Арсенал аёллар жамоасида инқилоб: Слегерц таркибни ёшартириш ва чемпионликка қайтишни кўзламоқда

·39·Спорт
Арсенал аёллар жамоасида инқилоб: Слегерц таркибни ёшартириш ва чемпионликка қайтишни кўзламоқда

Лондоннинг Арсенал клуби аёллар футболида катта ўзгаришлар даврини бошлади. Кўплаб етакчи футболчилар билан шартномалар якунига етиши ортидан, клуб раҳбарияти ва бош мураббий Ренее Слегерц таркибни тубдан янгилашга қарор қилди. Бу ўзгаришлар нафақат таркибни ёшартириш, балки 2019-йилдан буён қўлга киритилмаётган Англия аёллар суперлигаси (ВСЛ) чемпионлигини қайтариш мақсадини кўзлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ёзги трансфер ойнаси давомида жамоани Бет Меад, Катие МкКабе ва Викториа Пелова каби юлдузлар тарк этгани кўпчиликни ҳайрон қолдирди. Бироқ, Арсенал уларнинг ўрнини тўлдириш учун дарҳол ҳаракатга тушди. Георгиа Станвай ва Она Батлле каби тажрибали, аммо ҳали сермаҳсул ёшдаги ўйинчиларнинг трансфер қилиниши клубнинг амбициялари жиддий эканидан далолат беради. Goal.com нашрининг хабар беришича, бу трансферлар ҳали бошланиши холос.

Таркибни ёшартириш стратегияси

Арсенал ўтган мавсумда ВСЛ жамоалари орасида энг кексайган таркибга эга клуб сифатида қайд этилган эди. Ҳатто Европа миқёсида ҳам фақат Италиянинг Ювентус жамоаси бу борада лондонликлардан "устун" эди. Шу сабабли, Ренее Слегерц жамоа ўртача ёшини пасайтиришни асосий вазифа қилиб белгилади. Шартномаси тугаган тўққиз нафар энг ёши катта футболчидан саккизтаси билан хайрлашиш қарори айнан шу стратегия натижасидир.

Клуб айни дамда Германиянинг РБ Леипзиг жамоаси вингери, 19 ёшли Лиса Баум учун курашда етакчилик қилмоқда. Европанинг кўплаб грандлари қизиқишига сабаб бўлган бу иқтидорли футболчи Арсенал ҳужум чизиғини янада тезкор ва креатив қилишга қодир. Шунингдек, Барселона билан шартномаси якунланган Салма Параллуело ҳам лондонликлар радарида турибди.

Тажриба ва ёшлик мувозанати

Катта ўзгаришларга қарамай, Арсенал барча тажрибали ўйинчилардан воз кечгани йўқ. Жамоа етакчилари Ким Литтле (36 ёш), Степҳ Катлей (32 ёш) ва Лия Уильямсон (29 ёш) билан келашувлар узайтирилди. Бу эса янги келган ёш футболчилар учун ўзига хос мактаб вазифасини ўтайди. Слегерцнинг мақсади — тажриба ва ғайратни бирлаштириб, жамоани янги чўққиларга олиб чиқишдир.

Арсенал Англия аёллар футболи тарихидаги энг совриндор клуб ҳисобланса-да, сўнгги йилларда асосий рақобатчилари — Манчестер Сити ва Челси соясида қолиб кетган эди. Янги трансферлар ва тактик ўзгаришлар орқали клуб нафақат ички чемпионатда, балки Аёллар Чемпионлар лигасида ҳам муносиб иштирок этишни режалаштирмоқда. Мухлислар учун бу трансфер кампанияси узоқ кутилган ғалабалар пойдевори бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда.

АрсеналФутболТрансферларАнглияАёллар Футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладимиФлориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладимиБугун, 14:14Барселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйдиБарселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйдиБугун, 13:56Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлаб, Лас-Вегасда покер ўйнашга киришдиНеймар терма жамоадаги фаолиятини якунлаб, Лас-Вегасда покер ўйнашга киришдиБугун, 13:34Жорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиану Роналду сафда қоладиЖорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиану Роналду сафда қоладиБугун, 12:53Килиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятКилиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятБугун, 12:33Рубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқдаРубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқдаБугун, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди