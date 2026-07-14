Эски юк машиналарни “ёшартирган” фуқарога суд 3 йил қамоқ жазоси берди

·0·Жамият
Эски юк машиналарни “ёшартирган” фуқарога суд 3 йил қамоқ жазоси берди

Самарқанд вилоятида эски юк автомобилларининг ишлаб чиқарилган йилини қонуний йўл билан “янгилаб бериш”ни ваъда қилиб, бир нечта ҳайдовчини алдаган шахсга нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. У 3 йил муддатга озодликдан маҳрум этилди.

Суд ҳужжатларига кўра, А.Р. Жомбой туманида фаолият юритиб, ҳайдовчиларга ўзини ички ишлар тизимида ишлаган шахс сифатида таништирган. У Андижон йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармасида танишлари борлигини айтиб, эски юк машиналарининг ишлаб чиқарилган йилини расмий равишда ўзгартириб беришини ваъда қилган.

Шу йўл билан у 1975 йилда ишлаб чиқарилган ГАЗ-53 юк автомобили эгасидан 5 миллион сўм ва транспорт воситасининг техник паспортини олган. Орадан бир неча кун ўтиб, у ўзгартирилган ҳужжатни қайтарган. Бироқ техник кўрик вақтида ҳужжатдаги маълумотлар электрон базага киритилмагани ва улар қалбаки экани маълум бўлган.

Терговда аниқланишича, айбланувчи худди шу усул билан яна бир неча ҳайдовчиларни ҳам алдаган. Жумладан, ЗИЛ-130 юк автомобилининг ишлаб чиқарилган йилини ўзгартиришни ваъда қилиб, яна бир фуқародан 400 доллар ҳамда техник паспортни олган.

У яна бир ҳайдовчидан 9 миллион сўм олиш вақтида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари томонидан тезкор тадбир давомида ашёвий далиллар билан қўлга олинган.

Суд жараёнида А.Р. Андижонда ҳеч қандай таниши бўлмаганини, барча гапларни ўзи ўйлаб топганини тан олди. Шунингдек, ҳайдовчиларнинг ишончидан фойдаланиб, техник паспортларни уйидаги принтер орқали сохталаштирганини маълум қилди.

Айбланувчи етказилган моддий зарарни қоплагани ва қилмишидан пушаймонлигини билдирган бўлса-да, суд уни фирибгарлик, ҳужжатларни қалбакилаштириш ҳамда пора беришга уриниш билан боғлиқ жиноятларда айбдор деб топди.

Жиноят ишлари бўйича Жомбой туман суди ҳукмига кўра, унга нисбатан 3 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?Бугун, 12:10Андижондаги кўп қаватли уйда ёнғин содир бўлдиАндижондаги кўп қаватли уйда ёнғин содир бўлдиБугун, 11:56Кафедаги жанжал 23 ёшли йигитнинг умрига зомин бўлдиКафедаги жанжал 23 ёшли йигитнинг умрига зомин бўлдиБугун, 11:12Ер арзонлаяпти, квартира қиммат: Тошкентда нима бўляпти?Ер арзонлаяпти, квартира қиммат: Тошкентда нима бўляпти?Бугун, 10:42Чинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилдиЧинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилдиБугун, 09:52Суд қарори ижроси таъминланди: фуқаро ўз иш ўрнига тикландиСуд қарори ижроси таъминланди: фуқаро ўз иш ўрнига тикландиБугун, 09:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди