Аргентина Миср устидан иродали ғалабага эришди: Жанжал ва чемпионларга хос характер

·13·Спорт
Аргентина Миср устидан иродали ғалабага эришди: Жанжал ва чемпионларга хос характер

Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичидан ўрин олган Аргентина ва Миср терма жамоалари ўртасидаги баҳс футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлди. Амалдаги чемпионлар икки тўп фарқи билан ортда қолаётган бир вазиятда ақлбовар қилмас ирода кўрсатиб, ўйин тақдирини ўз фойдаларига ҳал қилишди. Бироқ, Атланта шаҳридаги ушбу учрашувдан сўнг юзага келган можаролар ва турли айбловлар спорт принципларидан ҳам ўтиб кетмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг 67-дақиқасига келиб, Миср терма жамоаси кутилмаганда 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Яссер Ибраҳим ва Мустафа Зико томонидан киритилган голлар ҳамда Лионель Месси томонидан амалга оширилмаган пеналти Аргентинани турнирдан чиқиб кетиш ёқасига келтириб қўйганди. Аммо Лионель Скалони шогирдлари ўйин тугашига 11 дақиқа қолганида ҳақиқий чемпионлик характерини намойиш этишди.

14 дақиқа ичида содир бўлган мўъжиза

Қийин вазиятда жамоани Кристиан Ромеро қутқариб қолди — у Лионель Месси узатган тўпни дарвозага аниқ йўллаб, ҳисобни қисқартирди. Кўп ўтмай, Лионель Месси ўзининг маҳоратини кўрсатиб, мувозанатни тиклади. Ўйиннинг ҳакам томонидан қўшиб берилган учинчи дақиқасида эса Челси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез ғалаба голини уриб, стадионни ларзага келтирди. Бу ғалаба Аргентина учун нақадар муҳимлигини Лионель Месси ва мураббий Скалонининг кўз ёшлари ҳам исботлаб турарди.

Бироқ, Миср томони бу мағлубиятни муносиб қабул қила олмади. Ўйиндан сўнг Миср футбол ассоциацияси FIFAга расмий шикоят йўллаб, учрашувни бошқарган франциялик ҳакамларни коррупция ва Аргентинага ён босишда айблади. Уларнинг фикрича, учрашув давомида бир нечта муҳим вазиятларда ҳакамлар хатога йўл қўйган.

Мисрнинг эътирозлари ва ҳакамлик масаласи

Мисрликларнинг асосий норозилиги 1:0 ҳисоби пайтида бекор қилинган гол ва ўйин охирида Муҳаммад Салах билан боғлиқ вазиятга қаратилган. Миср томони Салахга нисбатан жарима майдончаси ичида қўполлик ишлатилганини ва пеналти белгиланиши кераклигини таъкидламоқда. Айнан ўша вазиятдан бир неча сония ўтиб, Аргентина қарши ҳужумда ғалаба голини киритгани эътирозларни янада кучайтирди.

ixbt.com маълумотига кўра, Миср томони ҳакамларни турнирдан четлаштиришни талаб қилмоқда. Аммо футбол экспертлари ва таҳлилчилар Аргентинанинг бу ғалабасини шунчаки омад ёки ҳакам ёрдами деб ҳисоблашмайди. Бу, аввало, энг қийин дақиқаларда ўзини йўқотиб қўймаган жамоанинг матонати ва маҳорати натижасидир.

Аргентина терма жамоаси атрофидаги бундай шов-шувлар янгилик эмас. Дунё бўйлаб уларнинг мухлислари қанчалик кўп бўлса, танқидчилари ҳам шунчалик топилади. Бироқ, майдондаги натижа шуни кўрсатмоқдаки, Лионель Месси бошчилигидаги жамоа ҳали ҳам тахтни ҳеч кимга бўшатиб бермоқчи эмас. Ушбу ғалаба уларни чорак финал сари етаклади ва чемпионлик пойгасидаги асосий даъвогар эканликларини яна бир бор тасдиқлади.

АргентинаМисрЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макрон Франция ғалабасидан кейин ёзди: Марокашга ҳам алоҳида эътироф борМакрон Франция ғалабасидан кейин ёзди: Марокашга ҳам алоҳида эътироф борБугун, 20:03Руди Гарсия Испанияга қарши режани айтди: Белгия қўрқувсиз чиқмоқчиРуди Гарсия Испанияга қарши режани айтди: Белгия қўрқувсиз чиқмоқчиБугун, 19:52Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида иш бошлади: Янги давр ва катта вадаларХаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида иш бошлади: Янги давр ва катта вадаларБугун, 18:54Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхшими? Стан Коллйморе "замонавий биас" ҳақида гапирдиГарри Кейн Англия тарихидаги энг яхшими? Стан Коллйморе "замонавий биас" ҳақида гапирдиБугун, 18:13Белгия терма жамоаси устози Ламине Ямални тўхтатиш бўйича махсус режаси йўқлигини айтдиБелгия терма жамоаси устози Ламине Ямални тўхтатиш бўйича махсус режаси йўқлигини айтдиБугун, 17:56Моуринью «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...Моуринью «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...Бугун, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди