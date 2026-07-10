АҚШда кибержиноятчилар билан тил бириктирган хавфсизлик мутахассиси қамалди

·0·Техно
АҚШда кибержиноятчилар билан тил бириктирган хавфсизлик мутахассиси қамалди

АҚШнинг Флорида штатида киберхавфсизлик соҳасида фаолият юритган мутахассис Ангело Мартино йирик хакерлик гуруҳлари билан ҳамкорлик қилгани ва Америка компанияларини товламачилик йўли билан тунаганликда айбланиб, беш йилдан ортиқ муддатга озодликдан маҳрум этилди. Ушбу ҳолат киберхавфсизлик оламида кам учрайдиган, аммо ўта хавфли тенденцияни — ҳимоячиларнинг ўзи жиноятчилар томонига ўтиб кетишини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

АҚШ Адлия вазирлиги маълумотларига кўра, Мартино киберхавфсизлик компаниясида рансомваре-музокарачи (товламачи дастурлар бўйича музокаралар олиб борувчи) бўлиб ишлаган. Бироқ у ўз лавозимидан фойдаланиб, хакерлар билан махфий келишувга эришган ва компанияларга қарши ҳужумларни ташкил этишда ёрдам берган. Ҳукумат ушбу жиноий схема орқали орттирилган 10 миллион доллардан ортиқ қийматдаги криптовалюта ва активларни мусодара қилди.

Хиёнат ва ноқонуний даромад

Тергов материалларига кўра, Мартино ўғирланган маблағларни ҳашаматли ҳаёт учун сарфлаган. Мусодара қилинган мулклар орасида озиқ-овқат юк машинаси (фоод трукк) ва қимматбаҳо балиқ овлаш қайиғи борлиги аниқланган. У ушбу схеманинг қамоққа олинган учинчи иштирокчисидир; бундан аввал киберхавфсизлик бўйича мутахассислар Кевин Мартин ва Рян Голдберг ҳам панжара ортига жўнатилган эди.

Ушбу учлик 2023-йил давомида АҚШ компанияларига қарши БлаккКат рансомваре дастурини қўллашда хакерларга кўмаклашган. Масалан, муваффақиятли ҳужумлардан бирида улар бир компаниядан 1,2 миллион доллар ундиришган ва ушбу маблағни ювиш орқали ўзаро бўлишиб олишган. Бу воқеа киберхавфсизлик соҳасидаги "ички таҳдид" нақадар жиддий эканини исботлайди.

БлаккКат гуруҳининг хавфи

БлаккКат (шунингдек, АЛПҲВ номи билан танилган) — бу "хизмат сифатидаги рансомваре" (РааС) модели бўлиб, у мустақил хакерларга гуруҳнинг зарарли дастурларидан фойдаланиш имконини беради. Бунинг эвазига хакерлар ундирилган тўловнинг маълум бир қисмини гуруҳга беришади. Мазкур гуруҳ ўзининг шафқатсизлиги ва йирик ҳужумлари билан ном қозонган.

Хусусан, БлаккКат дастури 2024-йил феврал ойида Чанге Ҳеалткаре технологик гигантига қилинган ҳужумда ҳам қўлланилган эди. Ўшанда 192 миллиондан ортиқ инсоннинг ўта махфий тиббий ва молиявий маълумотлари ўғирланган. Гарчи Мартино ва унинг шериклари айнан шу ҳужумга алоқадор бўлмаса-да, уларнинг худди шу гуруҳ билан ҳамкорлиги кибержиноятчилик экотизимининг қанчалик кенг тарқалганини кўрсатади.

Ҳукуматлар одатда жабрланган компанияларга тўлов тўламасликни маслаҳат беради, чунки бу жиноятчиларни янада рағбатлантиради. Бироқ, кўплаб компаниялар мижозлар маълумотлари сизиб чиқишидан қўрқиб, барибир тўлов қилишга мажбур бўлишмоқда. Бу эса АҚШда рансомваре ҳужумларига қарши суғурта ва махсус музокарачилар хизмати каби бутун бир янги соҳанинг шаклланишига олиб келди.

Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам ушбу ҳолат муҳим дарс бўлиши лозим. Киберхавфсизлик фақат технологик ҳимоя эмас, балки ходимларнинг этикасини назорат қилиш ва ички аудит тизимини тўғри йўлга қўйишни ҳам талаб этади. Акс ҳолда, тизимни ҳимоя қилиши керак бўлган шахс унинг энг заиф нуқтасига айланиши ҳеч гап эмас.

КиберхавфсизликХакерларБлаккКатАҚШРансомваре
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа Иттифоқи Meta компаниясини Facebook ва Instagram сабабли жаримага тортмоқчиЕвропа Иттифоқи Meta компаниясини Facebook ва Instagram сабабли жаримага тортмоқчиБугун, 19:21Замонамизнинг «кабутар почтаси»: Роост мессенжери нима учун оммалашиб кетди?Замонамизнинг «кабутар почтаси»: Роост мессенжери нима учун оммалашиб кетди?Бугун, 19:20Samsung харажатларни камайтириш йўлида: Galaxy S27 смартфонлари ўзга чипларга ўтиши мумкинSamsung харажатларни камайтириш йўлида: Galaxy S27 смартфонлари ўзга чипларга ўтиши мумкинБугун, 18:51Meta Канадада 10 миллиард долларлик йирик сунъий интеллект марказини барпо этадиMeta Канадада 10 миллиард долларлик йирик сунъий интеллект марказини барпо этадиБугун, 18:29Моторола Эдге 70 Max: 7100 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланадиМоторола Эдге 70 Max: 7100 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланадиБугун, 17:50Samsung шахсий компьютерлар учун процессорлар бозорига кирмоқда: Гаиа лойиҳаси тафсилотлариSamsung шахсий компьютерлар учун процессорлар бозорига кирмоқда: Гаиа лойиҳаси тафсилотлариБугун, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги