Лионель Месси фаолиятидаги сўнгги марра: Аргентина ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашув

·0·Спорт
Лионель Месси фаолиятидаги сўнгги марра: Аргентина ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашув

Лионель Месси ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатида иштирок этар экан, кўпчилик у футбол оламида эришиш мумкин бўлган барча чўққиларни забт этиб бўлган деб ҳисоблаган эди. Бироқ, 39 ёшли афсонавий ҳужумчи Қатар майдонларидаги муваффақиятдан сўнг ҳам ўз меросини янада бойитишда давом этмоқда. Аргентина терма жамоасининг ярим финалга қадар босиб ўтган йўлида Месси турнир тарихидаги энг яхши тўпурар ва ассистентга айланиб, барча даврларнинг энг буюк футболчиси мақомини мустаҳкамлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эндиликда Месси фаолиятида ҳали содир бўлмаган воқеага гувоҳ бўлишимиз мумкин. Терма жамоа сафида 205 та ўйин ўтказган бўлишига қарамай, у ҳеч қачон Англия терма жамоасига қарши майдонга тушмаган. Бу кутилмаган факт Атланта шаҳрида бўлиб ўтадиган ярим финал баҳсида ўзгаради. Мазкур учрашув нафақат финал йўлланмаси, балки Месси учун Диего Марадона даражасидаги афсонага айланиш йўлидаги сўнгги қадам бўлиши кутилмоқда.

Марадона анъаналарининг давомчиси

Месси кўп жиҳатдан Диего Марадонанинг натижаларини такрорлади ва баъзи жабҳаларда ҳатто ундан ўзиб кетди. У Мараканã стадионида Бразилияни мағлуб этиб, Америка Кубогини қўлга киритди ва Қатардаги ғалаба билан ўз халқининг қаҳрамонига айланди. Бироқ, Аргентина футбол фольклорида Англия устидан қозонилган ғалаба алоҳида ўринга эга. 1986-йилги тарихий ўйиндан сўнг, бу икки жамоа ўртасидаги рақобат спорт доирасидан чиқиб кетган.

Лионель Месси журналистларга берган интервюсида ушбу баҳснинг аҳамиятини алоҳида таъкидлаб ўтди: "Англияга қарши ўйнаш ўзгача, чунки улар жаҳон футболи грандлари ҳисобланади. Мен деярли барча кучли жамоаларга қарши ўйнаганман, фақат Англия бундан мустасно эди. Шу сабабли ҳам бу учрашув мен учун жуда қизиқарли бўлади", дея қайд этган ҳужумчи.

Сиёсий ва спортча босим

Goal.com нашри хабарига кўра, Аргентина бош мураббийи Лионель Скалони ўйиндан олдинги ҳаяжонни пасайтиришга уринмоқда. У ушбу баҳсни шунчаки навбатдаги футбол ўйини сифатида баҳолашга чақирди. "Бу шунчаки футбол, тушуняпсизми? Биз кучли мураббийга эга бўлган жуда жиддий рақибга қарши ўйнаймиз. Майдонда 22 нафар футболчи ва битта тўп бўлади, холос", — дейди мураббий.

Лекин мухлислар ва экспертлар учун бу шунчаки ўйин эмас. Аргентина ва Англия ўртасидаги қарама-қаршилик ҳар доим драматик воқеаларга бой бўлган. Месси учун эса бу ўзининг буюк фаолиятидаги сўнгги камчиликни тўлдириш имкониятидир. Агар у Англияни мағлуб этиб, жамоасини финалга бошлаб борса, унинг мероси мутлақ тугалланган кўринишга келади.

Ушбу ярим финал нафақат тактик кураш, балки икки хил футбол мактабининг тўқнашуви ҳамдир. Англия ўзининг жисмоний устунлиги ва тартибли ўйини билан ажралиб турса, Аргентина Лионель Месси атрофида шаклланган ижодкорлик ва тажрибага таянади. Дунё аҳли эса яна бир бор Мессининг мўъжизаларига гувоҳ бўлишни кутмоқда.

Лионель МессиАргентинаАнглияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси трансферлардаги инқироз: БлуеКо даврининг энг муваффақиятсиз харидлариЧелси трансферлардаги инқироз: БлуеКо даврининг энг муваффақиятсиз харидлариБугун, 12:10Килиан Мбаппе Испанияга қарши ўйнайдими? Диде Дешам якуний қарорини айтдиКилиан Мбаппе Испанияга қарши ўйнайдими? Диде Дешам якуний қарорини айтдиБугун, 11:59Хаби Алонсо Энзо Фернандезнинг Реал Мадридга ўтиши борасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиХаби Алонсо Энзо Фернандезнинг Реал Мадридга ўтиши борасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 11:59ЖЧ-2026: Рой Кин сенсацион финални башорат қилди – Бош фаворитлар ким?ЖЧ-2026: Рой Кин сенсацион финални башорат қилди – Бош фаворитлар ким?Бугун, 09:50Бугун Франция ва Испания финал йўлланмаси учун майдонга тушадиБугун Франция ва Испания финал йўлланмаси учун майдонга тушадиБугун, 09:35Ламин Ямал Францияга қарши ўйин ҳақида: “Бу энг муҳим ўйиним”Ламин Ямал Францияга қарши ўйин ҳақида: “Бу энг муҳим ўйиним”Бугун, 09:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди