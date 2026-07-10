Аргентина Миср устидан иродали ғалабага эришди: Жанжал ва чемпионларга хос характер
Жаҳон чемпионатининг нимчорак финал босқичидан ўрин олган Аргентина ва Миср терма жамоалари ўртасидаги баҳс футбол оламида катта шов-шувларга сабаб бўлди. Амалдаги чемпионлар икки тўп фарқи билан ортда қолаётган бир вазиятда ақлбовар қилмас ирода кўрсатиб, ўйин тақдирини ўз фойдаларига ҳал қилишди. Бироқ, Атланта шаҳридаги ушбу учрашувдан сўнг юзага келган можаролар ва турли айбловлар спорт принципларидан ҳам ўтиб кетмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг 67-дақиқасига келиб, Миср терма жамоаси кутилмаганда 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Яссер Ибраҳим ва Мустафа Зико томонидан киритилган голлар ҳамда Лионель Месси томонидан амалга оширилмаган пеналти Аргентинани турнирдан чиқиб кетиш ёқасига келтириб қўйганди. Аммо Лионель Скалони шогирдлари ўйин тугашига 11 дақиқа қолганида ҳақиқий чемпионлик характерини намойиш этишди.
14 дақиқа ичида содир бўлган мўъжизаҚийин вазиятда жамоани Кристиан Ромеро қутқариб қолди — у Лионель Месси узатган тўпни дарвозага аниқ йўллаб, ҳисобни қисқартирди. Кўп ўтмай, Лионель Месси ўзининг маҳоратини кўрсатиб, мувозанатни тиклади. Ўйиннинг ҳакам томонидан қўшиб берилган учинчи дақиқасида эса Челси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез ғалаба голини уриб, стадионни ларзага келтирди. Бу ғалаба Аргентина учун нақадар муҳимлигини Лионель Месси ва мураббий Скалонининг кўз ёшлари ҳам исботлаб турарди.
Бироқ, Миср томони бу мағлубиятни муносиб қабул қила олмади. Ўйиндан сўнг Миср футбол ассоциацияси FIFAга расмий шикоят йўллаб, учрашувни бошқарган франциялик ҳакамларни коррупция ва Аргентинага ён босишда айблади. Уларнинг фикрича, учрашув давомида бир нечта муҳим вазиятларда ҳакамлар хатога йўл қўйган.
Мисрнинг эътирозлари ва ҳакамлик масаласиМисрликларнинг асосий норозилиги 1:0 ҳисоби пайтида бекор қилинган гол ва ўйин охирида Муҳаммад Салах билан боғлиқ вазиятга қаратилган. Миср томони Салахга нисбатан жарима майдончаси ичида қўполлик ишлатилганини ва пеналти белгиланиши кераклигини таъкидламоқда. Айнан ўша вазиятдан бир неча сония ўтиб, Аргентина қарши ҳужумда ғалаба голини киритгани эътирозларни янада кучайтирди.
ixbt.com маълумотига кўра, Миср томони ҳакамларни турнирдан четлаштиришни талаб қилмоқда. Аммо футбол экспертлари ва таҳлилчилар Аргентинанинг бу ғалабасини шунчаки омад ёки ҳакам ёрдами деб ҳисоблашмайди. Бу, аввало, энг қийин дақиқаларда ўзини йўқотиб қўймаган жамоанинг матонати ва маҳорати натижасидир.
Аргентина терма жамоаси атрофидаги бундай шов-шувлар янгилик эмас. Дунё бўйлаб уларнинг мухлислари қанчалик кўп бўлса, танқидчилари ҳам шунчалик топилади. Бироқ, майдондаги натижа шуни кўрсатмоқдаки, Лионель Месси бошчилигидаги жамоа ҳали ҳам тахтни ҳеч кимга бўшатиб бермоқчи эмас. Ушбу ғалаба уларни чорак финал сари етаклади ва чемпионлик пойгасидаги асосий даъвогар эканликларини яна бир бор тасдиқлади.
…