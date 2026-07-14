Эски юк машиналарни “ёшартирган” фуқарога суд 3 йил қамоқ жазоси берди
Самарқанд вилоятида эски юк автомобилларининг ишлаб чиқарилган йилини қонуний йўл билан “янгилаб бериш”ни ваъда қилиб, бир нечта ҳайдовчини алдаган шахсга нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. У 3 йил муддатга озодликдан маҳрум этилди.
Суд ҳужжатларига кўра, А.Р. Жомбой туманида фаолият юритиб, ҳайдовчиларга ўзини ички ишлар тизимида ишлаган шахс сифатида таништирган. У Андижон йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармасида танишлари борлигини айтиб, эски юк машиналарининг ишлаб чиқарилган йилини расмий равишда ўзгартириб беришини ваъда қилган.
Шу йўл билан у 1975 йилда ишлаб чиқарилган ГАЗ-53 юк автомобили эгасидан 5 миллион сўм ва транспорт воситасининг техник паспортини олган. Орадан бир неча кун ўтиб, у ўзгартирилган ҳужжатни қайтарган. Бироқ техник кўрик вақтида ҳужжатдаги маълумотлар электрон базага киритилмагани ва улар қалбаки экани маълум бўлган.
Терговда аниқланишича, айбланувчи худди шу усул билан яна бир неча ҳайдовчиларни ҳам алдаган. Жумладан, ЗИЛ-130 юк автомобилининг ишлаб чиқарилган йилини ўзгартиришни ваъда қилиб, яна бир фуқародан 400 доллар ҳамда техник паспортни олган.
У яна бир ҳайдовчидан 9 миллион сўм олиш вақтида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари томонидан тезкор тадбир давомида ашёвий далиллар билан қўлга олинган.
Суд жараёнида А.Р. Андижонда ҳеч қандай таниши бўлмаганини, барча гапларни ўзи ўйлаб топганини тан олди. Шунингдек, ҳайдовчиларнинг ишончидан фойдаланиб, техник паспортларни уйидаги принтер орқали сохталаштирганини маълум қилди.
Айбланувчи етказилган моддий зарарни қоплагани ва қилмишидан пушаймонлигини билдирган бўлса-да, суд уни фирибгарлик, ҳужжатларни қалбакилаштириш ҳамда пора беришга уриниш билан боғлиқ жиноятларда айбдор деб топди.
Жиноят ишлари бўйича Жомбой туман суди ҳукмига кўра, унга нисбатан 3 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.
…