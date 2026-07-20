Мартинес 11 сейв билан жаҳон чемпионатлари финали тарихини янгилади

·35·Спорт
Мартинес 11 сейв билан жаҳон чемпионатлари финали тарихини янгилади

Аргентина миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади. Аммо жамоа дарвозабони Эмилиано Мартинес ҳал қилувчи баҳсда жаҳон чемпионатлари тарихига кирган натижани қайд этди.

«Астон Вилла» посбони учрашув давомида 11 марта сейв амалга оширди. Бу мундиал финаллари тарихида бир дарвозабон томонидан қайд этилган энг юқори кўрсаткич бўлди.

Мартинес Аргентинани узоқ вақт ўйинда ушлаб турди

Испания финал давомида рақиб дарвозасига босимни мунтазам ошириб борди. Аргентина ҳимояси қийин вазиятларда қолган пайтларда Мартинес бир неча бор жамоасини муқаррар голдан қутқарди.

Унинг ишончли ҳаракатлари туфайли асосий вақтда ҳисоб очилмади. Испания футболчилари яратган кўплаб хавфли вазиятлар аргентиналик дарвозабоннинг сейвлари билан якунланди.

Шу тариқа, чемпионлик тақдири қўшимча бўлимларга қолди.

11-сейв ҳам мағлубиятдан қутқара олмади

Мартинес финалда деярли барча зарбаларни қайтарган бўлса-да, қўшимча вақтда Испания барибир мақсадига эришди.

106-дақиқада Ферран Торрес Аргентина дарвозасини ишғол қилиб, учрашувдаги ягона голни урди. Қолган вақтда Жанубий Америка вакиллари ҳисобни тенглаштира олмади ва 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.

Шундай қилиб, Мартинеснинг рекорд кўрсаткичи Аргентинага кубок олиб келмади. Бироқ унинг финалдаги ўйини жамоанинг сўнгги дақиқаларгача чемпионлик учун курашишига имкон берди.

Мундиал финаллари тарихида янги рекорд

Жаҳон чемпионати финали ҳар қандай дарвозабон учун энг катта босим кузатиладиган учрашувлардан бири ҳисобланади. Бундай баҳсда 11 та зарбани қайтариш Мартинеснинг катта ҳажмда иш бажарганини кўрсатади.

У нафақат Аргентина таркибидаги энг фаол футболчилардан бири бўлди, балки мундиал финаллари статистикасида ҳам янги чўққи ўрнатди.

Финал натижаси аргентиналиклар учун оғриқли бўлса-да, Мартинеснинг шахсий кўрсаткичи мусобақанинг энг эътиборли воқеаларидан бири сифатида тарихда қолади.

Испания иккинчи бор жаҳон чемпиони

Испания 1:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг ўз тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионлигини қўлга киритди.

Жамоа илк бор 2010 йил Жанубий Африка Республикасида ўтказилган мундиалда бош совринга эга чиққанди. Ўшанда испанлар финалда Нидерландияни ҳам қўшимча вақтда 1:0 ҳисобида мағлуб этган.

Орадан 16 йил ўтиб тарих деярли такрорланди: яна 0:0 ҳисобида якунланган асосий вақт, яна қўшимча бўлим ва яна Испания фойдасига урилган ягона гол.

Бу сафар кубок Испанияга насиб этди, аммо финалнинг энг катта қаршилигини кўрсатган футболчиларидан бири Эмилиано Мартинес бўлди. У жамоасини мағлубиятдан қутқара олмади, лекин 11 сейв билан мундиал тарихига ўз номини ёзиб қўйди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиҲусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиБугун, 11:45Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»Шомуродов ҳақорат ёзган мухлисга қўнғироқ қилди: «Вой, ака, шокдаман...»Бугун, 11:30Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Дин Хёйсен Моуриньюни ҳайратда қолдирди: сабаб ЖЧ-2026даги алам...Бугун, 11:22Месси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиМесси финалдан сўнг тан олди: Испания яхшироқ ўйнадиБугун, 11:18Нидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиНидерландия ЖЧ–2026 билан эрта хайрлашди, аммо FIFA мукофотини олдиБугун, 11:17Авлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаАвлодлар алмашинуви: Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги ҳиссий лаҳзаБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди