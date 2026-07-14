Президент 95 ёшли металлург отахонни электромобил билан мукофотлади (видео)

·69·Жамият
Президент 95 ёшли металлург отахонни электромобил билан мукофотлади (видео)

95 ёшли металлург, меҳнат фахрийси Ҳамид Андаев Президент Шавкат Мирзиёев билан бўлиб ўтган учрашувда электромобил совғасига сазовор бўлди. Учрашув давомида отахоннинг самимий ва ҳаётий нутқи йиғилганлар томонидан узоқ олқишлар билан кутиб олинди.

Сўзга чиққан Ҳамид Андаев ўзининг меҳнат фаолиятини эслаб, 1955 йил 15 март куни ҳарбий хизматдан қайтгач дарҳол иш бошлаганини ва 2003 йил 10 августгача узлуксиз меҳнат қилганини айтди.

"Эски ишчилардан битта ўзим қолдим. 1955 йил 15 мартда армиядан келиб, тўғри ишга кирганман. 2003 йил 10 августгача ишлаб, умримизни меҳнатга бағишладик. Худодан тилайманки, сизга менинг ёшимни берсин, бақувват бўлинг. Ўзбекистонни дунёга танитдингиз. Бу ҳали кам, олдинда қиладиган ишларингиз кўп", — деди меҳнат фахрийси.

Отахоннинг самимий тилаклари залда йиғилганлар томонидан қарсаклар билан қарши олинди.

Президент Шавкат Мирзиёев ҳам меҳнат фахрийсига чуқур миннатдорлик билдириб, унинг фидокорона меҳнати ёш авлод учун чинакам ибрат эканини таъкидлади.

"Илоҳим, ниятларингиз ижобат бўлсин. Комбинат ва юртимиз равнақи йўлида қилган фидокорона меҳнатингиз учун сиздан миннатдорман. Сиз бугунги ёшларимиз учун ҳақиқий намунасиз. Айтганингиздек, биз ҳам сизнинг ёшингизга етганимизда сиздек бақувват ва тетик бўлиш насиб этсин", — деди давлат раҳбари.

Шундан сўнг Президент мамлакатда электромобиллар ишлаб чиқариш йўлга қўйилганини эслатиб, ушбу меҳнат хизматларини эътироф этиш рамзи сифатида Ҳамид Андаевга электромобил совға қилишга қарор қилганини маълум қилди.

"Мана шу электромобилни уйга миниб бориб, 'Президент совғаси' деб айтсангиз, мен бундан мамнун бўламан", — деди Шавкат Мирзиёев.

Сўнг давлат раҳбари тантанали равишда электромобил калитини меҳнат фахрийсига топширди. Ушбу лаҳза тадбир иштирокчиларининг узоқ давом этган олқишлари остида ўтди.

Ҳамид АндаевШавкат МирзиёевЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда парковка пулини тўламаганларни жаримага тортиш таклиф этилдиТошкентда парковка пулини тўламаганларни жаримага тортиш таклиф этилдиБугун, 13:55Тошкент ҳайвонот боғида шерларга номақбул ҳаракат қилган эркак жамоатчиликнинг танқидига учради (видео)Тошкент ҳайвонот боғида шерларга номақбул ҳаракат қилган эркак жамоатчиликнинг танқидига учради (видео)Бугун, 13:50“Равшан Золотой” бўйича қидирув бекор қилинди“Равшан Золотой” бўйича қидирув бекор қилиндиБугун, 13:23Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!Бугун, 13:20Иссиқ кунларда электрдан тежаб фойдаланиш тавсия этилдиИссиқ кунларда электрдан тежаб фойдаланиш тавсия этилдиБугун, 12:41Метродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушландиМетродаги текширув: қидирувдаги уч шахс ушландиБугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди