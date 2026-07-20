Месси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнади

·31·Спорт
Месси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнади

Аргентина миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади. Ҳал қилувчи баҳсдан сўнг Лионель Месси натижани муносиб қабул қилиб, рақибнинг устунлигини очиқ тан олди.

39 ёшли футболчи мағлубият оғир эканини яширмади. Бироқ у жамоадошлари майдонда бор имкониятини ишга солгани ва финалгача босиб ўтилган йўл қадрсизланмаслигини таъкидлади.

«Биз майдонда бор кучимиз билан ўйнадик»

Месси финал якунланганидан кейинги ҳиссиётлари ҳақида гапирар экан, Аргентина учун бу жуда қайғули лаҳза бўлганини айтди.

«Албатта, қайғули ҳолат. Лекин шуни яхши тушуниб турибманки, биз майдонда бор кучимиз билан ўйнадик», — деди у.

Аргентина амалдаги жаҳон чемпиони сифатида турнирни бошлаб, яна ҳал қилувчи учрашувгача етиб борди. Аммо кетма-кет иккинчи чемпионлик учун ташланган сўнгги қадам муваффақиятсиз якунланди.

Месси Испаниянинг устунлигини тан олди

Аргентина сардори мағлубиятга баҳона изламади ва финалда рақиб яхшироқ ҳаракат қилганини таъкидлади.

«Ростини айтсам, бу баҳсда Испания биздан яхшироқ ўйин кўрсатди. Биз ютқаздик ва бу натижани тан оламиз», — дея Мессининг сўзларини келтиради ESPN.

Финалнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади. Жамоалар эҳтиёткор ўйин кўрсатиб, чемпионлик тақдирини қўшимча бўлимларга қолдирди.

106-дақиқада Ферран Торрес Аргентина дарвозасини ишғол қилди. Ушбу ягона гол Испанияга 1:0 ҳисобидаги ғалаба ва тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди.

«Босиб ўтган йўлимизни унутмаймиз»

Месси финалдаги мағлубият турнир давомида амалга оширилган ишлар ва жамоанинг натижаларини йўққа чиқармаслигини алоҳида қайд этди.

«Лекин бунгача босиб ўтган йўлимиз ва қилган ишларимизни унутиб қўямиз, дегани эмас. Шунинг учун халқимга, жамоадошларимга ва бутун мамлакатга миннатдорлик билдираман».

Аргентина финалда кубокни қўлга кирита олмаган бўлса-да, яна бир бор дунёдаги энг кучли икки жамоадан бири эканини кўрсатди. Месси эса мухлислар ва жамоадошларига миннатдорлик билдириб, мағлубиятни масъулият билан қабул қилди.

Месси турнирни юқори натижалар билан якунлади

Лионель Месси ЖЧ–2026 давомида Аргентина ҳужумларининг асосий етакчиларидан бири бўлди. У мусобақада 8 та гол урди ва 4 та голли узатмани амалга оширди.

Шу тариқа, аргентиналик футболчи 12 та голли ҳаракатда бевосита иштирок этди. Финалда ўзини тўлиқ кўрсата олмаган бўлса-да, унинг турнир давомидаги ўйини Аргентинанинг кумуш медалгача етиб боришида муҳим аҳамият касб этди.

Аргентина кубоксиз, аммо боши баланд қайтди

2026 йилги жаҳон чемпионати тарихда илк бор 48 та терма жамоа иштирокида ўтказилди. Мусобақага АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилди.

Аргентина финалгача етиб келди, аммо сўнгги тўсиқдан ўта олмади. Месси эса мағлубиятдан кейин ҳам баҳона эмас, рақибга ҳурмат ва ўз жамоасига миннатдорлик йўлини танлади.

Испания кубокни кўтарди. Аргентина эса оғир кечада ҳам мағлубиятни муносиб қабул қилиш мумкинлигини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиҲусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиБугун, 11:45Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»Бугун, 11:30Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Бугун, 11:22Нидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиНидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиБугун, 11:17Авлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаАвлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаБугун, 10:57Мартинес 11 сейв билан жаҳон чемпионатлари финали тарихини янгиладиМартинес 11 сейв билан жаҳон чемпионатлари финали тарихини янгиладиБугун, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди