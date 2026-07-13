Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлаб, Лас-Вегасда покер ўйнашга киришди

·67·Спорт
Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлаб, Лас-Вегасда покер ўйнашга киришди

Бразилия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Неймар профессионал футболдаги фаолиятида янги саҳифа очмоқда. 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг, 34 ёшли юлдуз Лас-Вегасда ўтказилаётган нуфузли Ворлд Сериес оф Покер (ВСОП) турнирида иштирок этаётгани маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бразилиялик ҳужумчи Шимолий Америкада ўтган жаҳон биринчилигидан сўнг кўп вақт ўтмай Лас-Вегасга йўл олди. У шанба оқшомида 10 000 доллар кириш бадали бўлган асосий мусобақада иштирок этиш учун стол атрофидан жой эгаллади. Неймар учун бу қимор оламидаги биринчи тажриба эмас; у 2025-йилда ҳам мазкур турнирнинг финал столигача етиб бориб, кўпчиликни ҳайрон қолдирган эди.

Омадсиз якун ва янги машғулот

Бироқ, бу гал Неймарнинг покер столидаги омади футбол майдонидагидек қисқа бўлди. У мусобақанинг биринчи кунидаёқ мағлубиятга учраб, ўйинни тарк этди. Ушбу муваффақиятсизлик бразилиялик мухлислар учун рамзий маънога эга бўлиб қолди, чунки унинг терма жамоадаги сўнгги турнири ҳам худди шундай эрта якун топган эди.

Эслатиб ўтамиз, 2026-йилги жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Бразилия терма жамоаси Норвегияга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. 5-июль куни бўлиб ўтган ушбу баҳсдан сўнг Неймар халқаро миқёсдаги фаолиятини якунлаганини расман эълон қилди. Тўртта жаҳон чемпионатида иштирок этган ва Бразилия тарихидаги энг яхши тўпурарга айланган футболчи учун бу хайрлашув бироз аламли кечди.

Неймарнинг турнир давомидаги ҳолатига жароҳатлар жиддий таъсир кўрсатди. Ўнг болдиридаги жароҳат сабабли у мусобақада бор-йўғи икки марта захирадан майдонга тушди. Унинг терма жамоа либосидаги сўнгги голи Норвегия дарвозасига пеналтидан киритилди, аммо Эрлинг Холанд бошчилигидаги рақиблар ғалабани илиб кетишди.

Танқидлар остидаги севимли машғулот

Неймарнинг покерга бўлган ишқи аввал ҳам кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлган. Жорий йил бошида у клуби турнир жадвалининг қуйи поғоналарида курашаётган бир пайтда, деярли 24 соат давомида онлайн покер ўйнагани учун Бразилия жамоатчилиги томонидан қаттиқ танқид қилинган эди. Футболчи эса ўзининг бўш вақтини қандай ўтказиши шахсий танлови эканини таъкидлаб келади.

"Афсуски, сўнгги кунларда жисмоний юкламалар сабабли майдонга туша олмадим. Шунинг учун ҳам футболдан ташқари энг ёқтирган машғулотим — покер билан шуғулланишга вақт топдим", — дея ўз ҳаракатларини изоҳлаган эди Неймар аввалроқ берган интервюларидан бирида. Эндиликда терма жамоадаги босимдан холи бўлган юлдуз ўзини бутунлай бошқа соҳаларда синаб кўришда давом этиши кутилмоқда.

НеймарБразилияПокерЛас-ВегасФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джаррод Боуэн кутилмаган қарорга келди: Ливерпул ва Астон Вилла таклифлари рад этиладими?Джаррод Боуэн кутилмаган қарорга келди: Ливерпул ва Астон Вилла таклифлари рад этиладими?Бугун, 14:37Флориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладимиФлориан Виртс учун синов даври: Ливерпул юлдузи 116 миллион фунтни оқлай оладимиБугун, 14:14Барселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйдиБарселона Хулиан Альварес учун курашда Атлетико Мадридга шарт қўйдиБугун, 13:56Арсенал аёллар жамоасида инқилоб: Слегерц таркибни ёшартириш ва чемпионликка қайтишни кўзламоқдаАрсенал аёллар жамоасида инқилоб: Слегерц таркибни ёшартириш ва чемпионликка қайтишни кўзламоқдаБугун, 13:17Жорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиану Роналду сафда қоладиЖорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиану Роналду сафда қоладиБугун, 12:53Килиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятКилиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятБугун, 12:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди