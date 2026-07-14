Лионель Месси фаолиятидаги сўнгги марра: Аргентина ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашув
Лионель Месси ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этар экан, кўпчилик у футбол оламида эришиш мумкин бўлган барча чўққиларни забт этиб бўлган деб ҳисоблаган эди. Бироқ, 39 ёшли афсонавий ҳужумчи Қатар майдонларидаги муваффақиятдан сўнг ҳам ўз меросини янада бойитишда давом этмоқда. Аргентина терма жамоасининг ярим финалга қадар босиб ўтган йўлида Месси турнир тарихидаги энг яхши тўпурар ва ассистентга айланиб, барча даврларнинг энг буюк футболчиси мақомини мустаҳкамлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эндиликда Месси фаолиятида ҳали содир бўлмаган воқеага гувоҳ бўлишимиз мумкин. Терма жамоа сафида 205 та ўйин ўтказган бўлишига қарамай, у ҳеч қачон Англия терма жамоасига қарши майдонга тушмаган. Бу кутилмаган факт Атланта шаҳрида бўлиб ўтадиган ярим финал баҳсида ўзгаради. Мазкур учрашув нафақат финал йўлланмаси, балки Месси учун Диего Марадона даражасидаги афсонага айланиш йўлидаги сўнгги қадам бўлиши кутилмоқда.
Марадона анъаналарининг давомчисиМесси кўп жиҳатдан Диего Марадонанинг натижаларини такрорлади ва баъзи жабҳаларда ҳатто ундан ўзиб кетди. У Мараканã стадионида Бразилияни мағлуб этиб, Америка Кубогини қўлга киритди ва Қатардаги ғалаба билан ўз халқининг қаҳрамонига айланди. Бироқ, Аргентина футбол фольклорида Англия устидан қозонилган ғалаба алоҳида ўринга эга. 1986-йилги тарихий ўйиндан сўнг, бу икки жамоа ўртасидаги рақобат спорт доирасидан чиқиб кетган.
Лионель Месси журналистларга берган интервюсида ушбу баҳснинг аҳамиятини алоҳида таъкидлаб ўтди: "Англияга қарши ўйнаш ўзгача, чунки улар жаҳон футболи грандлари ҳисобланади. Мен деярли барча кучли жамоаларга қарши ўйнаганман, фақат Англия бундан мустасно эди. Шу сабабли ҳам бу учрашув мен учун жуда қизиқарли бўлади", дея қайд этган ҳужумчи.
Сиёсий ва спортча босимGoal.com нашри хабарига кўра, Аргентина бош мураббийи Лионель Скалони ўйиндан олдинги ҳаяжонни пасайтиришга уринмоқда. У ушбу баҳсни шунчаки навбатдаги футбол ўйини сифатида баҳолашга чақирди. "Бу шунчаки футбол, тушуняпсизми? Биз кучли мураббийга эга бўлган жуда жиддий рақибга қарши ўйнаймиз. Майдонда 22 нафар футболчи ва битта тўп бўлади, холос", — дейди мураббий.
Лекин мухлислар ва экспертлар учун бу шунчаки ўйин эмас. Аргентина ва Англия ўртасидаги қарама-қаршилик ҳар доим драматик воқеаларга бой бўлган. Месси учун эса бу ўзининг буюк фаолиятидаги сўнгги камчиликни тўлдириш имкониятидир. Агар у Англияни мағлуб этиб, жамоасини финалга бошлаб борса, унинг мероси мутлақ тугалланган кўринишга келади.
Ушбу ярим финал нафақат тактик кураш, балки икки хил футбол мактабининг тўқнашуви ҳамдир. Англия ўзининг жисмоний устунлиги ва тартибли ўйини билан ажралиб турса, Аргентина Лионель Месси атрофида шаклланган ижодкорлик ва тажрибага таянади. Дунё аҳли эса яна бир бор Мессининг мўъжизаларига гувоҳ бўлишни кутмоқда.
…