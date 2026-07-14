Олий суд тақиқланган интернет манбалари бўйича янги рўйхатни эълон қилди
Ўзбекистон Олий суди диний экстремизм, терроризм ва ақидапарастлик ғояларини тарғиб қилувчи деб топилган интернет манбалари ва контентларнинг янгиланган рўйхатини эълон қилди.
Маълум қилинишича, 2026 йил 13 июль ҳолатига кўра, тақиқланган манбалар сони 1 915 тага етган. Уларни мамлакат ҳудудига олиб кириш, тайёрлаш, сақлаш, тарқатиш ва намойиш этиш қонунчиликка мувофиқ тақиқланган.
Янгиланган рўйхатга турли ижтимоий тармоқлардаги саҳифа, канал ва аккаунтлар ҳам киритилган. Жумладан:
Facebook — 276 та саҳифа;
Telegram — 886 та канал ва гуруҳ;
Instagram — 405 та профил;
YouTube — 202 та канал;
«Одноклассники» — 44 та саҳифа;
TikTok — 68 та аккаунт;
Threads — 1 та профил;
веб-сайтлар ва бошқа интернет манбалари — 33 та.
Олий суд фуқароларни, айниқса ёшлар ва ота-оналарни диний ақидапарастлик, экстремизм ҳамда терроризм ғояларини тарқатувчи манбалардан эҳтиёт бўлишга чақирди.
Расмий мурожаатда таъкидланишича, суд томонидан тақиқланган интернет ресурсларидан фойдаланмаслик, уларни тарқатмаслик ва бундай контентлардан узоқ бўлиш ҳар бир фуқаро учун муҳим ҳисобланади.
…