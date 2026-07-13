Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлаб, Лас-Вегасда покер ўйнашга киришди
Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар профессионал футболдаги фаолиятида янги саҳифа очмоқда. 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг, 34 ёшли юлдуз Лас-Вегасда ўтказилаётган нуфузли Ворлд Сериес оф Покер (ВСОП) турнирида иштирок этаётгани маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бразилиялик ҳужумчи Шимолий Америкада ўтган жаҳон биринчилигидан сўнг кўп вақт ўтмай Лас-Вегасга йўл олди. У шанба оқшомида 10 000 доллар кириш бадали бўлган асосий мусобақада иштирок этиш учун стол атрофидан жой эгаллади. Неймар учун бу қимор оламидаги биринчи тажриба эмас; у 2025-йилда ҳам мазкур турнирнинг финал столигача етиб бориб, кўпчиликни ҳайрон қолдирган эди.
Омадсиз якун ва янги машғулотБироқ, бу гал Неймарнинг покер столидаги омади футбол майдонидагидек қисқа бўлди. У мусобақанинг биринчи кунидаёқ мағлубиятга учраб, ўйинни тарк этди. Ушбу муваффақиятсизлик бразилиялик мухлислар учун рамзий маънога эга бўлиб қолди, чунки унинг терма жамоадаги сўнгги турнири ҳам худди шундай эрта якун топган эди.
Эслатиб ўтамиз, 2026-йилги жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Бразилия терма жамоаси Норвегияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. 5-июль куни бўлиб ўтган ушбу баҳсдан сўнг Неймар халқаро миқёсдаги фаолиятини якунлаганини расман эълон қилди. Тўртта жаҳон чемпионатида иштирок этган ва Бразилия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланган футболчи учун бу хайрлашув бироз аламли кечди.
Неймарнинг турнир давомидаги ҳолатига жароҳатлар жиддий таъсир кўрсатди. Ўнг болдиридаги жароҳат сабабли у мусобақада бор-йўғи икки марта захирадан майдонга тушди. Унинг терма жамоа либосидаги сўнгги голи Норвегия дарвозасига пеналтидан киритилди, аммо Эрлинг Холанд бошчилигидаги рақиблар ғалабани илиб кетишди.
Танқидлар остидаги севимли машғулотНеймарнинг покерга бўлган ишқи аввал ҳам кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлган. Жорий йил бошида у клуби турнир жадвалининг қуйи поғоналарида курашаётган бир пайтда, деярли 24 соат давомида онлайн покер ўйнагани учун Бразилия жамоатчилиги томонидан қаттиқ танқид қилинган эди. Футболчи эса ўзининг бўш вақтини қандай ўтказиши шахсий танлови эканини таъкидлаб келади.
"Афсуски, сўнгги кунларда жисмоний юкламалар сабабли майдонга туша олмадим. Шунинг учун ҳам футболдан ташқари энг ёқтирган машғулотим — покер билан шуғулланишга вақт топдим", — дея ўз ҳаракатларини изоҳлаган эди Неймар аввалроқ берган интервюларидан бирида. Эндиликда терма жамоадаги босимдан холи бўлган юлдуз ўзини бутунлай бошқа соҳаларда синаб кўришда давом этиши кутилмоқда.
…