатида яримфиналга чиқишни «шараф ва биродарлик руҳида» деб баҳолади.

«Франция яримфиналда — шараф ва биродарлик руҳида!» — деб ёзди Макрон.

Бу ибора ўйиндан кейинги сиёсий ва спорт рамзий маъносини янада кучайтирди.

Франциянинг кейинги рақиби ким бўлади?

Франция яримфиналда Испания ва Белгия терма жамоалари ўртасидаги жуфтлик ғолибига қарши майдонга тушади.

Ҳар икки эҳтимолий рақиб ҳам юқори даражадаги таркибга эга. Шу боис Францияни олдинда яна бир катта синов кутиб турибди.

Чемпионлик йўлида яна бир қадам

Марокаш устидан қозонилган ғалаба Франциянинг ЖЧ-2026даги мақсадлари жиддий эканини яна бир бор кўрсатди.

Энди «кўклар» учун асосий савол шундай: яримфиналда ҳам шу ишонч ва барқарорлик сақланадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Руди Гарсия Испанияга қарши режани айтди: Белгия қўрқувсиз чиқмоқчиРуди Гарсия Испанияга қарши режани айтди: Белгия қўрқувсиз чиқмоқчиБугун, 19:52Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида иш бошлади: Янги давр ва катта вадаларХаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида иш бошлади: Янги давр ва катта вадаларБугун, 18:54Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхшими? Стан Коллйморе "замонавий биас" ҳақида гапирдиГарри Кейн Англия тарихидаги энг яхшими? Стан Коллйморе "замонавий биас" ҳақида гапирдиБугун, 18:13Белгия терма жамоаси устози Ламине Ямални тўхтатиш бўйича махсус режаси йўқлигини айтдиБелгия терма жамоаси устози Ламине Ямални тўхтатиш бўйича махсус режаси йўқлигини айтдиБугун, 17:56Моуринью «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...Моуринью «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...Бугун, 17:15Эрлинг Холанд босимни Англияга юклади: Норвегия чорак финал олдидан аутсайдерЭрлинг Холанд босимни Англияга юклади: Норвегия чорак финал олдидан аутсайдерБугун, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди