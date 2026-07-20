Мартинес 11 сейв билан жаҳон чемпионатлари финали тарихини янгилади
Аргентина миллий жамоаси ЖЧ–2026 финалида Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади. Аммо жамоа дарвозабони Эмилиано Мартинес ҳал қилувчи баҳсда жаҳон чемпионатлари тарихига кирган натижани қайд этди.
«Астон Вилла» посбони учрашув давомида 11 марта сейв амалга оширди. Бу мундиал финаллари тарихида бир дарвозабон томонидан қайд этилган энг юқори кўрсаткич бўлди.
Мартинес Аргентинани узоқ вақт ўйинда ушлаб турди
Испания финал давомида рақиб дарвозасига босимни мунтазам ошириб борди. Аргентина ҳимояси қийин вазиятларда қолган пайтларда Мартинес бир неча бор жамоасини муқаррар голдан қутқарди.
Унинг ишончли ҳаракатлари туфайли асосий вақтда ҳисоб очилмади. Испания футболчилари яратган кўплаб хавфли вазиятлар аргентиналик дарвозабоннинг сейвлари билан якунланди.
Шу тариқа, чемпионлик тақдири қўшимча бўлимларга қолди.
11-сейв ҳам мағлубиятдан қутқара олмади
Мартинес финалда деярли барча зарбаларни қайтарган бўлса-да, қўшимча вақтда Испания барибир мақсадига эришди.
106-дақиқада Ферран Торрес Аргентина дарвозасини ишғол қилиб, учрашувдаги ягона голни урди. Қолган вақтда Жанубий Америка вакиллари ҳисобни тенглаштира олмади ва 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
Шундай қилиб, Мартинеснинг рекорд кўрсаткичи Аргентинага кубок олиб келмади. Бироқ унинг финалдаги ўйини жамоанинг сўнгги дақиқаларгача чемпионлик учун курашишига имкон берди.
Мундиал финаллари тарихида янги рекорд
Жаҳон чемпионати финали ҳар қандай дарвозабон учун энг катта босим кузатиладиган учрашувлардан бири ҳисобланади. Бундай баҳсда 11 та зарбани қайтариш Мартинеснинг катта ҳажмда иш бажарганини кўрсатади.
У нафақат Аргентина таркибидаги энг фаол футболчилардан бири бўлди, балки мундиал финаллари статистикасида ҳам янги чўққи ўрнатди.
Финал натижаси аргентиналиклар учун оғриқли бўлса-да, Мартинеснинг шахсий кўрсаткичи мусобақанинг энг эътиборли воқеаларидан бири сифатида тарихда қолади.
Испания иккинчи бор жаҳон чемпиони
Испания 1:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг ўз тарихида иккинчи марта жаҳон чемпионлигини қўлга киритди.
Жамоа илк бор 2010 йил Жанубий Африка Республикасида ўтказилган мундиалда бош совринга эга чиққанди. Ўшанда испанлар финалда Нидерландияни ҳам қўшимча вақтда 1:0 ҳисобида мағлуб этган.
Орадан 16 йил ўтиб тарих деярли такрорланди: яна 0:0 ҳисобида якунланган асосий вақт, яна қўшимча бўлим ва яна Испания фойдасига урилган ягона гол.
Бу сафар кубок Испанияга насиб этди, аммо финалнинг энг катта қаршилигини кўрсатган футболчиларидан бири Эмилиано Мартинес бўлди. У жамоасини мағлубиятдан қутқара олмади, лекин 11 сейв билан мундиал тарихига ўз номини ёзиб қўйди.
…