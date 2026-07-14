Олий суд тақиқланган интернет манбалари бўйича янги рўйхатни эълон қилди

·0·Ўзбекистон
Олий суд тақиқланган интернет манбалари бўйича янги рўйхатни эълон қилди

Ўзбекистон Олий суди диний экстремизм, терроризм ва ақидапарастлик ғояларини тарғиб қилувчи деб топилган интернет манбалари ва контентларнинг янгиланган рўйхатини эълон қилди.

Маълум қилинишича, 2026 йил 13 июль ҳолатига кўра, тақиқланган манбалар сони 1 915 тага етган. Уларни мамлакат ҳудудига олиб кириш, тайёрлаш, сақлаш, тарқатиш ва намойиш этиш қонунчиликка мувофиқ тақиқланган.

Янгиланган рўйхатга турли ижтимоий тармоқлардаги саҳифа, канал ва аккаунтлар ҳам киритилган. Жумладан:

  • Facebook — 276 та саҳифа;

  • Telegram — 886 та канал ва гуруҳ;

  • Instagram — 405 та профил;

  • YouTube — 202 та канал;

  • «Одноклассники» — 44 та саҳифа;

  • TikTok — 68 та аккаунт;

  • Threads — 1 та профил;

  • веб-сайтлар ва бошқа интернет манбалари — 33 та.

Олий суд фуқароларни, айниқса ёшлар ва ота-оналарни диний ақидапарастлик, экстремизм ҳамда терроризм ғояларини тарқатувчи манбалардан эҳтиёт бўлишга чақирди.

Расмий мурожаатда таъкидланишича, суд томонидан тақиқланган интернет ресурсларидан фойдаланмаслик, уларни тарқатмаслик ва бундай контентлардан узоқ бўлиш ҳар бир фуқаро учун муҳим ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекландиЖазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекландиБугун, 12:09Абитуриентлар учун ҳал қилувчи 10 кун: тестлар бошландиАбитуриентлар учун ҳал қилувчи 10 кун: тестлар бошландиБугун, 12:04Тошкентликлар огоҳлантирилди: жазирама электр таъминотига таъсир қилиши мумкинТошкентликлар огоҳлантирилди: жазирама электр таъминотига таъсир қилиши мумкинКеча, 21:52Абитуриентлар диққатига: тест синовлари бошланадиган сана маълум қилинди Абитуриентлар диққатига: тест синовлари бошланадиган сана маълум қилинди Кеча, 21:46Икки сайёрага ўзбек олимларининг номи расман берилдиИкки сайёрага ўзбек олимларининг номи расман берилдиКеча, 17:25Дубай шоколадидан кейин навбат Тошкент оши шоколадига келди! Таъми кутилгандек чиқдими?Дубай шоколадидан кейин навбат Тошкент оши шоколадига келди! Таъми кутилгандек чиқдими?Кеча, 16:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди