Арсенал аёллар жамоасида инқилоб: Слегерц таркибни ёшартириш ва чемпионликка қайтишни кўзламоқда
Лондоннинг Арсенал клуби аёллар футболида катта ўзгаришлар даврини бошлади. Кўплаб етакчи футболчилар билан шартномалар якунига етиши ортидан, клуб раҳбарияти ва бош мураббий Ренее Слегерц таркибни тубдан янгилашга қарор қилди. Бу ўзгаришлар нафақат таркибни ёшартириш, балки 2019-йилдан буён қўлга киритилмаётган Англия аёллар суперлигаси (ВСЛ) чемпионлигини қайтариш мақсадини кўзлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ёзги трансфер ойнаси давомида жамоани Бет Меад, Катие МкКабе ва Викториа Пелова каби юлдузлар тарк этгани кўпчиликни ҳайрон қолдирди. Бироқ, Арсенал уларнинг ўрнини тўлдириш учун дарҳол ҳаракатга тушди. Георгиа Станвай ва Она Батлле каби тажрибали, аммо ҳали сермаҳсул ёшдаги ўйинчиларнинг трансфер қилиниши клубнинг амбициялари жиддий эканидан далолат беради. Goal.com нашрининг хабар беришича, бу трансферлар ҳали бошланиши холос.
Таркибни ёшартириш стратегиясиАрсенал ўтган мавсумда ВСЛ жамоалари орасида энг кексайган таркибга эга клуб сифатида қайд этилган эди. Ҳатто Европа миқёсида ҳам фақат Италиянинг Ювентус жамоаси бу борада лондонликлардан "устун" эди. Шу сабабли, Ренее Слегерц жамоа ўртача ёшини пасайтиришни асосий вазифа қилиб белгилади. Шартномаси тугаган тўққиз нафар энг ёши катта футболчидан саккизтаси билан хайрлашиш қарори айнан шу стратегия натижасидир.
Клуб айни дамда Германиянинг РБ Леипзиг жамоаси вингери, 19 ёшли Лиса Баум учун курашда етакчилик қилмоқда. Европанинг кўплаб грандлари қизиқишига сабаб бўлган бу иқтидорли футболчи Арсенал ҳужум чизиғини янада тезкор ва креатив қилишга қодир. Шунингдек, Барселона билан шартномаси якунланган Салма Параллуело ҳам лондонликлар радарида турибди.
Тажриба ва ёшлик мувозанатиКатта ўзгаришларга қарамай, Арсенал барча тажрибали ўйинчилардан воз кечгани йўқ. Жамоа етакчилари Ким Литтле (36 ёш), Степҳ Катлей (32 ёш) ва Лия Уильямсон (29 ёш) билан келашувлар узайтирилди. Бу эса янги келган ёш футболчилар учун ўзига хос мактаб вазифасини ўтайди. Слегерцнинг мақсади — тажриба ва ғайратни бирлаштириб, жамоани янги чўққиларга олиб чиқишдир.
Арсенал Англия аёллар футболи тарихидаги энг совриндор клуб ҳисобланса-да, сўнгги йилларда асосий рақобатчилари — Манчестер Сити ва Челси соясида қолиб кетган эди. Янги трансферлар ва тактик ўзгаришлар орқали клуб нафақат ички чемпионатда, балки Аёллар Чемпионлар лигасида ҳам муносиб иштирок этишни режалаштирмоқда. Мухлислар учун бу трансфер кампанияси узоқ кутилган ғалабалар пойдевори бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда.
…