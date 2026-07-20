Месси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнади
Аргентина миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади. Ҳал қилувчи баҳсдан сўнг Лионель Месси натижани муносиб қабул қилиб, рақибнинг устунлигини очиқ тан олди.
39 ёшли футболчи мағлубият оғир эканини яширмади. Бироқ у жамоадошлари майдонда бор имкониятини ишга солгани ва финалгача босиб ўтилган йўл қадрсизланмаслигини таъкидлади.
«Биз майдонда бор кучимиз билан ўйнадик»
Месси финал якунланганидан кейинги ҳиссиётлари ҳақида гапирар экан, Аргентина учун бу жуда қайғули лаҳза бўлганини айтди.
«Албатта, қайғули ҳолат. Лекин шуни яхши тушуниб турибманки, биз майдонда бор кучимиз билан ўйнадик», — деди у.
Аргентина амалдаги жаҳон чемпиони сифатида турнирни бошлаб, яна ҳал қилувчи учрашувгача етиб борди. Аммо кетма-кет иккинчи чемпионлик учун ташланган сўнгги қадам муваффақиятсиз якунланди.
Месси Испаниянинг устунлигини тан олди
Аргентина сардори мағлубиятга баҳона изламади ва финалда рақиб яхшироқ ҳаракат қилганини таъкидлади.
«Ростини айтсам, бу баҳсда Испания биздан яхшироқ ўйин кўрсатди. Биз ютқаздик ва бу натижани тан оламиз», — дея Мессининг сўзларини келтиради ESPN.
Финалнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади. Жамоалар эҳтиёткор ўйин кўрсатиб, чемпионлик тақдирини қўшимча бўлимларга қолдирди.
106-дақиқада Ферран Торрес Аргентина дарвозасини ишғол қилди. Ушбу ягона гол Испанияга 1:0 ҳисобидаги ғалаба ва тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди.
«Босиб ўтган йўлимизни унутмаймиз»
Месси финалдаги мағлубият турнир давомида амалга оширилган ишлар ва жамоанинг натижаларини йўққа чиқармаслигини алоҳида қайд этди.
«Лекин бунгача босиб ўтган йўлимиз ва қилган ишларимизни унутиб қўямиз, дегани эмас. Шунинг учун халқимга, жамоадошларимга ва бутун мамлакатга миннатдорлик билдираман».
Аргентина финалда кубокни қўлга кирита олмаган бўлса-да, яна бир бор дунёдаги энг кучли икки жамоадан бири эканини кўрсатди. Месси эса мухлислар ва жамоадошларига миннатдорлик билдириб, мағлубиятни масъулият билан қабул қилди.
Месси турнирни юқори натижалар билан якунлади
Лионель Месси ЖЧ–2026 давомида Аргентина ҳужумларининг асосий етакчиларидан бири бўлди. У мусобақада 8 та гол урди ва 4 та голли узатмани амалга оширди.
Шу тариқа, аргентиналик футболчи 12 та голли ҳаракатда бевосита иштирок этди. Финалда ўзини тўлиқ кўрсата олмаган бўлса-да, унинг турнир давомидаги ўйини Аргентинанинг кумуш медалгача етиб боришида муҳим аҳамият касб этди.
Аргентина кубоксиз, аммо боши баланд қайтди
2026 йилги жаҳон чемпионати тарихда илк бор 48 та терма жамоа иштирокида ўтказилди. Мусобақага АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилди.
Аргентина финалгача етиб келди, аммо сўнгги тўсиқдан ўта олмади. Месси эса мағлубиятдан кейин ҳам баҳона эмас, рақибга ҳурмат ва ўз жамоасига миннатдорлик йўлини танлади.
Испания кубокни кўтарди. Аргентина эса оғир кечада ҳам мағлубиятни муносиб қабул қилиш мумкинлигини кўрсатди.
…